El alocado festejo de Lali Espósito cuando robaron a una participante de su team en La Voz Argentina

Lali Espósito sorprendió con un festejo fuera de protocolo tras el robo de una participante en La Voz Argentina (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La última entrega de La Voz Argentina, emitida por Telefe, tuvo entre sus momentos más divertidos el festejo fuera de todo protocolo de Lali Espósito tras la inesperada incorporación de una de sus participantes al equipo rival. El episodio, que incluyó a la reconocida cantante arrojando sus zapatos en pleno estudio, fue registrado durante la etapa de los Knockouts y sorprendió tanto al público como al resto de los coaches.

En la gala, la participante Valentina Otero logró una marca poco habitual en la franquicia mundial de The Voice al ser robada por segunda vez en la competencia. La joven, oriunda de Adrogué y de 22 años, había debutado en las audiciones a ciegas interpretando la canción “Quizás, porque”, del dúo Sui Generis, lo que le permitió sumarse inicialmente al Team Miranda!. Su permanencia en ese equipo se sostuvo hasta la etapa de las Batallas, instancia en la que perdió ante Sofía Verna al interpretar “Don’t go breaking my heart”, de Elton John. Fue entonces cuando Lali decidió llevarla a su propio equipo mediante el mecanismo del “robo”.

Lali Espósito elogió la performance de Valentina Otero y justificó su decisión de intentar retenerla en su equipo (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Ahora, durante los Knockouts, la competencia interna del certamen se intensificó: Valentina Otero enfrentó a Alan Lez, también miembro del equipo dirigido por Espósito. Para esta instancia, la concursante eligió interpretar “Bancate ese defecto” de Charly García, mientras su oponente optó por “Cuando pase el temblor”, de Soda Stereo. La propia Espósito reconoció la dificultad de emparejar a “dos candidatos importantes”, y pese a valorar la performance de Otero como una de las más destacadas de la temporada, prefirió mantener a Lez en la competencia.

“El nivel que mostraste es de lo mejor del año”, sostuvo Lali ante la cantante. Además, agregó: “Pocas pueden hacer una perfo como la que hiciste esta noche. Nos regalaste de los mejores shows y estoy orgullosa de haber confiado en ese robo”.

El desenlace se produjo cuando Soledad Pastorutti y su co-coach el Chaqueño Palavecino evaluaron la oportunidad de sumar a la joven a sus filas. Mientras Valentina se retiraba del estudio, prácticamente convencida de su eliminación, se activó el botón rojo en el panel de los coaches rivales. La joven artista quedó boquiabierta ante la sorpresa. Inmediatamente, recibió el abrazo de La Sole, que buscó tranquilizarla y motivarla para la siguiente fase: “Ahora es de acá para arriba”, fueron las palabras de Soledad.

El mecanismo de 'robo' permitió que Valentina continúe en la competencia pese a su eliminación inicial

Quien más exteriorizó su asombro por el desenlace fue Lali. Frente a las cámaras y en una escena inesperada para el público del reality, la cantante reaccionó quitándose los zapatos y arrojándolos en el estudio, dando muestras de una mezcla de incredulidad, felicidad y resignación por perder a una de sus integrantes más talentosas. El episodio fue rápidamente destacado en redes sociales, consolidándose como uno de los clips virales de la semana.

Este fue el segundo robo registrado en la fase de Knockouts en la presente edición, solo antecedido por el traspaso de Joaquín Martínez Urrutia, quien pasó del Team Miranda! al equipo de la propia Pastorutti.

Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino sumaron a Valentina Otero a su equipo tras el robo

Previamente, la joven tampoco había sido la primera opción del dúo conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas. Valentina, por su parte, agradeció la oportunidad y compartió su emoción por el proceso vivido:“Siento que dimos todo, que hubo mucho esfuerzo también. Y estoy muy agradecida con con todo este proceso y sé que uno nunca quiere decir que acá termina todo. Así que me llevo mucho todo este proceso, re contra. Así que muchas gracias por todo”, afirmó en aquel momento, convencida de que su paso por el programa había llegado a su fin.

Cuando parecía que la despedida de la joven era definitiva, Lali intervino con una maniobra inesperada. Tras abrazar a la participante y despedirla con un “Chau, reina”, la coach hizo un guiño a la cámara y, sin soltarle la mano, le pidió que presionara el pulsador, activando así el mecanismo de “robo” del programa. “¿Cómo se va a ir esta mujer con lo que cantó?’”, preguntó en voz alta la diva pop, desatando la ovación del público y la alegría de los presentes.

La reacción de los protagonistas fue inmediata. Valentina, emocionadísima, apenas pudo contener las lágrimas: “No puedo creer. Muchas gracias. En serio”, expresó al enterarse de que continuaría en la competencia, ahora como parte del equipo de Lali. Ella, le explicó los motivos por los que decidió apretar el botón. “Valen, lo hiciste increíble. Lo hicieron las dos increíble. Pero cuando mis compañeros eligieron a Sofía, que obviamente es una súper decisión, yo dije ‘esta mujer tiene que cantar una vez más en este escenario, dos, tres o las que sean. Pero tiene que seguir en esta competencia’. Fue muy hermoso lo que hiciste. Me encantó“.