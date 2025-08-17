Teleshow

La profunda tristeza de Carmen Barbieri luego de la muerte de Alberto Martín: “Tengo el corazón roto”

Tras el fallecimiento del actor, la conductora expresó su dolor en diálogo con el periodista Guillermo Barrios y a través de las redes sociales

Martina Cortés

Por Martina Cortés

A poco tiempo de conocerse la partida terrenal de Alberto Martín, Carmen Barbieri se expresó con el periodista Guille Barrios (Instagram)

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en el espectáculo nacional: la muerte de Alberto Martín a los 81 años dejó un vacío que se sintió fuerte, sobre todo entre aquellos que compartieron vida, risas y trabajo con el reconocido actor. Entre los allegados que lo recordaron con aprecio, fue Carmen Barbieri quien se destacó en las últimas horas. La conductora, apenas supo de la partida de su gran amigo, se refirió al respecto entre sentidas palabras y recuerdos, mientras la escena artística quedaba de luto por la figura destacada del artista.

Terrible... Un dolor. Pero también una paz porque estaba sufriendo tanto. Tengo el corazón roto”. Ese fue el audio que Barbieri mandó a Guillermo Barrios, el periodista que la acompaña en Con Carmen, el ciclo que conduce por El Nueve. La voz se le cortaba, y el mensaje llegaba como una postal íntima de una amistad verdadera. De esa manera, reconocía que el actor atravesaba una grave enfermedad desde 2024, lo que hacía más cruda la despedida.

Pero el respeto y el cariño no se detuvieron ahí. A los minutos, la humorista volcó su sentir en las redes. Desde su cuenta, subió una historia y una publicación llena de fotos, de abrazos, de momentos que hoy duelen y valen oro. Lo escribió simple, directo, como si pudiera hablarle al oído por última vez: Ahora sí descansa en paz mi querido @albertomartin.ok. Te voy a extrañar mucho. Siempre en mí”, y cerró con un “chau, amigo de mi corazón”. El mensaje se replicó: la comunidad artística entendía que no era solo el adiós a una figura profesional, sino a un pilar de la vida de Carmen.

Carmen le dedicó unas emotivas
Carmen le dedicó unas emotivas palabras a su gran amigo, Alberto Martín, en las redes

Muchos recordaron entonces que la salud de Alberto fue una batalla desde hace algunos años. En 2021, la noticia de la operación por un tumor en la base del ojo derecho despertó preocupación, pero él mismo lo contó con el inconfundible sentido del humor que lo caracterizaba. “Había que quitarlo o quitarlo”, relató sin vueltas en Intrusos (América). Por un momento, su entorno respiró aliviado. Pero el tiempo y la enfermedad jugaron su partido, y el estado del actor fue empeorando. Los últimos días, Martín quedó internado hasta el final, acompañado de familiares y amigos cercanos.

La relación entre Martín y Barbieri siempre fue transparente, genuina y llena de chispa. El espectáculo, hambriento de historias de amor, tejía rumores cada vez que los veía juntos. Pero ellos jugaban al coqueteo, sí, aunque la amistad siempre fue la verdadera protagonista. Compartieron pantalla en Mañanísima, primero en Ciudad Magazine y luego en El Trece. Él armaba su rincón de cocina, ella ponía la risa y la complicidad. La química era indiscutible, pero nunca cruzaron ese límite invisible. “Éramos amigos, nunca más que eso”, repitieron una y otra vez, dejando claro que hay vínculos que no necesitan etiquetas románticas.

La conductora junto al actor,
La conductora junto al actor, con quien dejaba en claro el gran vínculo que compartían (Instagram)

El año pasado, las cámaras de La Noche de Mirtha (El Trece) los pusieron en el centro de los comentarios. En la mesa, sentada junto a Osvaldo Laport, Claudio Zuchovicki e Iliana Calabró, la Chiqui disparó: “¿Por qué trabajás tanto?”. Carmen, pícaramente, respondió: “Amo trabajar, más ahora que no tengo que criar chicos”. Pero Laport aprovechó la ocasión y fue por más: “¿Usted tiene pareja?”. La respuesta de Barbieri salió automática: “Ah, mi querido Alberto Martín. Somos amigos. Es un gran comediante”.

Era muy buen mozo”, opinó Mirtha. Y Carmen no se guardó nada: “Sigue siendo buen mozo y rompe corazones”. Un guiño, una sonrisa, y una aclaración destinada a los curiosos de siempre: “Te voy a dar la primicia a vos... pero todavía no pasó nada. Vamos al teatro juntos, cenamos, me deja en casa y me da un beso. Él vive cerca de donde estoy, creo que en Martínez y yo en Belgrano. Salimos de vez en cuando”.

En pleno programa de Mirtha Legrand, Carmen Barbieri se sinceró en la mesa y habló de su amistad con Alberto Martín (La Noche de Mirtha - El Trece)

Así, entre cámaras, cocinas y escenarios, el actor se convirtió en el confidente y compañero de aventuras de una de las figuras más queridas de la televisión y el teatro argentino. Ahora, su ausencia deja un vacío gigante en el espectáculo. Porque las despedidas son difíciles, pero mucho más lo son cuando el adiós está destinado a alguien que se volvió parte de su familia.

