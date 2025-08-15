El sentido mensaje de Nico Vázquez al regresar al teatro luego de su lesión: “Me siento bendecido por cada aplauso”

Después de semanas de convivir con el dolor, y la posterior angustia de tener que suspender una serie de funciones para cuidar su salud, Nico Vázquez regresó al teatro más fuerte que nunca. El actor se recuperó de un desgarro en el músculo piramidal y compartió su vuelta al escenario con suma felicidad.

“Hoy me espera una sala llena para volver a reencontrarme con mi Rocky y no me alcanzan los ‘gracias’ para lo que siento. Es impresionante el amor que me ha demostrado el público, siempre, en las buenas y en las malas, con una fidelidad que me emociona profundamente”, comenzó diciendo Vázquez, a través de un comunicado en sus stories de Instagram, para relatar cómo se sentía horas antes de retomar la actividad.

Acto seguido, el actor expresó sus sentimientos y el agradecimiento que sentía hacia el público que lo acompañaba noche a noche: “También me emociona reencontrarme con mis compañeros en el escenario y con todos los que están debajo de él para que la magia suceda. Me siento bendecido por cada aplauso, cada mirada y cada vez que me acompañaron. Ustedes son parte de mi historia y de este sueño”, emoji de guante de boxeo, fuera y un corazón blanco".

Como si fuera poco, aprovechando las bajas temperaturas que invaden la ciudad, Vázquez grabó un video caminando por la calle y bromeó diciendo: “¿Es joda el frio que hace? Buen día. ¿Filadelfia o Buenos Aires?”. Horas después, ya en la noche porteña, Nicolás volvió a lucirse con su papel estelar. Como si fuera poco, al terminar la función, recibió sobre el escenario a Jorge “Roña” Castro, el campeón de boxeo argentino.

“Con ustedes, el campeón argentino, inigualable el señor Roña Castro”, dijo la voz del teatro para presentar a la figura del deporte. Al tomar el micrófono, el invitado recordó una de sus peleas y trazó un paralelismo con la obra: “Esto sí es ficción, lo mío fue verdadero, tenía cortado acá, acá”. Luego, Vázquez replicó: “Siempre me quedó en mi cabeza esa pelea porque era lo más parecido a la película, parecía que no podías lograr lo imposible, lo lograste y ganaste. ¿Qué fue lo que te pasó ahí? En ese momento”.

Al recordar la pelea que Nicolás le marcaba, Castro afirmó: “Sentí que estaba knockout, me fui contra las cuerdas, me cubrí y le tiré esta mano para noquearlo y lo agarré con esta (la zurda) en la punta de la pera”. Para cerrar su aparición, el público despidió al campeón argentino con una ovación y con el clásico grito: “Roña, roña, roña, olé, olé, olé, olé”.

La emoción de Nico Vázquez al regresar al teatro después de su lesión

Una semana atrás, el actor había anunciado la suspensión de sus funciones con suma tristeza. “No se imaginan cuánto me apena tener que frenar, pero también hay que ser sabio y escuchar al cuerpo”, comenzó diciendo la expareja de Accardi.

Luego, Nicolás relató cómo era la situación que atravesaba y que lo obligó a hacer una pausa en su trabajo: “Llevo más de 20 días trabajando con una lesión, sin suspender, pero el dolor ya se volvió insoportable. Espero que sepan comprender porque quienes me conocen saben que siempre doy todo hasta el último momento, pero estos días ya era muy difícil seguir así”.

Fue así como Vázquez también destacó cómo seguirá su recuperación. “Ahora me voy a seguir enfocando en recuperarme, entrenar, activarme y hacer mucha fisioterapia, para volver el finde que viene. Sé que mucha gente viaja desde otras provincias, e incluso de otros países, y lamento profundamente no poder darles la función que esperaban este fin de semana. Si Dios quiere, pronto estaremos viviendo juntos Ricky. Gracias por el cariño y el apoyo de siempre”, destacó la figura del teatro junto a emojis de manos alzadas, plegarias y un corazón blanco.