María Julia Oliván regresó a su trabajo, se emocionó y mostró la chimenea de su accidente: “La vamos a sacar a la miércoles”

María Julia Oliván mostró la estufa de su accidente: "La vamos a sacar a la miércoles" (Video: Instagram/ Border periodismo)

María Julia Oliván regresó a su trabajo este viernes. La periodista, a más de dos meses del accidente que sufrió con una chimenea de bioetanol por el que terminó con el 25% de su cuerpo quemado, volvió a la conducción de Oveja negra, el programa de streaming de su portal Border Periodismo.

En su emotivo regreso, presentó por primera vez las imágenes del artefacto que fue parte del incendio por el que tuvo que ser sometida a casi 30 operaciones en su cuerpo y cómo quedó un sillón y un aire acondicionado que están en el lugar.

“Me prendí fuego, básicamente. Esa es la estufa y la vamos a sacar a la miércoles”, contó, para comenzar a relatar uno de los más momentos más difíciles de su vida. “El bidón de bioetanol explotó en mi pierna y este es el dedo que menos pude zafar”, contó, mientras la cámara tomaba las quemaduras que sufrió en su mano derecha.

La chimenea de bioetanol que provocó el accidente de María Julia Oliván (Instagram, Border Periodismo)

“Recuerdo que estaba muy cansada, tenía muchas ganas de irme a mi casa a descansar, hacía mucho frío. Estaba medio caliente, empecé a hacer movimientos toscos y empecé a tirarle bioetanol a la estufa que está enfrente de ese sillón y cuando me prendo fuego, el bidón de bioetanol explota en mi pierna. Es por eso que mi pierna se quema toda y en la parte en la que explota es donde tengo más cortaduras”, relató, al tiempo que sus compañeros contaban que por acción del fuego, la tapa del aire acondicionado se había derretido por completo.

“Estuve sin poder levantarme de la cama durante dos meses. La semana pasada recién me pude levantar”, comentó. “Caí en la terapia intensiva del Hospital Alemán. Desnuda, tapada por una mantita, me fui al baño de arriba a sacarme el calor del cuerpo, como me dijo una amiga dermatóloga. Me sentía quemada, todo el tiempo ardor, dolor y en el momento, miedo. Cuando tomé conciencia, actué rápido y me saqué la ropa. Empecé a tener mucho frío, porque así estaba el tiempo”, rememoró.

Cómo quedó el sillón en la casa de María Julia Oliván tras el incendio

María Julia destacó el apoyo de su familia, y sobre todo de su marido, Ariel Straccia, y de su madre. “Mi mamá es fuerte aunque tenga 82 años. Me daba mucha lástima como podía yo dejar a mi mamá llorando. no me podía ir y dejarla a ella así”, se conmovió, al contar cómo la mujer la acompañó. “Mi mamá volvió a maternar. Yo estaba tan emocionada, hacía un montón que no la veía a mi mamá siendo mamá”, destacó.

La periodista, que le rindió homenaje a Jorge Lanata al ponerle al programa de su vuelta “Escuela Lanata”, se abrió acerca de por qué lo tuvo muy presente al conductor de Periodismo para todos durante su internación: “Ahí pensé pensé: ‘Esta es la última nota que me mandó el gordo’. La interpretación de una persona enferma, no fue que le escuché su voz. Una interpretación de una persona con una analgesia exagerada y con un dolor fuertísimo. Soñé con Jorge, lo tuve presente como a mi hijo y a mi marido”.

María Julia Oliván contó cómo fue el accidente con su estufa: "Me prendí fuego" (Video: Instagram/ Border periodismo)

“Imaginé que me decía ‘Oliván, andate a la terapia intensiva intermedia y quedate dos meses’. Muchas veces me hacían hace notas como ‘24 horas en un cotolengo, o en un piquete’. Sin todas las enfermedades que tenía Jorge, pero era como contar cómo llevar el fentanilo y la ketamina encima”, relató.

“Cuando Jorge estaba internado, yo me enojaba por cómo se difundían las boludeces que decía Jorge bajo los efectos de la analgesia y yo estaba haciendo lo mismo. Estaba diciendo un montón de boludeces bajo el efecto de los analgésicos”, continuó, risueña.

La mano de María Julia Oliván con las quemaduras que sufrió por el incendio en su casa

María Julia Oliván mostró cómo quedó su cara después del incendio

“Hay toda una cosa para mí que es importante. Para mí el hospital son los enfermeros. Me encontré con mis amigos del colegio, conocí a los enfermeros que para mí son una historia aparte. Lo amo más a mi marido, amo más a mi gente, recuperé un montón de amigos, así que no podría decir que lo que me pasó fue un karma negativo”, reflexionó, para terminar levantando una copa por su recuperación. “Vamos a festejar con champagne, le guste a quien le guste y al que no le guste, fuck you“, concluyó.