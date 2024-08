La emotiva foto que eligió Natalia Oreiro para saludar a Ricardo Mollo por su cumpleaños: “Te amamos”

El romántico mensaje de Natalia Oreiro a Ricardo Mollo

Con dos fotos en blanco y negro, en las que se lo ve a su pareja sosteniendo una torta junto a su hijo, Natalia Oreiro celebró el cumpleaños de Ricardo Mollo. La breve secuencia muestra al pequeño Merlín Atahualpa en el escenario junto a su padre, mientras ambos intentan soplar la única vela del postre. “Feliz todo Ricardo, te amamos”, escribió la actriz, junto a tres emojis de corazones blancos, para acompañar la publicación por los 67 años del artista en su Instagram.

En cuestión de horas, el posteo superó los 50 mil ‘me gusta’ y reunió cientos de comentarios de parte de los fans de la pareja que felicitaban a Ricardo y le enviaban buenos deseos. Así también se pronunciaron algunas figuras del mundo de la música y el espectáculo. ”Feliz todo total”, comentó Carla Peterson, junto a un emoji de corazón, en línea con el mensaje de Oreiro. Por su parte, Rubén Rada le dedicó unas palabras al líder de Divididos: “Feliz cumple amigazo”. Mercedes Morán también se sumó al postear emojis con ojos de corazón.

Natalia Oreiro compartió dos imágenes en blanco y negro con un emotivo saludo para Ricardo Mollo por su cumpleaños (@nataliaoreirosoy)

No son muchas las oportunidades en las que la actriz o el cantante muestran a su hijo en sus respectivas redes sociales. Desde un primer momento, los padres se ocuparon celosamente de resguardar la imagen del menor. Por eso, cada vez que “Ata” es el protagonista de las historias terminan sorprendiendo y llenándose de saludos de famosos o de simples seguidores.

Una de las últimas oportunidades se dio el pasado 26 de enero, en un nuevo aniversario del nacimiento del menor. En ese contexto, la madre compartió a través de su cuenta de Instagram dos fotos con el mismo estilo: en blanco y negro. Una de las imágenes mostraba la etapa de bebé de Merlín, y la otra era un poco más actual. La publicación también estaba acompañada con un video, también en blanco y negro, de hace 7 años en el que el menor se sorprende por cómo va creciendo en altura, en tanto controla las líneas en el marco de la puerta perfectamente registradas con su fecha.

Natalia Oreiro le dedicó un tierno mensaje a Ricardo Mollo por su cumpleaños (@nataliaoreirosoy)

“Feliz vuelta, Ata”, y la imagen de un sol, completaban aquella publicación de Instagram de la cantante. A poco menos de un año del nacimiento de su hijo, Oreiro había revelado cómo el pequeño había cambiado su vida y había asegurado que llegó para coronar sus diez años de amor con el músico: “Cuando llegué a la Argentina tenía 16 años y me quería comer el mundo… Hoy mi ambición pasa por estar en el campo con mi familia. Merlín potenció todo lo bueno de mi pareja: me unió para siempre con Ricardo”.

La actriz incluso había contado cómo se sentía el cantante con la llegada de su hijo. “Ricardo está enamoradísimo de su hijo. Acomodó sus shows para que pudiéramos estar muy presentes con Merlín”, contó Oreiro en esa oportunidad, a la vez que detalló que dedica la mayor cantidad de tiempo posible a la crianza de su pequeño: “Yo quiero que mi hijo sea feliz por sobre todas las cosas. Y siempre voy a estar para abrazarlo”.

La historia de amor entre Oreiro y Mollo empezó años atrás cuando coincidieron en una clase de yoga. A pesar de dedicarse a mundos diferentes, el líder de Divididos y la heroína de telenovelas, mega estrella de la pantalla chica, se unieron en un flechazo que conectó a ambas figuras. A pesar de los 20 años de diferencia de edad.

“Yo cuando empecé a salir con él no sabía que era el cantante de Divididos. Cuando nos hicimos amigos, cuando empezamos a salir, sí supe”, admitió Natalia en una visita a Morfi (Telefe), donde reveló que el músico fue el que tardó en decidirse. “Nos hicimos muy amigos ahí, yo lo miraba a él como diciendo ‘¡dale!’. Me miraba, me cuidaba un montón en la clase, por eso también me enamoró. Su parte sensible fue lo que me mató”, agregó. En una entrevista con Juan Alberto Badía, Ricardo reconoció haberse enamorado de la persona, más que del personaje o de la cara bonita. “Me dio buen corazón”, resumió. Hace 10 años nació Merlín Atahualpa para seguir construyendo su amor en el que pocos creían. Y terminando de dar forma a ese mundo perfecto, con guitarras y pedales, parlantes en el corazón y una pared de equipos al re palo.