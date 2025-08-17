La despedida a Alberto Martín en las redes: Carmen Barbieri, Diego Pérez y el mensaje de Racing, el club de sus amores (Instagram)

Alberto Martín falleció este sábado a los 81 años, tras varios días de internación por un cuadro de salud delicado. La confirmación de la noticia provino de la cuenta oficial de Multiteatro, desde donde manifestaron: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”. A lo largo de su carrera, el actor se había consolidado como una de las figuras emblemáticas del espectáculo argentino.

Carlos Rottemberg expresó su pesar a través de un diálogo con Teleshow: “Estoy de viaje y me lo terminan de confirmar desde allá. Enorme tristeza enterarnos. Justamente con un grupo de amigos actores veníamos organizando una cena, que quería cocinar personalmente en su casa porque era muy buen cocinero. Se esperaba mejoría. Lamentable”.

Carmen Barbieri, una de sus amigas más cercanas con quien compartió varias obras de teatro los últimos años como la televisión, en Mañanísima, el ciclo de Eltrece que ella conducía y que lo tenía a él en la cocina, fue una de las primeras en dedicarle palabras afectuosas al actor. “Ahora sí descansa en paz mi querido Alberto Martín. Te voy a extrañar mucho. Siempre en mi”, dijo, acompañando el mensaje con varias fotos juntos.

El club de sus amores, Racing, también emitió un mensaje de despedida: “Racing Club lamenta el fallecimiento de Alberto Martín, reconocido actor, hincha y socio de La Academia, relacionado a la vida del club durante muchísimos años. Abrazamos fuertemente en este momento de dolor a sus familiares, amigos y seres queridos, a quienes enviamos nuestro más sentido pésame”.

Diversas figuras del espectáculo nacional recordaron al galán de Crecer con papá y El sodero de mi vida, a través de mensajes en redes sociales. “Hoy despedimos a Alberto Martín. Trabajar con él en Mañanísima fue un privilegio. Comparto este video porque lo que dijo aquel día enseñó, y también me enseñó a mí. Siempre generoso con sus consejos y con su cariño. QEPD”, le dedicó Pampito. Por su parte, Zulma Faiad escribió: “Gran actor, ser luminoso Alberto Martin y compañero querido. No lo puedo soportar tu partida repentina; rompió mi corazón. Te voy a extrañar mucho, mi abrazo fuerte a tu maravillosa familia. Besos y bendiciones para vos”.

Amalia Granata compartió el afiche de la obra Mi querido Mr. New York, donde compartió escena con el actor en 2009: “La única vez que trabajé en teatro fue en el verano del 2009 junto a Alberto Martín, una gran persona, humilde, excelente profesional y muy buen compañero. QEPD”, rememoró.

Estefanía Berardi recordó su vínculo en el programa Mañanísima, destacando la actitud del actor ante la enfermedad y el apoyo recibido: “La peleaste hasta el final. Voy a extrañar tus audios, tu aliento y tu alegría. Gracias por haberte cruzado en mi camino. Soy una bendecida de haber tenido un compañero como vos. Volá alto, maestro. Hasta la próxima”.

Diego Pérez, otro de sus grandes amigos del medio que lo dirigió en la comedia ¿Por qué será que las queremos tanto?, tuvo un mensaje de despedida. “Gracias, Alberto Martín por todo lo que nos diste y todo lo que me enseñaste. Único e irrepetible, un maestro para mí de la comedia. Te voy a extrañar muchísimo. Estoy destrozado”, expresó.

Carna fue otro de los amigos del actor que manifestó toda su emoción por el fallecimiento. “Otra partida que nos rompe el corazón. Te vamos a extrañar mucho, Alberto querido. Es mucho lo que mi familia y yo te amamos. Gracias por tantos lindos momentos”, se lamentó.

El productor Guillermo Marín, el chef Santiago del Azar y la modelo Lola Becerra también le dedicaron mensajes al actor recordando los trabajos que compartieron en las tablas y la pantalla chica.