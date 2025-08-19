Teleshow

Kate Rodríguez anunció su embarazo y celebró la familia ensamblada con su novio: “La noticia más hermosa”

La bailarina está en pareja hace cuatro años con un arquitecto que tiene dos hijos de una relación anterior. Su emotivo posteo desde el Caribe, en el que unió su vida partida en dos

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Guardar
Kate Rodríguez anunció su embarazo
Kate Rodríguez anunció su embarazo en el Caribe

La bailarina Kate Rodríguez compartió con sus seguidores una noticia central en su vida personal: anunció que será madre por primera vez, fruto de su relación con Max, quien primero era su amigo y hace cuatro años está en pareja. El anuncio, realizado a través de un emotivo posteo durante un viaje al Caribe, marcó un momento de gran significado para la artista, quien lleva 15 años radicada en Argentina.

“En este escenario que huele a casa, elijo compartir con el mundo la noticia más hermosa de mi vida: ¡vamos a ser papás!”, escribió Rodríguez junto a una foto que retrata el vínculo con sus raíces y con su futuro. La modelo también le dedicó unas palabras a su pareja: “Gracias por devolverme la fe, por enseñarme que después de cada tormenta siempre llega un nuevo amanecer. Por tu historia, por tu inmenso amor como papá y por elegir construir conmigo este sueño: hacerme mamá”.

Max ya es padre de dos hijos de una relación anterior, suma ahora la llegada del primer hijo en común con Rodríguez. En su mensaje, la modelo celebró la familia ensamblada y cómo a sus 35 años se prepara para transitar el momento más feliz de su vida: “Ahora sí, estamos completos: con nuestros 3 hijos y mil páginas más de esta historia por escribir”. El posteo de la artista generó rápida repercusión entre colegas y seguidores, y puso de relieve el costado más íntimo de un recorrido personal atravesado por la resiliencia.

Rodríguez siempre vinculó el mar con sus propios orígenes y remarcó que el regreso al Caribe para dar la noticia fue un acto cargado de sentido. “Nací en Panamá, con el mar como mi refugio y mi lugar seguro. Hoy, 15 años después de haber dejado mi tierra para vivir en Argentina, vuelvo a abrazar el Caribe… pero esta vez con el corazón latiendo más fuerte que nunca”, relató en su mensaje.

El camino de Rodríguez hasta la maternidad estuvo marcado por desafíos desde la infancia. La artista creció en Samaria, una zona de Panamá, donde el contexto social resultó complejo. Sus padres, pastores evangélicos, mantuvieron el hogar como un ámbito religioso estricto, aislado del entorno inmediato. La vocación artística de la joven no encontró apoyo dentro del núcleo familiar. Rodríguez decidió dejar su hogar antes de los 17 años. “Estaba por cumplir 17 y tuve una epifanía: dije que no iba a ir más a la iglesia. Mis padres enloquecieron y me desheredaron, me dijeron que me tenía que ir de casa”, relató. Tras varios días de incertidumbre y con la ayuda de su abuela materna, logró retomar los estudios y comenzar a trabajar para sostenerse.

Kate Rodríguez con los hijos
Kate Rodríguez con los hijos de su pareja
Kate Rodríguez está de novia
Kate Rodríguez está de novia hace cuatro años y espera su primer hijo

El deseo de bailar motivó su llegada a Argentina. Luego de trabajar en una financiera y reunir algunos ahorros, decidió migrar al país que solo conocía por referencias mediáticas. Ya radicada en Buenos Aires, Rodríguez transitó por distintos trabajos, desde clases de baile en clubes a presentaciones en boliches, hasta que logró ingresar al staff de bailarinas de ShowMatch. Su llegada a la televisión le abrió nuevas puertas y la llevó a convertirse en conductora y actriz en distintas producciones, entre ellas Polémica en el Bar, El gran premio de la cocina, El Hotel de los Famosos, El marginal, entre otros proyectos. Hoy dirige su escuela de danza y mira para atrás esa historia partida entre el Caribe y el Río de la Plata, mientras espera la llegada de su primer hijo.

Temas Relacionados

Kate Rodríguez

Últimas Noticias

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria

El cantante cordobés detalló cómo aparece en el DNI y una inesperada conexión familiar con un héroe nacional. El momento

Luck Ra sorprendió en La

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La tercera en discordia compartió detalles del vínculo que habría tenido con el exentrenador de River Plate cuando todavía él estaba en pareja con Evangelina Anderson

Tania González Ledesma, la supuesta

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

La actriz, a través de un video, mostró al futbolista realizando tareas dentro de su flamante casa, poniendo cortinas, utilizando una amoladora y también su tiempo para el relax

La China Suárez compartió la

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

La exvedette compartió su experiencia tras sufrir complicaciones con un procedimiento de láser CO2 en un centro no verificado. Su testimonio

Eliana Guercio habló del tratamiento

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”

La empresaria acusó al futbolista de no cumplir con el pago de la manutención. Su cuestionamiento al rol que tiene con los hijos de la China Suárez

Wanda Nara contra Mauro Icardi
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dónde voto en La Matanza

Dónde voto en La Matanza en las elecciones Buenos Aires 2025

Prorrogaron el plazo para que el Gobierno finalice los contratos con empresas estatales

Cuáles son los 10 municipios bonaerenses con mayor cantidad de electores

Un hombre violó a su hija desde que era una niña y fue condenado a 16 años de prisión en Santa Fe

Cinco perros pitbull atacaron a un reconocido neurocirujano mientras corría en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA
El método inspirado en astronautas

El método inspirado en astronautas que fortalece las rodillas con solo un minuto de saltos a la semana

Cartel de los Soles, el grupo narco al que Maduro se volcó por completo para mantenerse en el poder

El régimen de Kim Jong-un amenazó con expandir su arsenal nuclear ante las maniobras conjuntas de EEUU y Corea del Sur

Rosario Murillo purga a Néstor Moncada, el operador más temido y siniestro del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua

Macron sugirió la ciudad de Ginebra como sede del posible encuentro entre Volodimir Zelensky y Vladimir Putin

TELESHOW
Luck Ra sorprendió en La

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”