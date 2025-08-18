Luck Ra enfrentó los cuestionamientos de las redes en La Voz Argentina: “¿Puedo decir algo?”

Federico Mestre avanzó en La Voz Argentina tras superar un error en su actuación (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La noche del último domingo, Luck Ra, coach de La Voz Argentina (Telefe), dio de que hablar luego de que escribiera en su cuenta de X, antes conocida como Twitter: “¿Puedo decir algo? a mí sí me gustan los temas que elijo”. El mensaje, acompañado del recordado meme de una exconcursante del reality, llegó luego de que sus elecciones musicales para los participantes de de su equipo fueron cuestionadas en esa red social.

El tuit del cuartetero se publicó tras la emisión de una gala donde Federico Mestre y Leonardo Belmonte compitieron entre sí interpretando “Tu jardín con enanitos” y “Niña bonita”, respectivamente. La velada estuvo marcada por la reacción del público ante la selección de canciones, ya que Mestre cantó un cover de cumbia de la canción original y Belmonte tuvo a su cargo el hit de Chino Y Nacho. Además, el más joven debió superar un error al inicio de su actuación para finalmente ser elegido por el coach cordobés.

El tuit de Luck Ra desató polémica por la elección de canciones en La Voz Argentina

En cuestión de minutos, el mensaje de Luck Ra acumuló miles de reacciones y comentarios. Usuarios escribieron respuestas como: “Basta, loco, en cualquier momento alguno aparece cantando La Vaca Lola versión cumbia”, “solo a vos te gustan, primo” y “los matás vos solo, dales temas para que brillen”. Estas respuestas reflejaron el descontento de buena parte del público, que percibió una repetición en los ritmos y estilos musicales elegidos por el equipo de Luck Ra.

La discusión se intensificó cuando usuarios cuestionaron directamente a él detrás de su elección de realizar en versión cumbia canciones que originalmente son de otro género: “¿Por qué no elegiste ‘Jardín con enanitos’ versión original, balada. Iba tal cual con la voz de Fede. ¿Por qué a todo le tenés que meter cumbia?”. La inquietud se mantuvo durante la noche, visibilizada no solo en comentarios individuales sino también en memes y capturas replicadas por decenas de cuentas.

El público cuestionó la preferencia de cumbia en el equipo de Luck Ra durante la gala

La gala se desarrolló con varias intervenciones del jurado en las que se reconoció la dificultad de sobreponerse a una confusión en plena actuación en vivo. Juliana Gattas, integrante del dúo Miranda!, destacó: “Quiero rescatar que Fede no solo se recuperó con la voz sino también con el espíritu”. Soledad Pastorutti, otra de las coach, ofreció una mirada orientada al aprendizaje y la resiliencia en contextos de alta exposición: “Me hiciste olvidar de lo que pasó al principio. Yo eso lo valoro mucho porque reponerse a la frustración es lo más difícil que nos toca a los seres humanos y cuando estamos expuestos, peor”, afirmó ya hacia el cierre de la transmisión.

Nico Occhiato, conductor del ciclo, también fue parte del momento definitorio del programa. Interpeló a Luck Ra sobre la preferencia manifestada por su equipo y, finalmente, la decisión dio pie para que sea Federico Mestre quien avance en la competencia. La justificación brindada por el coach buscó subrayar la capacidad del participante para afrontar desafíos escénicos complejos.

Al anunciar los temas específicos a los participantes, el coach precisó: “Los temas que tenemos son: para vos, Fede, ”Tu jardín con enanitos" de los Roze, el Valen, el Max y Ramky. Le mandamos un beso”. Federico respondió con entusiasmo propio: “Versión cumbia, me gusta. Me gusta la cumbia. Me gusta cantar canciones de cumbia”, lo que aportó un matiz a la reacción general en redes, donde otros seguidores reclamaban mayor variedad.

La mecánica se repitió con Leonardo Belmonte, a quien se le asignó “Niña bonita” de Chino y Nacho. Cuando opinó sobre la canción, dijo: “Me trajo recuerdos de mi infancia, de ir a cumpleaños de quince, casamientos, porque es un tema muy festivo y que todo el mundo lo tiene en el oído. Cuando empieza a sonar es como: ‘¡uh, guau! Un temón’”.