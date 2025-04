Luck Ra contó la verdad sobre su romance con La Joaqui: “Esa es una mentira que le encanta decir a ella”

Desde hace casi un año La Joaqui y Luck Ra apostaron por su amor, y desde entonces se muestran enamorados y apostando a una pareja fuerte de la música actual: él como la revelación del cuarteto y ella, como una figura destacada de los ritmos urbanos de Argentina.

Invitado al programa de Juana Viale, el cordobés contó su versión de cómo comenzaron a salir y contradijo, divertido, el relato que siempre dio la cantante. “¿Hace cuánto están de novio?“, indagó la conductora. “Yo creo que la oficialización fue... Mira, ya lo voy a decir”, comenzó diciendo el artista, haciendo unas pausas ante su olvido.

“Estás como cuando a un padre le preguntan la fecha de nacimiento de un hijo”, lo chicaneó la nieta de Mirtha Legrand. “Hace cinco minutos dije que tenía muy mala memoria. Pero si no me equivoco, fue el 26 de junio. Ella hizo su declaración y yo hice la mía. Fue casi en simultáneo”, aseveró el intérprete de “La morocha” y “Hola, perdida”.

Las románticas vacaciones de Luck Ra y La Joaqui (Instagram)

“¿Ella te encaró primero?“, indagó la animadora, pero él fue tajante. “Esa es una mentira que le encanta decir, que ella me encaró primero. Ella me rebotó...”, lanzó, risueño. “No me acuerdo bien. Tengo mala memoria, pero no sé que pasó y terminamos juntos”, intentó cerrar el tema, pero la conductora quiso saber más.

“Lo que sí ella hizo fue invitarme a una pelea de boxeo. Yo antes la había invitado tantas veces al Luna Park, a mi cumple y ella me contaba que...”, recordó, haciendo que la influencer Tuli Acosta, también invitada al programa y amiga de la pareja lo contradiga. “Pero, amigo, eran reuniones con un montón de gente”, lo cuestionó ella, mientras él contaba que la cita fue en el Luna Park junto a una muchedumbre.

“Pero eran ustedes dos yendo ahí”, siguió Tuli, haciendo que Luck Ra la vuelva a desmentir. “No. Estaban los hermanos. Fue una presentación familiar ya el primer día, pero salió muy bien y estoy muy feliz”, contó, risas. “Ella es una gran compañera, una gran persona y una gran novia”, concluyó.

La Joaqui recordó el inicio de su romance con Luck Ra

La confesión de La Joaqui sobre su romance con Luck Ra: "Estoy hasta las pelotas"

Fue en noviembre del año pasado cuando La Joaqui se refirió con detalles a su noviazgo con el artista cordobés. “Estoy hasta las pelotas. ¡Ay, perdón! Me fui”, lanzó, a pura honestidad brutal en La Peña de Morfi (Telefe), mientras se percataba de su exabrupto. “Me gustaba tanto que me daba vergüenza”, se sinceró.

“No sé si es que era reacia, pero realmente había un lugar hasta donde yo me permitía poner... Yo no sé si es que nunca me había enamorado. Siento que siempre me dejé elegir, pero que nunca yo había elegido lo que yo quería. Como si todo siempre fue más superfluo, más desde otro lugar. No sé cómo explicarlo en palabras. Es muy fuerte para mí emocionalmente”, explicó la intérprete de “Dos besitos” y “Butakera”.

“Me pasaba tal vez que si alguien me gustaba un poquito más, directamente no me hablaba más. Me cerraba yo misma. Esta vez simplemente no se me dio porque tuve una primera cita donde dije ‘no, lo enamorada que estoy’”, compartió, risueña, sobre sus sentimientos hacia el cantante de “La morocha” y “Hola, perdida”. “Parecía que yo no le quería dar bola, pero en realidad era que a mí me gustaba tanto que no me daba la sangre para verlo”, recordó, mientras Lizy aseguraba cómo era la actitud de La Joaqui ante el amor. “Todo lo que le gusta, por las dudas, es un ‘no’”, aseveró.

Las románticas postales de La Joaqui con Luck Ra

Incluso contó que varias veces pensó en cancelar su primera cita. “Me gustaba tanto que decía ‘no, no puedo, le voy a cancelar’. ‘No puedo ir porque me regusta, no puedo’. “¿Pero cuándo te habías dado cuenta que te gustaba tanto? ¿Antes de que él empezara a invitarte o cuando él se te tiró la primera vez?”, quiso saber Leuco, momento en el que la cantante los sorprendió al contar que aquel deslumbramiento fue en una fiesta de 15 años.

“Siempre que me lo crucé me pareció muy fachero. Pero cuando me lo crucé una vez en un cumpleaños de 15 que tocamos juntos, lo vi y sentí que nunca más iba a interesarme nadie”, contó La Joaqui, enamoradísima de Luck Ra (Instagram)

“Siempre que me lo crucé me pareció muy fachero. O sea, siempre me pasó algo con él, pero que me empezó a gustar fue cuando me lo crucé una vez en un cumpleaños de 15 que tocamos juntos. Lo vi y dije ‘no sé qué puede tener otro hombre que no sea él en este momento’. Sentí que nunca más iba a interesarme nadie”, confesó, para terminar reflexionando sobre cómo hasta el momento vivía las relaciones amorosas.

Los cantantes, a puro amor durante sus vacaciones

“Voy a decir algo. Yo entiendo que es feo que duela el amor, pero sinceramente el amor, lo que es amor en sí, no me ha dolido. Me ha dolido el ego, me ha dolido el orgullo, pero no transité esa situación porque realmente no había amado genuinamente. ¿Pero sabés qué es también horrible y que poco se habla? El no sentir nada por nadie”, compartió.

“Para mí era terrible no sentir nada por nadie. Era súper pesado. Decía ‘¿será algo que no me pasa?‘. ¿Será que soy una compleja? ¿Qué soy infumable? ¿Será que no sé? ¿Será que no me integro? ¿Vendré fallada? En realidad era que no había conocido a la persona con la que me pase algo”, concluyó La Joaqui.