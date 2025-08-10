Wanda Nara y L-Gante juntos con Jamaica en la noche porteña: fueron al teatro a ver a Claudia Valenzuela

En compañía de la pequeña Jamaica, Wanda Nara y L-Gante presenciaron la obra (La Criti/X)

En una noche donde la actuación y el mundo mediático se cruzaron sin previo aviso, Claudia Valenzuela fue la gran protagonista sobre el escenario con su papel en El Apagón, la obra que estrenó junto a sus compañeros de elenco el pasado 28 de julio. Pero más allá de los aplausos, el foco giró hacia la platea, donde una presencia inesperada terminó por robarse toda la atención: la aparición conjunta de Wanda Nara y L-Gante, acompañados por Jamaica, hija del cantante y de Tamara Báez, que se acercaron a apoyar a la madre del artista en la función del sábado en el teatro ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

La noche avanzaba bajo las luces del escenario, y las miradas sobre Wanda y L-Gante aumentaron conforme se difundían en redes sociales los videos y fotos tomadas tanto por La Criti como por Fede Flowers. La escena mostraba a ambos distendidos y atentos, celebrando la presentación de Claudia y compartiendo el momento con la pequeña. Desde su llegada, la dupla se mantuvo sentada en sus lugares y observaron con atención cada uno de los detalles de la obra.

Al momento de dar por finalizada la historia, el elenco se presentó arriba de las tablas y saludó a la audiencia. Entre aplausos y ovaciones, la empresaria y la nena se destacaron al entregarle un ramo de flores a su abuela. Luego, subió al escenario de la mano de Nara, un gesto que no solo reflejó familiaridad, sino que rápidamente fue interpretado como una señal de unión renovada entre la empresaria y el músico.

Claudia Valenzuela junto al elenco de la obra (Instagram)

Esta imagen familiar y cómplice sumó un nuevo capítulo a la relación de ambos, que desde hace semanas atrae la atención de sus seguidores y de los medios. A pesar de que ambos reiteraron que entre ellos no existe un vínculo romántico, los recientes viajes y apariciones públicas han reencendido las especulaciones con más fuerza que nunca. La conductora, en medio de múltiples compromisos laborales y familiares, viajó a Europa y se sumó al tour que el cantante realizó en España, alimentando las versiones sobre un posible reencuentro.

Las señales no tardaron en sembrar dudas: durante la gira compartieron paseos, salidas y selfies, gestos que no pasaron desapercibidos y que, además, reflejaron un nivel de cercanía fuera de lo habitual. Sus redes sociales, espejo de todo lo que ocurre en su entorno más íntimo, multiplicaron las postales juntos desde diferentes ciudades, siempre envueltos en una atmósfera distendida y alegre.

Wanda Nara y L-Gante junto a Jamaica fueron a disfrutar de la obra teatral de Claudia. La empresaria y la nena le dejaron un tierno regalo (Fede Flowers/X)

Pero el ruido en internet se hizo presente y el romance volvió a quedar en el centro de la conversación. Frente al aluvión de mensajes, Wanda eligió nuevamente su canal preferido para dar explicaciones: a través de WhatsApp y en plena madrugada, envió un mensaje al respecto. “No tengo novio, tengo amigos” a sus más de 394 mil seguidores, acompañado de emojis y frases que buscaron detener la ola de rumores.

Este mensaje se sumó a una ola de reacciones, ya que ese mismo día, publicó una serie de fotos en Instagram junto al artista en la playa. Las imágenes, con ambos sonrientes caminando por la orilla, se volvieron virales y alimentaron más teorías sobre la verdadera naturaleza de su relación. Los comentarios en redes sociales se llenaron de felicitaciones y preguntas, lo que llevó a Nara a ser aún más contundente en respuesta: “Chicas, no estoy con él, nos llevamos bien y lo acompañé y después me acompañó a mí a Milán”.

En ese marco, la función de Claudia en el escenario quedará en el recuerdo tanto por su ovacionado debut como por el despliegue de figuras en la primera fila. Entre reconocimiento familiar, gestos compartidos y aclaraciones públicas, la dupla demuestra que, estén donde estén, logran convertirse en tema central dentro y fuera del espectáculo. Además, la complicidad entre ambos y la cercanía con Jamaica completaron una noche donde el teatro y la farándula se fundieron en un mismo aplauso.