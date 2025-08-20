Melody Luz recordó el inicio de su relación con Alex Caniggia: “La pasé mal, recibía mucho hate”

Melody Luz recordó su paso por El Hotel de los famosos y contó por qué fue uno de los peores momentos de su vida (Luzu)

El Hotel de los Famosos cambió para siempre la vida de Melody Luz. En el reality que se emitió en 2022 en El Trece con la conducción de Pampita Ardohain coincidió con Alex Caniggia. Allí se enamoraron y lo que parecía un romance de temporada televisiva terminó convirtiéndose en una familia con la llegada de Venezia, un año más tarde. Después de una crisis, volvieron a estar juntos y encaran juntos esta segunda oportunidad.

En una visita a Luzu, Melody recodó su paso por el certamen y cómo la repentina exposición mediática le sobrevino una avalancha de comentarios negativos que la hizo tambalear. “La pasé mal. Como lo nuestro estaba grabado, yo me tuve que encerrar. Cuando llego a mi casa, abro las redes, que no tenía el celu y veo todo el hate".

En ese momento, su novio seguía en competencia del programa que terminó ganando, lo que hacía que tuviera que enfrentarse a esa realidad en soledad. “Alex estaba dentro de la casa, y encima leía cosas como ‘Mirá que este sale y te va a dejar, negrita de mierda’. Casi caigo en una depresión, la verdad. Fue mi momento más feo”, admitió.

En esos momentos de oscuridad, encontró la luz en su hija. “A mí lo que me salvó, posta, fue Venezia. Porque cuando me quedo embarazada, digo: ‘Guau, mi cuerpo puede generar vida. ¿Cómo voy a estar gastando tiempo en gente que me tira odio, en cosas que no valen la pena?’“.

La pregunta encontró respuesta enseguida y se propuso enfocarse en ejemplo en el que su hija pudiera reflejarse. “Quería que ella me vea el día de mañana y diga ‘yo quiero ser como mamá, que le gusta cumplir los sueños, ir para adelante’. Está bueno elegirse a una misma también”, expresó.

En este punto, Melody retomó otras críticas que sufrió durante la gestación y crianza de Venezia. “Cuando bailé embarazada, me decían que no podía, que no daba. Y hoy en día está súpersana, baila conmigo. O que cómo trabajaba con ella siendo tan chiquita. Y no hay nada más lindo que sentirse bien, tener tu propia independencia económica y poder demostrarle a mi hija que estoy haciendo lo que me gusta y que lo puedo compartir con ella”.

Semanas atrás, la bailarina había compartido un fragmento de su historia personal al revelar imágenes de su diario íntimo de la infancia. En una serie de publicaciones realizadas en Instagram, Luz mostró por primera vez páginas manuscritas datadas en septiembre de 2007, donde detalla sus sueños de pequeña y la motivación que guio sus pasos hacia el arte.

Una página del diario íntimo de Melody Luz

La primera fotografía corresponde a una página original escrita y firmada por la propia Melody Luz cuando tenía solo diez años. El cuaderno, decorado con ilustraciones típicas de la niñez, presenta una carta titulada “Deseo: ser famosa”. Allí, escribió: “Hola, querido libro de los deseos, te quería decir que tengo muchos sueños, pero este es el principal”. En el texto, la entonces niña explica su vínculo con el arte: “Ser una estrella. A mí me encanta bailar, cantar y actuar y creo que lo hago muy bien. Es que me da vergüenza cantar y actuar, pero bailar no porque hace mucho que bailo en un escenario al frente de toda la gente”, según consta en la publicación reproducida por Infobae.

La segunda imagen difundida muestra a la artista de pequeña, mirando a cámara con determinación. Junto a esa foto, la bailarina agregó un mensaje actual dirigido a la niña que fue: “Tranquila pulguita. Te van a decir muchas veces que no, que no sos nadie y que busques un plan B porque no vas a llegar a nada”. En el mensaje, Luz ofreció una validación de sus propios sueños infantiles y reconoció los obstáculos que enfrentó en su formación artística. Animó a su yo de la infancia a no desistir e insistió: “Tranquila, vos seguí tomando tus clases, yendo en el tren Urquiza, escuchando tu música y soñándote en un escenario”.

En los textos, Melody subraya la perseverancia que marcó su camino profesional y agradece el respaldo familiar: “Tranquila que todos los castings que hacés en alguno vas a quedar. Tranquila que por más que te quieran rebajar y humillar, vos sabés muy bien quién sos y de dónde venís“. Un repaso por aquellos años felices, con el sabor único de los sueños cumplidos.