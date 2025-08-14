La llamativa decisión de Luck Ra con un participante de La Voz Argentina: “¡Te volvió a robar!”

Eduardo Desimone fue eliminado en los Knockouts de La Voz Argentina, pero Luck Ra lo recuperó con el 'robo' (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La tensión y la emoción dominaron la última noche de La Voz Argentina (Telefe) cuando el participante Eduardo Desimone fue eliminado en la etapa de Knockouts y, en un giro inesperado, recuperado por su coach original, Luck Ra, gracias a la mecánica del “robo”. La ovación en el estudio y la sorpresa de la audiencia marcaron un momento clave en el certamen.

El momento decisivo se produjo durante el enfrentamiento entre Desimone y Mía Frankel, ambos integrantes del equipo de Soledad Pastorutti. Cada participante interpretó una canción para demostrar su talento y asegurar su permanencia en el programa. El joven eligió “Rondando tu esquina”, de Julio Jaramillo, una pieza que, según confesó, tenía un significado especial por su conexión con los gustos musicales de su abuela. Esta elección le permitió transmitir una autenticidad que fue reconocida por los coaches. Por su parte, Frankel presentó “Carencias de cordura”, de Milo J, en una actuación que también recibió elogios.

La interpretación de 'Rondando tu esquina' por Desimone emocionó al público y a los coaches

La evaluación de los coaches reflejó la dificultad de la decisión. Antes de conocerse el veredicto, Luck Ra expresó al sanjuanino su aprecio con una frase contundente: “lo cag… amando”, mientras que Emmanuel Horvilleur, co-coach del Team Miranda! destacó la “fuerza y convicción” del cantante sobre el escenario. Soledad, visiblemente sorprendida, señaló: “Viene de un robo, que es trastabillar, y se plantó ahí sin que eso hubiese sucedido. Fue lindo lo que hizo y me descolocó”. A pesar de los reconocimientos, El Chaqueño Palavecino, coach invitado por la folclorista, le aconsejó optar por Frankel, y la Sole finalmente decidió continuar con ella en la competencia.

La eliminación del joven parecía definitiva esta vez. El sanjuanino, emocionado y al borde de las lágrimas, agradeció la experiencia y se dirigió hacia la salida del estudio. Fue entonces cuando el coach cordobés, quien lo había seleccionado originalmente en las audiciones a ciegas, sorprendió a todos al presionar el botón de “robo”, una mecánica del programa que permite a los coaches recuperar o sumar participantes eliminados por otros equipos. El anuncio de Nico Occhiato, conductor del ciclo, confirmó el inesperado regreso: “¡Hay robo! ¡Te volvió a robar Luck Ra! ¡Vuelve al Team Luck Ra!”.

El 'robo' de Luck Ra permitió el regreso de Desimone a su equipo original en La Voz Argentina

El recorrido de Eduardo Desimone en La Voz Argentina estuvo marcado por los cambios de equipo y las segundas oportunidades. Tras su elección inicial por Luck Ra, perdió su batalla frente a Nicolás Armayor y fue “robado” por Soledad en la etapa de Batallas. En los Knockouts, la historia se repitió, pero esta vez fue el propio cuartetero quien lo rescató, permitiéndole regresar a su equipo original y continuar en el certamen.

La reacción en el estudio fue inmediata. Eduardo, visiblemente conmovido, abrazó a Luck Ra y expresó su gratitud por la nueva oportunidad. El ambiente se llenó de emoción, con el público y los coaches celebrando el inesperado desenlace.

La reacción de Lali Espósito al perder a Valentina Otero se volvió viral en redes sociales (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Recientemente, en la entrega anterior del programa, hubo un robo que enloqueció a Lali Espósito, otra de las coaches del certamen. Todo se dio en la batalla entre Alan Lez y Valentina Otero. La diva pop optó por quedarse con Alan, cuando Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino evaluaron la oportunidad de sumar a la joven a sus filas. Mientras Valentina se retiraba del estudio, prácticamente convencida de su eliminación, se activó el botón rojo en el panel de los coaches rivales. La artista quedó boquiabierta ante la sorpresa. Inmediatamente, recibió el abrazo de La Sole, que buscó tranquilizarla y motivarla para la siguiente fase: “Ahora es de acá para arriba”, fueron las palabras de Soledad.

Quien más exteriorizó su asombro por el desenlace fue Lali. Frente a las cámaras y en una escena inesperada para el público del reality, la cantante reaccionó quitándose los zapatos y arrojándolos en el estudio, dando muestras de una mezcla de incredulidad, felicidad y resignación por perder a una de sus integrantes más talentosas. El episodio fue rápidamente destacado en redes sociales, consolidándose como uno de los clips virales de la semana.