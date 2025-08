Gustavo Bermúdez se refirió a su llegada a La Cena de los Tontos y a la salida de Mike Amigorena: “Fue prolija”

Gustavo Bermúdez dio a conocer su versión sobre la situación que se generó en la obra luego de la salida del actor (Intrusos - América)

Luego de varias semanas agitadas entre rumores, versiones encontradas y desmentidas en los medios, el enroque en el elenco de una de las obras más taquilleras del circuito teatral porteño ya es un hecho: Mike Amigorena se despide de La cena de los tontos en el teatro El Nacional y su lugar será ocupado, desde el 7 de agosto, por Gustavo Bermúdez. Para llevar claridad, fue el mismísimo Bermúdez quien eligió hablar públicamente en Intrusos (América) y compartir cómo vive este nuevo desafío.

“Estoy muy contento. Me lo venían ofreciendo hace mucho y escapa un poco del teatro porque sentía que me ataba, pero hay cosas que cuando caen, caen”, soltó entre risas, describiendo que la propuesta llegó varias veces pero recién ahora decidió aceptarla.

La polémica alrededor de la salida de Amigorena se disparó en las últimas semanas. Consultado sobre el supuesto escándalo, Bermúdez buscó calmar las aguas: “Escuché mucho del escándalo, pero no fue lo que yo viví ni lo que me comentaron los chicos de producción, que me dijeron que estuvo más que bien y simple. Me comentaron que querían que fuera a Mar del Plata y, después, que se le vencía el contrato a Mike y que querían que arranque en Buenos Aires, que estaba todo bien”. Así, el actor aclaró, desde su propio lugar y con el aval de la producción, que la transición fue prolija y que no existieron roces en lo personal ni en lo profesional.

Mike Amigorena dejará su lugar en el trío protagónico que ocupaba con Laurita Fernández y Martín Bossi (RS Fotos)

Sobre su vínculo con el artista saliente, el nuevo protagonista fue categórico: “No lo conozco, nunca trabajé con él. Me lo crucé una vez y muy amoroso conmigo. No hubo ningún… por lo menos en lo que a mí me respecta, todo bien”. Sin alimentar rumores, Bermúdez zanjó cualquier duda sobre tensiones internas.

La carga laboral y la vida familiar también forman parte de su día a día, algo que el actor relató con naturalidad: “Voy y vengo todo el tiempo, todos los meses. Estoy casi mitad acá y otra allá. Una hija acá y otra allá”, contó, risueño y con la calma de alguien que ya se acostumbró al ritmo itinerante y a las distancias afectivas.

Cabe recordar que el rumor del cambio de elenco no fue sorpresa. El periodista Juan Etchegoyen ya lo había adelantado en su espacio El rincón del chisme a través de Infobae en vivo. “Lo dije hace dos meses en este programa. Mike Amigorena, afuera de La cena de los tontos”, lanzó, marcando la primicia que al poco tiempo se hizo oficial.

No pasó mucho tiempo hasta que el propio Bermúdez confirmó su desembarco: “Así es. Arranco el 7 de agosto”, escribió en un mensaje simple y contundente. Con ese dato, el rumor se convirtió en certeza y la noticia tomó fuerza en la agenda teatral.

A partir de este mes, Bermúdez ocupa el lugar en la obra teatral

Etchegoyen sumó más detalles del detrás de escena: Amigorena y el resto del elenco tenían contrato hasta fines de julio, pero sólo a Mike no le renovaron. “Al único que no le van a renovar es a Mike”, explicó el periodista, y fue más allá al analizar la interna: “Nunca terminó de congeniar ni con Laurita ni con Martín, más allá de lo que pueda decir Mike públicamente”, confesó.

En este contexto de reemplazos y agendas apretadas por las vacaciones de invierno y las funciones infantiles, Bermúdez reconoció: “En los días que se puede, porque hay muchos espectáculos en el teatro por las vacaciones de invierno”, sobre los exigentes tiempos de ensayo y el desafío de subirse a una maquinaria ya aceitada.

Entre corridas, nuevos nombres y expectativas renovadas, Bermúdez se alista para debutar como protagonista de La cena de los tontos, sumando un nuevo capítulo a la historia de la obra y dejando atrás, por fin, las especulaciones y los rumores.