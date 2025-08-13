Teleshow

Crisis, distanciamiento y un tatuaje borrado: Evangelina Anderson y Martín Demichelis habrían puesto punto final a su relación

Según contó Pepe Ochoa en LAM, la modelo y el director técnico se habrían separado luego de años de relación

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Después de varias idas y vueltas, rumores de crisis y distanciamiento, Evangelina Anderson y Martín Demichelis habrían puesto punto final a su relación luego de casi 18 años. Si bien en el último tiempo se habían mostrado juntos, e incluso la modelo acompañó al director técnico en sus proyectos en México, la pareja decidió tomar caminos separados. La noticia fue confirmada por Pepe Ochoa en LAM (América), quien dio detalles de la ruptura.

Siguiendo la modalidad del programa, el panelista comenzó abordando la información a través de un enigmático. “No son perfil bajo, él es técnico. La información salió de acá en su momento, lo negaron, salieron a desmentir, y ahora reconfirmamos la separación. Ella está asentada acá. Ya hablaron por separado en el colegio, por esta situación por los hijos”, comenzó diciendo Ochoa ante sus compañeros de ciclo.

Luego de que el panel completo intentara adivinarlo, el panelista reveló: “Están separados, oficialmente, Evangelina Anderson y Martín Demichelis”. Fue entonces cuando Ángel de Brito aportó información: “Ella se había borrado unos tatuajes”.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Evangelina Anderson y Martín Demichelis se habrían separado luego de años de relación

En esa misma línea, Ochoa aseguró que contactó al tatuador y confirmó que Anderson buscaba quitarse un significativo tatuaje de su piel, indicador del final de su vínculo con la figura de River Plate. “Hablé con el tatuador y me lo confirmó. Porque yo le pregunté: “Evangelina, ¿te estás borrando el tatuaje de Martín?”. Y me pone: “No”. Le preguntó qué se estaba haciendo y me dejó de contestar. Así que fui a buscar en el entorno del tatuador y me dijeron que efectivamente empezó el proceso para borrarse el tatuaje”.

Una de las últimas oportunidades en las que se mostraron juntos fue a finales de julio. Luego de un paso por Argentina tras dejar México, Anderson y Demichelis viajaron con sus hijos a Europa. La primera parada de esa travesía fue Marbella, lugar en el que la modelo tiene su casa soñada. Después, en aquella ocasión, la jurado de Los 8 escalones (eltrece) y el deportista habían disfrutado de un paseo en familia por la ciudad de Venecia.

Para compartir su experiencia, Anderson había publicado un video compilando su tiempo en el norte de Italia: “Venecia, la ciudad flotante”, escribió en el pie del mismo. Para recorrer las calles y canales, Evangelina eligió un vestido largo de animal print, una cartera negra de Miu Miu, unas sandalias bajas, el pelo recogido y anteojos de sol, todo pensado para pelear contra el calor del viejo continente.

Evangelina Anderson y Martin Demichelis
Evangelina Anderson y Martin Demichelis se conocieron en 2007

La Basílica de Santa Maria della Salud, el Puente de Rialto fueron los dos grandes monumentos que lograron ver desde la góndola. Aquel viaje se daba en un contexto de incertidumbre, puesto que Demichelis todavía no tenía un destino laboral definido para seguir con su carrera como director técnico, luego de ser despedido en Rayados de Monterrey, por lo que no se sabe donde vivirán. No es menor recordar que el hijo mayor de la pareja se encuentra en las inferiores de River Plate por lo que una vez que terminen las vacaciones regresará al país para reincorporarse en los entrenamientos.

En aquel complicado momento para Demichelis, la modelo había expresado su apoyo a través de las redes sociales. La jurado de Los 8 Escalones(El Trece)compartió una frase contundente: “Al final te diferencia el corazón que tengas”, escribió, acompañando el texto con un emoji de corazón rojo. Sin mencionar directamente a su marido, el mensaje fue interpretado como un apoyo incondicional en este momento de incertidumbre profesional luego de quedar afuera de la dirección del conjunto mexicano.

La publicación no pasó desapercibida, sobre todo considerando que hace menos de un año atrás, la modelo había decidido mudarse junto a sus hijas a tierras mexicanas, abandonando familia, amigos y proyectos personales para acompañar a Demichelis.

Evangelina AndersonMartín Demichelis

