La nueva etapa de Wanda Nara: soltera, lejos de los escándalos mediáticos y con el regreso de un antiguo amigo

Las primeras horas de Wanda Nara en México (Video: Instagram)

Wanda Nara emprendió un nuevo viaje profesional hacia México, destino donde asumirá la conducción de la versión local de Love is Blind, el popular reality show de Netflix, acompañada por Darío Barassi. Esta apuesta laboral llega en una etapa caracterizada por múltiples particularidades en el entorno personal de Wanda, marcado en los últimos meses por el escándalo, la mediatización de su vida y relaciones personales.

En primer lugar, la empresaria enfrenta este desafío sin compañía sentimental, ya que la relación mediática con el cantante L-Gante no prosperó y él decidió recomponer su vínculo con Tamara Báez, optando por reiniciar su historia de amor y alejarse del protagonismo mediático con Nara. Además, los ecos del escándalo que involucra a Mauro Icardi y la China Suárez se mantienen en pausa, sin la aparición de nuevos episodios ni declaraciones rimbombantes.

El comienzo de las grabaciones de Love is Blind también implica que Wanda no podrá estar acompañada por sus cinco hijos durante esta etapa, generando la pregunta de a cargo de quién quedarán los pequeños durante el tiempo que esté fuera del país, aunque se trate solo de tres dias afuera del país.

El despliegue de su viaje quedó registrado en sus historias de Instagram, donde se mostró ultimando detalles previos a ingresar al set. “Lista para empezar a grabar”, anunció en uno de los videos, mientras repasaba la indumentaria y el calzado seleccionados para lucirse ante las cámaras. Sobre la mesada de la cocina, el mate, un bowl con agua y hielo, el paquete de yerba y algunos snacks evidenciaron la extensa jornada de trabajo que la esperaba, además del toque personal que Wanda imprime a sus rutinas.

El arribo a México marcó otro momento anticipado por los seguidores de Wanda Nara: el esperado reencuentro con Kennys Palacios, su inseparable amigo y estilista. La empresaria expuso la complicidad recobrada entre ambos, luego de varios meses de rumores y expectativas sobre el estado real de su relación. Con el foco puesto en el costado divertido que los caracteriza, Wanda no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre el regreso de Palacios al equipo principal: “El equipo titular. Volvió, estás caro Kennys, más caro que nunca”, comentó entre risas mientras se mostraban juntos, reavivando la química habitual de sus jornadas mediáticas.

Wanda preparándose para las grabaciones de Love is Blind

La previa de la grabación estuvo marcada por la alegría y los guiños entre amigos. Incluso las ocurrencias espontáneas de Nara capturaron la atención en redes sociales, especialmente cuando compartió una divertida situación con la microfonista encargada de su sonido. Al momento de preparar su ingreso al set, la empresaria lanzó una frase que generó revuelo por su espontaneidad: “No tengo bombachita, es lo único que te quiero avisar, para que no te asustes”.

Esta nueva faceta profesional afianza la presencia de la conductora en el ámbito televisivo internacional, sumando un formato de fuerte impacto en la región y abriéndose paso en uno de los realities de mayor repercusión global en la actualidad. La empresaria y conductora combinará su experiencia mediática con la energía característica que imprime a cada proyecto, apostando al crecimiento de su figura más allá de las fronteras argentinas. La elección de seguir adelante con su agenda de trabajo a pesar de los cambios sentimentales y afectivos evidencia su determinación personal y la capacidad para sostener su imagen pública aun frente a los vaivenes de la vida privada.

La nueva etapa mexicana promete extender su proyección internacional y dejar nuevas anécdotas que, fiel a su estilo, recorrerán redes, titulares y programas de espectáculos. La conductora encara el reto respaldada por su indudable capacidad de generar repercusión y con el respaldo incondicional de quienes permanecen a su lado dentro y fuera del mundo del espectáculo.