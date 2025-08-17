Teleshow

Con una foto inédita y palabras de amor, Natalia Oreiro homenajeó a Ricardo Mollo en su cumpleaños

La actriz le dedicó un romántico mensaje a su pareja en esta jornada especial, y el músico le retribuyó con unas palabras repletas de sentimientos

Andrea Mazzei

Por Andrea Mazzei

Guardar

Natalia Oreiro sorprendió en este 17 de agosto con una dedicatoria cargada de ternura a su esposo, Ricardo Mollo, quien celebra su cumpleaños el mismo día que Argentina festeja el Día del Niño.

La actriz eligió una fotografía entrañable, un retrato en blanco y negro que muestra al músico en su niñez, vestido con el clásico guardapolvo escolar y una pequeña valija de cuero en la mano, imagen habitual de la infancia en décadas pasadas. Junto a la foto, Oreiro compartió líneas de la canción “Tu Mirada”, una de las composiciones emblemáticas de Mollo. “Qué razón habrá, lejos del azar, cerca del sol. Qué poción de amor que un milagro puso ante mí”. A ese mensaje, sumó un sencillo “Feliz vida”.

Mollo respondió de inmediato con un escueto pero intenso “Te amo”, acompañado por un emoji de corazón rojo. Mientras la pareja suele mantener un perfil bajo en las redes y evita expresiones públicas constantes de afecto, estas ocasiones señalan un instante de apertura y homenaje. Oreiro, fiel a su estilo de resguardar la intimidad familiar, opta por pequeños gestos colmados de significado cada vez que llega una fecha importante. La elección de mostrar a Mollo de niño agrega una dimensión nostálgica, cruza dos celebraciones y pone en valor los orígenes de quien hoy es uno de los principales referentes del rock nacional.

El emotivo mensaje de Natalia
El emotivo mensaje de Natalia Oreiro a Ricardo Mollo por su cumpleaños (Instagram)

Este gesto comparte una intimidad rara vez expuesta, matizando la cotidianeidad de miles de seguidores que, aun sin acceso frecuente a escenas familiares de Oreiro y Mollo, se acercan con mensajes de cariño y admiración. La publicación condensa el afecto sostenido a lo largo de los años y confirma la vigencia del vínculo, alimentado en la trastienda, lejos del ruido mediático, pero con una calidez que trasciende la pantalla y resuena especialmente en cada homenaje público.

La historia de amor entre Natalia Oreiro y Ricardo Mollo se remonta a muchos años atrás, en un contexto inesperado para dos figuras de universos aparentemente opuestos. La actriz y el músico se encontraron en una clase de yoga. Allí, entre respiraciones y movimientos pausados, germinó un vínculo diferente. Al principio, Oreiro desconocía la identidad artística de Mollo; solo más tarde supo que se trataba del líder de Divididos. Esa falta de preconceptos marcó un acercamiento cargado de espontaneidad. Iniciaron una amistad sincera, tejida entre charlas y miradas cómplices. Oreiro reconoció, durante una entrevista televisiva, que fue Mollo quien tardó más tiempo en dar el siguiente paso. Aun así, la dedicación y la sensibilidad del músico la conquistaron poco a poco.

Natalia Oreiro le dedicó un
Natalia Oreiro le dedicó un tierno mensaje a Ricardo Mollo por su cumpleaños (@nataliaoreirosoy)

Ricardo Mollo, por su parte, ha relatado que aquello que lo cautivó en Oreiro fue la persona y no la figura pública. Describió ese primer enamoramiento como un hallazgo genuino de buen corazón, alejado de cualquier estereotipo mediático. La diferencia de veinte años de edad nunca se interpuso en la consolidación del vínculo, que fue creciendo hasta convertirse en un refugio sólido incluso para los más escépticos. Hace ya una década, la llegada de Merlín Atahualpa, su hijo, reforzó la estructura familiar y selló el horizonte compartido. Guitarras, equipos y melodías se entrelazan desde entonces con la cotidianeidad de una familia que, aunque pertenece a la esfera pública, decide reservar los momentos más valiosos detrás de escena.

