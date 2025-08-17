La emotiva despedida a Alberto Martín en el cementerio de Boulogne rodeado de familiares y amigos del espectáculo

La emotiva corona de flores con los colores de Racing, el club de sus amores, que le dedicó su familia al actor (RS Fotos)

El mundo del espectáculo argentino se vio sacudido el sábado por la tarde con la triste noticia de la muerte de Alberto Martín a los 81 años. Considerado una de las figuras más emblemáticas de la actuación nacional, su partida dejó un vacío sobre escenarios, camarines y corazones. No solo fueron las redes el espacio elegido por colegas y amigos para despedirlo; este domingo, bajo un cielo nublado y en un clima solemne, el actor fue enterrado en el Cementerio Municipal de Boulogne, localidad que también lo vio transitar días cruciales de su carrera y de su vida.

La capilla del cementerio se transformó por unas horas en un epicentro de emociones. Diversas figuras del ambiente artístico se acercaron a dar el último adiós. Jorge Carna Crivelli, Marcelo De Bellis, Adrián Suar, Germán Kraus y Matías Santoianni formaron parte del grupo de rostros reconocidos que acompañaron a los familiares de Martín. En la puerta del Oratorio, la prensa registró el ingreso y los abrazos, en una escena que mezcló el dolor por la ausencia y la gratitud por las historias compartidas. El ataúd, siempre rodeado de seres queridos, fue la imagen central de una despedida sin velatorio previo, en la que cada saludo y gesto resultaron un homenaje en acto.

Adrián Suar fue una de las primeras figuras en ingresar al cementerio

Marcelo De Bellis también dio el presente en el último adiós del actor

Uno de los momentos más sentidos se dio al llevar el féretro hasta la capilla. Kraus colaboró activamente con la familia para trasladar el cajón, una muestra tangible del compañerismo y afecto que caracterizó la relación del actor con sus colegas. Una vez ubicado, se le rindió un homenaje especial: una bandera de Racing Club, el equipo de los amores de Alberto Martín, fue colocada sobre el féretro para que lo acompañe en su descanso final. Entre lágrimas y gestos de apoyo, los allegados rodearon el ataúd, dejando coronas de flores—una de ellas, en los colores albicelestes, llevaba el mensaje: “Gracias por tanto. Aguante Racing, car... Tus hijos, tu nuera y tus nietos”. El fútbol, siempre presente en la vida de Alberto, lo abrazó también en el último adiós.

Matías Santoianni saludando a allegados del actor

Germán Kraus, amigo íntimo de Martín, participó del funeral

Kraus ayudó a llevar el ataúd al Oratorio del cementerio

La noticia del fallecimiento fue confirmada inicialmente por la cuenta oficial de Multiteatro, donde expresaron oficialmente el dolor de la comunidad artística: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.

Jorge Carna Crivelli despidió a su amigo Alberto Martín en el cementerio

En diálogo con Teleshow, Carlos Rottemberg expresó su pesar por la perdida del artista: “Estoy de viaje y me lo terminan de confirmar desde allá. Enorme tristeza enterarnos. Justamente con un grupo de amigos actores veníamos organizando una cena, que quería cocinar personalmente en su casa porque era muy buen cocinero. Se esperaba mejoría. Lamentable”. Sus palabras resumieron el sentimiento general: la esperanza latente en los días previos, la negación de lo inevitable y el golpe doloroso de la realidad.

Familiares y amigos del actor despiden sus restos enfundados en una bandera de Racing

Entre lágrimas y semblantes tristes, los seres queridos pasan al Oratorio, entre ellos Leo Di Feo, sobrino del artista

Entre aplausos y lágrimas, le dieron el último adiós a Alberto Martín

El entorno artístico sabía que Martín venía enfrentando desde 2024 una grave enfermedad, lo que hacía que la despedida tuviera una carga especial para familiares y amigos. Su fortaleza ante las dificultades fue recordada por todos los presentes. No fue la primera vez que el actor debió batallar por su salud. En 2021, enfrentó una compleja operación por un tumor en la base del ojo derecho. Lejos de dramatizar, eligió relatarlo con humor y decisión: “Había que quitarlo o quitarlo”, contó sin vueltas durante una entrevista en Intrusos (América). Aquel episodio lo mostró resiliente y optimista, y sus círculos más cercanos respiraron con alivio momentáneo. Sin embargo, la enfermedad terminó por imponerse y, tras una internación que se prolongó en los últimos días, llegó el adiós definitivo.

Amigos y familiares se reunieron para despedir los restos del actor Alberto Martín (RS Fotos)

El cementerio de Boulogne reunió a quienes, en la intimidad, lo acompañaron hasta el final. La ceremonia mantuvo la sobriedad y el calor humano, en la que no faltaron gestos de cariño sencillos pero elocuentes: abrazos silenciosos, caras marcadas por el dolor y recuerdos de una trayectoria artística que queda grabada en la memoria colectiva. Martín se fue rodeado de amor, de compañeros y de los símbolos de sus dos grandes pasiones: la familia y Racing.

Así, el adiós a Alberto Martín se convirtió en un homenaje a la fidelidad y el compañerismo en la farándula argentina. Su legado queda vivo en el escenario, en la pantalla y en cada uno de los que, este domingo nublado, se acercaron hasta Boulogne para despedirlo y agradecerle, una última vez, por tanto.

Crédito: RS Fotos.