Gustavo Bermúdez recordó la grave enfermedad que atravesó su hija menor y cómo se aferró a la fe: “Ponete la diez”

Gustavo Bermúdez recordó un momento crítico cuando su hija menor, Manuela, tuvo rotavirus a los seis meses y cómo la fe lo ayudó en esa situación (Vuelta y media – Urbana Play)

En medio del furor que provocó su llegada a La cena de los tontos, Gustavo Bermúdez se animó a abrir las puertas de su vida privada, dejando por un momento el aplauso del teatro para compartir una historia personal que lo marcó para siempre. Fue en una íntima entrevista con el ciclo Vuelta y media, (Urbana Play) donde el actor se sinceró sobre uno de los episodios más difíciles de su experiencia como padre, y reveló el rol inesperado que jugaron la fe y la religión en ese momento límite.

El tema surgió a partir de una consulta directa de Sebastián Wainraich, conductor del programa, quien invitó a Bermúdez a reflexionar sobre el significado de la fe. La pregunta desató una confesión: “Me parece que la religión, si bien no soy devoto… Voy a contar una situación íntima. Mi hija más chica tuvo un rotavirus a los seis meses. La doctora nos dijo que no se podía hacer nada. Por más ateo que seas, hay un momento que mirás al cielo y decís ‘Dios, ponete la diez’”, recordó el actor, permitiendo que la vulnerabilidad brille a través de sus palabras.

Aunque Gustavo se define como católico, pero “no devoto”, no dudó en resaltar la importancia que puede adquirir la fe en los momentos de crisis: “Creo que es necesario para mucha gente y sí, conozco casos en que aferrarse a la religión los ha sacado de lugares oscuros. Me parece que está muy bueno. Hay gente que se siente muy acompañada. Todo lo que te haga bien, sin hacerle daño al otro, me parece que soy pro de ir por ese lado”.

Gustavo Bermúdez en Punta del Este, junto a sus hijas y Adrián Suar, años atrás (Foto Archivo GENTE)

El relato remonta a más de veinte años atrás, cuando Manuela, su hija menor fruto de la relación con Andrea González, tenía apenas seis meses. La enfermedad, un cuadro de rotavirus severo, puso en jaque a toda la familia y dejó al actor en una situación desesperada, enfrentando esa angustia que solo conocen los padres al borde de perder a un hijo. El paso de los años no diluyó el peso de aquel recuerdo, y él eligió hacerlo público para compartir la enseñanza que le dejó, reconociendo que trasciende su historia personal.

En la actualidad, tanto Manuela como su hermana Camila siguen siendo el centro de una familia unida, pese a la tradicional reserva con que Bermúdez protege su privacidad. Hoy, el actor mantiene una sólida relación de pareja desde hace cinco años con Verónica Varano, pero rara vez se aventura a exponer sus sentimientos o historias más íntimas en los medios. Por eso, su relato tuvo un impacto especial entre oyentes y colegas del ambiente, que no tardaron en destacar la honestidad de su testimonio.

El conmovedor recuerdo se suma a un presente en el que Gustavo celebra su renovado vínculo con el teatro. Actualmente, forma parte del elenco de La cena de los tontos, marcando su regreso a los escenarios tras una larga pausa. Su desembarco se dio en reemplazo de Mike Amigorena, otra de las figuras de la obra, y despertó entusiasmo en la comunidad teatral. A días de debutar, Bermúdez se declaró feliz por este nuevo desafío. En diálogo con Intrusos (América), confesó: “Estoy muy contento. Me lo venían ofreciendo hace mucho y escapaba un poco del teatro porque sentía que me ataba, pero hay cosas que cuando caen, caen”, dijo entre risas. La propuesta de sumarse al elenco llegó varias veces, pero recién ahora, sintió que era el momento adecuado para volver.

Gustavo Bermúdez dio a conocer su visión sobre la situación que se generó en la obra luego de la salida del actor (Intrusos - América)

Alrededor de su llegada sobrevoló la polémica por la salida de Amigorena. Fiel a su estilo, Bermúdez optó por bajar tensiones e ir directo a los hechos: “Escuché mucho del escándalo, pero no fue lo que yo viví ni lo que me comentaron los chicos de producción, que me dijeron que estuvo más que bien y simple. Me comentaron que querían que fuera a Mar del Plata y, después, que se le vencía el contrato a Mike y que querían que arranque en Buenos Aires, que estaba todo bien”. Con estas palabras, desmintió rumores de conflictos o roces, asegurando que la transición fue ordenada y respetuosa, tanto en lo personal como en lo profesional.

Así, el actor vuelve a conquistar al público desde el escenario y, también, desde la sinceridad de sus relatos de vida. Entre emociones, recuerdos y nuevos desafíos, Bermúdez demuestra que su historia se nutre tanto de los aplausos como de los momentos de vulnerabilidad y superación.