Desde el nacimiento del niño, ambos padres se encargaron de resguardar su imagen y evitar mostrarlo en las plataformas públicas o redes sociales. Pocas veces han permitido que Merlín figure en publicaciones, situación que sorprende y conmueve a seguidores y colegas cada vez que ocurre. Una de esas excepciones fue el 26 de enero, durante el cumpleaños del menor. Oreiro decidió compartir dos imágenes en blanco y negro: una de Merlín en su primera infancia y otra más reciente. La publicación incluyó también un video grabado siete años antes, en el que el niño, asombrado, analiza su propio crecimiento en la tradicional puerta marcada con líneas y fechas.

La publicación, acompañada por la frase “Feliz vuelta, Ata” y el dibujo de un sol, evidenció el cuidado con el que la pareja dosifica la exposición de su hijo: solo en ocasiones puntuales y con un enfoque emotivo, ajeno a la espectacularización frecuente en las redes.

Temas Relacionados

Natalia OreiroRicardo MolloCumpleañosDivididosMerlín Atahualpa

Últimas Noticias

Cómo fue el regreso de Alex y Charlotte Caniggia distanciados en el mismo vuelo desde China: las fotos

Después de semanas de tensión y cruces públicos, los hermanos volvieron a la Argentina tras grabar con Marley. En ese marco, el malestar quedó expuesto ante la prensa y sus fans

Cómo fue el regreso de

La foto que eligió la China Suárez para saludar a sus hijos a la distancia por el Día del Niño

Desde Turquía, la actriz recordó la jornada especial con una imagen familiar de Rufina, Magnolia y Amancio, quienes se encuentran en Argentina

La foto que eligió la

La profunda tristeza de Carmen Barbieri luego de la muerte de Alberto Martín: “Tengo el corazón roto”

Tras el fallecimiento del actor, la conductora expresó su dolor en diálogo con el periodista Guillermo Barrios y a través de las redes sociales

La profunda tristeza de Carmen

Carla Pandolfi brilla en En el barro y enfrenta sus miedos en su primer unipersonal: “El desafío más grande es tenerse fe”

Actriz y licenciada en Teatro, en 20 años de carrera interpretó grandes y diversos papeles y ahora se anima a estar sola ante el público. En conversación con Teleshow, refleja cómo fue construyendo a esa Ana tan parecida y tan diferente a ella misma y cuenta su experiencia en la serie de Sebastián Ortega, donde encarna a una guardiacárcel

Carla Pandolfi brilla en En

El emotivo viaje de Bicho Gómez hacia su esencia artística: “Mi lugar en el mundo es el teatro y el circo”

El comediante celebra su presente y honra su pasado bajo la gran carpa. En diálogo exclusivo con Teleshow, revela lo que significa para él ser parte de un mundo donde la ilusión y la infancia vuelven a cruzar caminos

El emotivo viaje de Bicho
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tensión en el peronismo salteño

Tensión en el peronismo salteño a horas del cierre de listas: suena Urtubey para senador y Leavy amenaza con cortarse solo

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

El clásico sudamericano, en clave agrícola: cómo Brasil pasó de igualar a triplicar la producción del campo argentino

Un cierre en China y una explosión en Chile impulsaron el precio mundial del litio: cómo afecta a la Argentina

“Perejil”: cómo fue la pelea que terminó con la detención de Gastón Zárate por homicidio en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Lula invitó a Trump a

Lula invitó a Trump a conocer “el verdadero Brasil” en medio de las tensiones por los aranceles de EEUU

Zelensky y Von der Leyen remarcaron el derecho de Ucrania a mantener su integridad territorial

Pompeya no fue abandonada: hallazgos arqueológicos reescriben la historia de la ciudad

Luis Arce garantizó que habrá una transición “democrática” en Bolivia

Rusia lanzó más de 500 ataques contra Ucrania, después de la cumbre Trump-Putin

TELESHOW
Cómo fue el regreso de

Cómo fue el regreso de Alex y Charlotte Caniggia distanciados en el mismo vuelo desde China: las fotos

La foto que eligió la China Suárez para saludar a sus hijos a la distancia por el Día del Niño

La profunda tristeza de Carmen Barbieri luego de la muerte de Alberto Martín: “Tengo el corazón roto”

El emotivo viaje de Bicho Gómez hacia su esencia artística: “Mi lugar en el mundo es el teatro y el circo”

Carla Pandolfi brilla en En el barro y enfrenta sus miedos en su primer unipersonal: “El desafío más grande es tenerse fe”