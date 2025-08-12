Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″

Un nuevo capítulo profesional para Wanda Nara se abre en la Ciudad de México. La empresaria y conductora llegó este lunes al país azteca para iniciar las grabaciones de la segunda temporada de Love is Blind, el reality show de Netflix que la tiene al mando junto a Darío Barassi.

Este mates fue el primer día de trabajo, que la mediática comenzó temprano. Wanda mostró a través de sus redes sociales el inicio de la jornada desde la habitación del hotel. “Primer día, Love is Blind”, escribió sobre una selfie frente al espejo, donde posó vestida con ropa deportiva, un top y la panza al descubierto. El cabello todavía húmedo tras una ducha marca la inmediatez del momento: apenas a horas de aterrizada, dispuesta a encarar el primero de tres días intensos de trabajo.

Wanda Nara mostró su primer día de trabajo en México (Instagram)

Horas antes del vuelo, la empresaria anticipó la felicidad que sentía ante este nuevo reto. “La felicidad que tengo no la entenderían. Haciendo lo que me gusta, viajando con mi equipo de trabajo y amigos. Segundo año como conductora de mi plataforma favorita”, compartió emocionada mientras mostraba una instantánea desde la ventanilla del avión. El entusiasmo siguió presente en tierra mexicana. Desde el asiento de un auto, ya instalada en la ciudad, escribió: “Y lo que más me gusta es que me voy a comer mexicano”. Nara se muestra activa, cercana a sus seguidores, combinando la informalidad de sus posteos diarios con el profesionalismo que demanda un formato internacional.

La conductora encara este ciclo lejos de polémicas mediáticas, enfocada en un desafío profesional que ya conoce. La experiencia previa con el formato y la presencia del conductor argentino Darío Barassi conforman una dupla que vuelve a apostar por sintonía y dinámica de trabajo. Barassi, quien arribó junto a Nara, también celebra su regreso a un rol destacado en la plataforma digital. En el vínculo profesional entre ambos sobresale el respeto y la camaradería. Barassi fue directo al calificar a Wanda: “Laburando fue una capa. La conozco también como madre y es una reina total”. Aunque la relación se ciñe al terreno laboral, la química entre los conductores es innegable y parece ser uno de los ejes que Netflix busca potenciar.

Wanda Nara y Darío Barassi partieron rumbo a México a grabar Love is Blind, en su segunda temporada (Instagram)

El viaje a México marca la reincidencia de Nara en el reality tras una primera temporada que alteró la propuesta de la franquicia estadounidense. Lejos de cualquier escándalo o distracción, la empresaria pone toda su energía en la conducción. Así lo hizo saber, confiando en la compañía de Barassi y el equipo, y remarcando el valor de dedicarse a su plataforma predilecta de contenidos.

La previa del viaje tuvo como escenario el sofá de su casa en Núñez. Allí, Wanda Nara preparó cada detalle junto a sus hijas, quienes asumieron el rol de vestuaristas y la ayudaron a seleccionar los looks para las diferentes ocasiones previstas en la agenda mexicana. Sobre el sofá, vestidos de diversos colores y estilos aguardaban ser empacados, mientras conjuntos casuales colgados en un carrito dorado evidenciaban la minuciosidad del proceso. “Tengo las hijas más increíbles del mundo. Me prepararon los looks para mis tres días en México”, compartió la empresaria con una fotografía donde se evidenció la complicidad familiar. Poco después, la selfie en el ascensor del edificio y la imagen desde la ventanilla del avión completaron el ritual de despedida, cargado de entusiasmo ante un nuevo reto.

Aunque gran parte de la producción se desarrolla en la Ciudad de México, la dupla Nara-Barassi representa el espíritu “hecho en Argentina”, dotando a la adaptación latinoamericana de un carácter local que busca conectar con la audiencia de la región. El trabajo de ambos, lejos de imitar el formato estadounidense, apunta a construir una dinámica fresca y distinta.