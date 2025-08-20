Teleshow

La incomodidad de Martín Pepa en la primera salida con Pampita luego de la reconciliación

El polista acompañó a la modelo a una gala benéfica donde se encontraron con Roberto García Moritán y su novia. Al retirarse del evento intentó esquivar las cámaras y a los periodistas

La actitud de Martín Pepa ante la prensa (Video: América TV)

Hace un mes, Martín Pepa y Carolina Pampita Ardohain tomaron la decisión de ponerle fin a su relación tras 8 meses de amor; sin embargo este fin de semana decidieron volver a apostar por el vínculo y se reconciliaron. Horas después de haber regresado al país tuvieron su primera salida pública, aunque el polista eligió escapar de las cámaras presentes en el lugar, evitando dar declaraciones y siendo fiel al perfil bajo que tuvo durante toda la relación con Carolina.

El escenario para esto fue la gala benéfica para la Fundación Margarita Barrientos. La pareja posó en la alfombra roja y los medios presentes no tardaron en llenarlos de preguntas mientras ellos se enfrentaban a los flashes. Todas las consultas fueron acerca de esta segunda apuesta al amor, que fue una gran sorpresa, pero ninguna recibió respuesta por parte de los protagonistas. “Bienvenido al mundo de la farándula”, “Felicidades por este noviazgo”, “¿Cómo fue esa reconciliación?“, ”Defininos en una palabra a Caro" fueron algunas de las consultas que se escucharon al aire de Intrusos (América TV).

La situación no quedó allí, puesto que Martín se alejó de Pampita y se dirigió al interior del edificio, seguido por las cámaras de los programas. Con una sonrisa y sin emitir ningún comentario se fue abriendo paso entre los invitados, entre los que se encontraba Roberto García Moritán, los fotógrafos y la prensa, todo mientras a su alrededor resonaban las preguntas.

“¿Estás contento, feliz?“, ”Cuando hicimos nota con Pampita habían cortado“, “Unas palabras nada más”, “De a poco te vas a tener que ir acostumbrando”, “Sos la pareja de una de las personas más conocidas de la República Argentina”, “Te da un poquito de cosita dar notas ¿no?“; ¿Podemos hablar de polo?“, ”Hablemos de caballos" y “Esta es la gran Yuyito González que lo perseguimos por el evento”, preguntaron con insistencia los cronistas, hasta que llegó una mujer de la organización a rescatarlo.

Martín Pepa acompañó a Pampita
Martín Pepa acompañó a Pampita a la gala benéfica de la Fundación Margarita Barrientos (Foto: RS Fotos)

Este evento cumplió el objetivo de celebrar la reconciliación, pero también sirvió como el punto de encuentro entre Roberto, Pepa, Pampita y Priscila Crivocapich, la flamante novia de García Moritán.

En el caso de Carolina deslumbró con un vestido de color azul Francia, con espalda descubierta largo, su pareja eligió un traje de líneas clásico en color negro y sonrieron para las cámaras. Por el otro lado, Priscila apostó por un vestido de color negro, completamente transparente y con flecos, que comenzaron de manera esporádica a la altura de la cadera y fueron condensándose hacia el final de la prenda. Roberto eligipo un estilo similar al de Pepa: un traje clásico pero en color azul.

Roberto García Moritán con su
Roberto García Moritán con su novia Priscilla en la gala benéfica de Margarita Barrientos a donde coincidieron con Pampita y su pareja Martín Pepa (Jaime Olivos)

Si bien no se vio al grupo junto en ningún momento, una vez dentro del evento, debido a la disposición de las mesas, estuvieron más cerca de lo pensado, tan solo a unos pocos metros de distancia. En el caso de la conductora de Los 8 Escalones y el polista se los vio súper enamorados y las cámaras lograron captar un momento de intimidad de la pareja. Sentados en la mesa asignada, la pareja en todo momento se mostró cercana, el brazo del polista rodeando a su novia y dándole pequeñas caricias en la espalda.

Mientras la cena se llevaba a cabo, alguien logró captar el momento en el que el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires miraba a la mesa de su exesposa con curiosidad. No es menor destacar que la reconciliación de Pampita y Pepa resultó una sorpresa para todo el mundo, puesto que la modelo no le contó a nadie que esto estaba sucediendo, por lo que no es improbable que Roberto estuviera mirando la mesa en cuestión por estas razones.

