Martín Demichelis firmó contrato hasta 2025 como director técnico de River Plate y cerró la conferencia con una frase de Gallardo

“Con Marcelo (Gallardo) no hablé, lo digo públicamente. Le agradezco a su cuerpo técnico porque nos han facilitado una cantidad de datos para que la transición sea mucho más fácil. Eso habla de los buenos modales. No me siento deshonrado si no veo a Marcelo en los próximos días, que viene de emociones muy fuertes. Dejemoslo en paz y tranquilo. Ya algún día se dará el encuentro. Me atendió muy bien cuando lo fuimos a visitar con Fernando Cavengahi. Muchas gracias le digo porque lo disfruté como hincha y dije que ojalá se quedara 20 años más. Siempre soñé y visualicé la posibilidad de ser el entrenador de River”.