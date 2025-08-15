Teleshow

El sentido mensaje de Nico Vázquez al regresar al teatro luego de su lesión: “Me siento bendecido por cada aplauso”

El actor logró recuperarse de un desgarro en el músculo piramidal y compartió su vuelta al escenario con suma felicidad

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar

Después de semanas de convivir con el dolor, y la posterior angustia de tener que suspender una serie de funciones para cuidar su salud, Nico Vázquez regresó al teatro más fuerte que nunca. El actor se recuperó de un desgarro en el músculo piramidal y compartió su vuelta al escenario con suma felicidad.

“Hoy me espera una sala llena para volver a reencontrarme con mi Rocky y no me alcanzan los ‘gracias’ para lo que siento. Es impresionante el amor que me ha demostrado el público, siempre, en las buenas y en las malas, con una fidelidad que me emociona profundamente”, comenzó diciendo Vázquez, a través de un comunicado en sus stories de Instagram, para relatar cómo se sentía horas antes de retomar la actividad.

Acto seguido, el actor expresó sus sentimientos y el agradecimiento que sentía hacia el público que lo acompañaba noche a noche: “También me emociona reencontrarme con mis compañeros en el escenario y con todos los que están debajo de él para que la magia suceda. Me siento bendecido por cada aplauso, cada mirada y cada vez que me acompañaron. Ustedes son parte de mi historia y de este sueño”, emoji de guante de boxeo, fuera y un corazón blanco".

Como si fuera poco, aprovechando las bajas temperaturas que invaden la ciudad, Vázquez grabó un video caminando por la calle y bromeó diciendo: “¿Es joda el frio que hace? Buen día. ¿Filadelfia o Buenos Aires?”. Horas después, ya en la noche porteña, Nicolás volvió a lucirse con su papel estelar. Como si fuera poco, al terminar la función, recibió sobre el escenario a Jorge “Roña” Castro, el campeón de boxeo argentino.

“Con ustedes, el campeón argentino, inigualable el señor Roña Castro”, dijo la voz del teatro para presentar a la figura del deporte. Al tomar el micrófono, el invitado recordó una de sus peleas y trazó un paralelismo con la obra: “Esto sí es ficción, lo mío fue verdadero, tenía cortado acá, acá”. Luego, Vázquez replicó: “Siempre me quedó en mi cabeza esa pelea porque era lo más parecido a la película, parecía que no podías lograr lo imposible, lo lograste y ganaste. ¿Qué fue lo que te pasó ahí? En ese momento”.

Al recordar la pelea que Nicolás le marcaba, Castro afirmó: “Sentí que estaba knockout, me fui contra las cuerdas, me cubrí y le tiré esta mano para noquearlo y lo agarré con esta (la zurda) en la punta de la pera”. Para cerrar su aparición, el público despidió al campeón argentino con una ovación y con el clásico grito: “Roña, roña, roña, olé, olé, olé, olé”.

La emoción de Nico Vázquez
La emoción de Nico Vázquez al regresar al teatro después de su lesión

Una semana atrás, el actor había anunciado la suspensión de sus funciones con suma tristeza. “No se imaginan cuánto me apena tener que frenar, pero también hay que ser sabio y escuchar al cuerpo”, comenzó diciendo la expareja de Accardi.

Luego, Nicolás relató cómo era la situación que atravesaba y que lo obligó a hacer una pausa en su trabajo: “Llevo más de 20 días trabajando con una lesión, sin suspender, pero el dolor ya se volvió insoportable. Espero que sepan comprender porque quienes me conocen saben que siempre doy todo hasta el último momento, pero estos días ya era muy difícil seguir así”.

Fue así como Vázquez también destacó cómo seguirá su recuperación. “Ahora me voy a seguir enfocando en recuperarme, entrenar, activarme y hacer mucha fisioterapia, para volver el finde que viene. Sé que mucha gente viaja desde otras provincias, e incluso de otros países, y lamento profundamente no poder darles la función que esperaban este fin de semana. Si Dios quiere, pronto estaremos viviendo juntos Ricky. Gracias por el cariño y el apoyo de siempre”, destacó la figura del teatro junto a emojis de manos alzadas, plegarias y un corazón blanco.

Temas Relacionados

Nico VázquezNicolás Vázquez

Últimas Noticias

El contrapunto entre Guillermo Francella y Pablo Echarri sobre el cine argentino y la cultura

Las declaraciones del protagonista de Homo Argentum vienen generando repercusiones y el actor de Druk marcó sus diferencias

El contrapunto entre Guillermo Francella

El paradisíaco destino que eligieron Alejandro Fantino y Coni Mosqueira para sus vacaciones en familia: el álbum de fotos

El conductor y su pareja decidieron relajarse y alejarse de los compromisos laborales junto a su hijo Beltrán. En ese marco, ambos disfrutaron del sol y la playa junto a sus seres queridos

El paradisíaco destino que eligieron

Soledad compartió emotivos recuerdos por el cumpleaños de su hermana Natalia Pastorutti: “Siempre juntas”

La cantante, actual integrante de La Voz Argentina, le dedicó una publicación muy especial a “La Nati” por sus 43 años

Soledad compartió emotivos recuerdos por

Los nominados a los Premios Hugo 2025: La Sirenita, La revista del Cervantes y Despertar de Primavera, las más nominadas

La 15ª edición de la entrega de premios está marcada por la diversidad de estilos y este año se suma la entrega de un galardón de Oro

Los nominados a los Premios

La mamá de L-Gante opinó de la posible reconciliación de su hijo con Tamara Báez: “Ella fue su primer amor”

Claudia Valenzuela se refirió al presente amoroso del cantante de cumbia 420 luego de los rumores de una vuelta con la madre de Jamaica

La mamá de L-Gante opinó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras las negociaciones frustradas con

Tras las negociaciones frustradas con LLA y la interna en la UCR, Rodrigo de Loredo no será candidato por Córdoba

Chocaron una camioneta y un camión en Córdoba: un muerto y dos heridos

Receta de bolitas de calabaza rellenas de queso, rápida y fácil

Polémica en Tucumán por enfrentamientos entre repartidores y la Policía: siete detenidos y agentes heridos

Cuántos minutos de actividad física son ideales para potenciar la concentración de los niños

INFOBAE AMÉRICA
Receta de bolitas de calabaza

Receta de bolitas de calabaza rellenas de queso, rápida y fácil

Estados Unidos canceló los visados de la esposa e hija del ministro de Salud de Brasil

Un juez federal de Estados Unidos anula restricciones a libros cuestionados en escuelas

El historial de las reuniones entre Vladimir Putin y los presidentes de Estados Unidos

El trauma de la infancia en Gaza

TELESHOW
El contrapunto entre Guillermo Francella

El contrapunto entre Guillermo Francella y Pablo Echarri sobre el cine argentino y la cultura

El paradisíaco destino que eligieron Alejandro Fantino y Coni Mosqueira para sus vacaciones en familia: el álbum de fotos

Soledad compartió emotivos recuerdos por el cumpleaños de su hermana Natalia Pastorutti: “Siempre juntas”

Los nominados a los Premios Hugo 2025: La Sirenita, La revista del Cervantes y Despertar de Primavera, las más nominadas

La mamá de L-Gante opinó de la posible reconciliación de su hijo con Tamara Báez: “Ella fue su primer amor”