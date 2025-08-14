Teleshow

La llamativa decisión de Luck Ra con un participante de La Voz Argentina: “¡Te volvió a robar!”

Luego de una reñida disputa en la instancia de los Knockouts, la elección del cordobés sorprendió a sus compañeros

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Eduardo Desimone fue eliminado en los Knockouts de La Voz Argentina, pero Luck Ra lo recuperó con el 'robo' (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La tensión y la emoción dominaron la última noche de La Voz Argentina (Telefe) cuando el participante Eduardo Desimone fue eliminado en la etapa de Knockouts y, en un giro inesperado, recuperado por su coach original, Luck Ra, gracias a la mecánica del “robo”. La ovación en el estudio y la sorpresa de la audiencia marcaron un momento clave en el certamen.

El momento decisivo se produjo durante el enfrentamiento entre Desimone y Mía Frankel, ambos integrantes del equipo de Soledad Pastorutti. Cada participante interpretó una canción para demostrar su talento y asegurar su permanencia en el programa. El joven eligió “Rondando tu esquina”, de Julio Jaramillo, una pieza que, según confesó, tenía un significado especial por su conexión con los gustos musicales de su abuela. Esta elección le permitió transmitir una autenticidad que fue reconocida por los coaches. Por su parte, Frankel presentó “Carencias de cordura”, de Milo J, en una actuación que también recibió elogios.

La interpretación de 'Rondando tu
La interpretación de 'Rondando tu esquina' por Desimone emocionó al público y a los coaches

La evaluación de los coaches reflejó la dificultad de la decisión. Antes de conocerse el veredicto, Luck Ra expresó al sanjuanino su aprecio con una frase contundente: “lo cag… amando”, mientras que Emmanuel Horvilleur, co-coach del Team Miranda! destacó la “fuerza y convicción” del cantante sobre el escenario. Soledad, visiblemente sorprendida, señaló: “Viene de un robo, que es trastabillar, y se plantó ahí sin que eso hubiese sucedido. Fue lindo lo que hizo y me descolocó”. A pesar de los reconocimientos, El Chaqueño Palavecino, coach invitado por la folclorista, le aconsejó optar por Frankel, y la Sole finalmente decidió continuar con ella en la competencia.

La eliminación del joven parecía definitiva esta vez. El sanjuanino, emocionado y al borde de las lágrimas, agradeció la experiencia y se dirigió hacia la salida del estudio. Fue entonces cuando el coach cordobés, quien lo había seleccionado originalmente en las audiciones a ciegas, sorprendió a todos al presionar el botón de “robo”, una mecánica del programa que permite a los coaches recuperar o sumar participantes eliminados por otros equipos. El anuncio de Nico Occhiato, conductor del ciclo, confirmó el inesperado regreso: “¡Hay robo! ¡Te volvió a robar Luck Ra! ¡Vuelve al Team Luck Ra!”.

El 'robo' de Luck Ra
El 'robo' de Luck Ra permitió el regreso de Desimone a su equipo original en La Voz Argentina

El recorrido de Eduardo Desimone en La Voz Argentina estuvo marcado por los cambios de equipo y las segundas oportunidades. Tras su elección inicial por Luck Ra, perdió su batalla frente a Nicolás Armayor y fue “robado” por Soledad en la etapa de Batallas. En los Knockouts, la historia se repitió, pero esta vez fue el propio cuartetero quien lo rescató, permitiéndole regresar a su equipo original y continuar en el certamen.

La reacción en el estudio fue inmediata. Eduardo, visiblemente conmovido, abrazó a Luck Ra y expresó su gratitud por la nueva oportunidad. El ambiente se llenó de emoción, con el público y los coaches celebrando el inesperado desenlace.

La reacción de Lali Espósito al perder a Valentina Otero se volvió viral en redes sociales (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Recientemente, en la entrega anterior del programa, hubo un robo que enloqueció a Lali Espósito, otra de las coaches del certamen. Todo se dio en la batalla entre Alan Lez y Valentina Otero. La diva pop optó por quedarse con Alan, cuando Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino evaluaron la oportunidad de sumar a la joven a sus filas. Mientras Valentina se retiraba del estudio, prácticamente convencida de su eliminación, se activó el botón rojo en el panel de los coaches rivales. La artista quedó boquiabierta ante la sorpresa. Inmediatamente, recibió el abrazo de La Sole, que buscó tranquilizarla y motivarla para la siguiente fase: “Ahora es de acá para arriba”, fueron las palabras de Soledad.

Quien más exteriorizó su asombro por el desenlace fue Lali. Frente a las cámaras y en una escena inesperada para el público del reality, la cantante reaccionó quitándose los zapatos y arrojándolos en el estudio, dando muestras de una mezcla de incredulidad, felicidad y resignación por perder a una de sus integrantes más talentosas. El episodio fue rápidamente destacado en redes sociales, consolidándose como uno de los clips virales de la semana.

Temas Relacionados

La Voz ArgentinaEduardo DesimoneLuck RaSoledad Pastorutti

Últimas Noticias

La reflexión de Julieta Prandi después de la histórica condena a su exmarido: “Soy la dueña del viento”

La conductora compartió unas sentidas palabras en las que destacó su lucha y agradeció la contención de sus afectos, luego de la sentencia a Claudio Contardi a 19 años de prisión

La reflexión de Julieta Prandi

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”

Bailarina, modelo, actriz y cantante, su vida mediática cambió definitivamente tras su participación en Gran Hermano, en 2022. De ese cambio radical y sus relaciones íntimas habla para Mi Cielo

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi

Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El nombre de Stephie Moreno, una DJ radicada en México, llamó la atención tras ser vinculada al fin de la relación entre la modelo y el entrenador

Quién es la mujer señalada

El divertido ida y vuelta de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina: “Es un matrimonio”

La coach del programa y el cantante tuvieron una llamativa discusión cuando debían elegir entre dos participantes en un nuevo Knockout

El divertido ida y vuelta

El Turco Naim vive un nuevo romance a un año de su separación de Emilia Attias: quién es la mujer que lo conquistó

El humorista fue vinculado sentimentalmente con una reconocida cineasta tras un año de su separación de la ex Casi Ángeles

El Turco Naim vive un
ÚLTIMAS NOTICIAS
15 beneficios del orégano para

15 beneficios del orégano para la salud

Becas Progresar 2025: hasta cuándo hay tiempo de anotarse y quiénes pueden inscribirse

Autorizaron las salidas laborales para uno de los imputados en la mega causa de estafas con planes sociales en Neuquén

Brutal ataque en Río Negro: lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y amenazó a su pareja

Condenaron un ex fiscal de Bahía Blanca por favorecer a una banda narcocriminal

INFOBAE AMÉRICA
Cómo un mensaje en una

Cómo un mensaje en una botella logró conectar a dos comunidades separadas por casi medio siglo y miles de kilómetros de mar

Cuánto ejercicio semanal es necesario para perder peso

Shaquille O’Neal y su lección sobre el acoso escolar: “Hay dos opciones, dejar que te definan o convertir esa experiencia en tu fortaleza”

De villano en Pasión de Gavilanes a repartidor: la nueva vida del actor de telenovelas Andrés Felipe Martínez

La explicación científica detrás del fenómeno de las piedras que se mueven solas en el Valle de la Muerte

TELESHOW
La reflexión de Julieta Prandi

La reflexión de Julieta Prandi después de la histórica condena a su exmarido: “Soy la dueña del viento”

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”

Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El divertido ida y vuelta de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina: “Es un matrimonio”

El Turco Naim vive un nuevo romance a un año de su separación de Emilia Attias: quién es la mujer que lo conquistó