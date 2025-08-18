Teleshow

Carmen Barbieri lloró al aire por la muerte de Alberto Martín: “¡Te voy a extrañar tanto!”

La conductora abrió su programa de El Nueve recordando al actor, que falleció este fin de semana a los 81 años. Sus sentidas palabras

Iván Basso

Iván Basso

Carmen Barbieri lloró en su programa por la muerte de Alberto Martín (Video: Con Carmen, El Nueve)

Fue un fin de semana difícil para Carmen Barbieri y para el mundo del espectáculo argentino por la muerte de Alberto Martín, el actor de 81 años que falleció este sábado luego de pelear contra una larga enfermedad. La conductora aprovechó los primeros minutos de su ciclo de El Nueve para despedir a su gran amigo.

“Como dice Alberto Cortéz ‘cuando un amigo se va queda un espacio vacío’ y hoy tengo un gran dolor por su ausencia, pero no siento un vacío. Siento todo lo contrario. El corazón lleno de momentos hermosos, de abrazos, de risas... ¡Los picos que me daba mi querido Alberto Martín!“, comenzó diciendo la animadora en Con Carmen, el programa vespertino que encabeza.

Te voy a extrañar un montón y por eso no te digo adiós, ni chau. Te dio ‘hasta pronto’. Qué galán nato, de los que ya no hay. Un tipo querido por el ambiente. Muy querido. La gente lo amaba. Como no amar a un tipo que te daba consejos, que me dejó entrar en su vida privada y yo también permití que él entre en la mía. Quería verme de blanco, hoy tendría que haberlo hecho, porque siempre me decía que me quedaba bárbaro”, señaló, sensibilizada.

Carmen Barbieri junto a Alberto
Carmen Barbieri junto a Alberto Martín en la obra 20 millones de 2020

Luego, la actriz recordó cómo los últimos años se divertían fingiendo que mantenían una relación sentimental. “No fuimos pareja, pero siempre jugábamos con esto, no era que queríamos engañar al público. Nos amábamos y nos amamos tanto”, mencionó.

“Yo me comunico con sus hijos y me dijo María Marta, su hija que me llama ‘Mamá Carmucha’, cuánto él me quería. Me contó que cuando me fui de Canal 13 sufrió porque decía ‘esta mujer tiene que seguir trabajando en la tele’ y cuando firmé con El Nueve se puso tan contento. Estaba feliz porque esta era su casa. Él era amigo de Alejandro Romay y este canal le dio todas las posibilidades para demostrar que era un gran actor. Era un comediante, pero sobre todo un actor con toda las letras”, destacó, sobre los trabajos en televisión, cine y teatro que tuvo Alberto Martín.

Familiares y amigos del actor
Familiares y amigos del actor despiden sus restos enfundados en una bandera de Racing (Crédito: RS Fotos)

La capocómica se lamentó por no haber podido estar presente en el entierro de los restos del actor en Cementerio Municipal de Boulogne. “No pude despedirlo en el momento en el que le hicieron una misa porque yo estaba de gira en Corrientes y no pude estar ahí, pero él está siempre en mi corazón. Yo estoy siempre con él”, manifestó, sensibilizada mientras recordaba que “las últimas semanas le mandaba mensajes y ya no los contestaba, pero los leía”.

En el programa pusieron al aire un mensaje antiguo que el actor de “Solamente vos” y “Pequeña Victoria” de cuando Carmen y él compartían teatral 20 millones: “Te voy a extrañar tanto, Alberto”, manifestó, ya entre lágrimas al escucharlo. ″¡Ay, Alberto! ¡Te amo! Te voy a dedicar este programa con todo nuestro equipo y todos los programas que siguen a vos”.

Hacia el final, la animadora le mostró al público el espíritu optimista que el intérprete siempre tuvo en su vida. “Nos vamos a un corte y después seguimos con el programa y bien arriba porque debe estar enojado en este momento porque yo estoy llorando. Siempre decía ‘hay que abrir el programa arriba y la gente se tiene que divertir’. Nos vamos a divertir juntos”, concluyó, luego de que todos en el estudio ovacionaron al actor y cerró el momento tirando un beso al cielo.

