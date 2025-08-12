Teleshow

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″

La empresaria viajó junto al conductor para ponerse nuevamente al frente de Love is Blind, y este martes registró cómo encara este proyecto

Andrea Mazzei

Por Andrea Mazzei

Guardar

Un nuevo capítulo profesional para Wanda Nara se abre en la Ciudad de México. La empresaria y conductora llegó este lunes al país azteca para iniciar las grabaciones de la segunda temporada de Love is Blind, el reality show de Netflix que la tiene al mando junto a Darío Barassi.

Este mates fue el primer día de trabajo, que la mediática comenzó temprano. Wanda mostró a través de sus redes sociales el inicio de la jornada desde la habitación del hotel. Primer día, Love is Blind, escribió sobre una selfie frente al espejo, donde posó vestida con ropa deportiva, un top y la panza al descubierto. El cabello todavía húmedo tras una ducha marca la inmediatez del momento: apenas a horas de aterrizada, dispuesta a encarar el primero de tres días intensos de trabajo.

Wanda Nara mostró su primer
Wanda Nara mostró su primer día de trabajo en México (Instagram)

Horas antes del vuelo, la empresaria anticipó la felicidad que sentía ante este nuevo reto. “La felicidad que tengo no la entenderían. Haciendo lo que me gusta, viajando con mi equipo de trabajo y amigos. Segundo año como conductora de mi plataforma favorita”, compartió emocionada mientras mostraba una instantánea desde la ventanilla del avión. El entusiasmo siguió presente en tierra mexicana. Desde el asiento de un auto, ya instalada en la ciudad, escribió: “Y lo que más me gusta es que me voy a comer mexicano”. Nara se muestra activa, cercana a sus seguidores, combinando la informalidad de sus posteos diarios con el profesionalismo que demanda un formato internacional.

La conductora encara este ciclo lejos de polémicas mediáticas, enfocada en un desafío profesional que ya conoce. La experiencia previa con el formato y la presencia del conductor argentino Darío Barassi conforman una dupla que vuelve a apostar por sintonía y dinámica de trabajo. Barassi, quien arribó junto a Nara, también celebra su regreso a un rol destacado en la plataforma digital. En el vínculo profesional entre ambos sobresale el respeto y la camaradería. Barassi fue directo al calificar a Wanda: “Laburando fue una capa. La conozco también como madre y es una reina total”. Aunque la relación se ciñe al terreno laboral, la química entre los conductores es innegable y parece ser uno de los ejes que Netflix busca potenciar.

Wanda Nara y Darío Barassi
Wanda Nara y Darío Barassi partieron rumbo a México a grabar Love is Blind, en su segunda temporada (Instagram)

El viaje a México marca la reincidencia de Nara en el reality tras una primera temporada que alteró la propuesta de la franquicia estadounidense. Lejos de cualquier escándalo o distracción, la empresaria pone toda su energía en la conducción. Así lo hizo saber, confiando en la compañía de Barassi y el equipo, y remarcando el valor de dedicarse a su plataforma predilecta de contenidos.

La previa del viaje tuvo como escenario el sofá de su casa en Núñez. Allí, Wanda Nara preparó cada detalle junto a sus hijas, quienes asumieron el rol de vestuaristas y la ayudaron a seleccionar los looks para las diferentes ocasiones previstas en la agenda mexicana. Sobre el sofá, vestidos de diversos colores y estilos aguardaban ser empacados, mientras conjuntos casuales colgados en un carrito dorado evidenciaban la minuciosidad del proceso. “Tengo las hijas más increíbles del mundo. Me prepararon los looks para mis tres días en México”, compartió la empresaria con una fotografía donde se evidenció la complicidad familiar. Poco después, la selfie en el ascensor del edificio y la imagen desde la ventanilla del avión completaron el ritual de despedida, cargado de entusiasmo ante un nuevo reto.

Aunque gran parte de la producción se desarrolla en la Ciudad de México, la dupla Nara-Barassi representa el espíritu “hecho en Argentina”, dotando a la adaptación latinoamericana de un carácter local que busca conectar con la audiencia de la región. El trabajo de ambos, lejos de imitar el formato estadounidense, apunta a construir una dinámica fresca y distinta.

Temas Relacionados

Wanda NaraDarío BarassiLove is BlindNetflixMéxicoReality show

Últimas Noticias

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”

A través de las redes, la modelo homenajeó a su querida mascota que la acompañó durante doce años

Eva Bargiela despidió a su

El cantante de Ke Personajes se animó a cantar una canción de Evanescence y conmovió a todos

Emanuel Noir sorprendió arriba del escenario al interpretar el clásico “My immortal” junto a una orquesta. Los fanáticos celebraron su talento y la reacción explotó en su cuenta

El cantante de Ke Personajes

Las fuertes indirectas del exnovio de Tamara Báez luego de confirmarse la reconciliación con L-Gante

Thiago Martínez evitó hacer declaraciones públicas pero mostró sus sentimientos a través de letras de canciones y frases en sus redes

Las fuertes indirectas del exnovio

La felicidad de Marta Fort por cumplir un sueño que esperó muchos años: “Se viene una nueva etapa”

La hija del empresario chocolatero compartió su “combinación de emociones” por un hecho clave para su futuro

La felicidad de Marta Fort

Las románticas fotos de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en la noche porteña: besos, abrazos y miradas cómplices

Tras la avant premiere de Homo Argentum, la pareja fue retratada en una secuencia cargada de ternura que dejó en claro su conexión luego de las versiones de crisis

Las románticas fotos de Benjamín
ÚLTIMAS NOTICIAS
“El milagro argentino”: así calificó

“El milagro argentino”: así calificó un importante emprendedor e inversionista tecnológico a la gestión de Javier Milei

Vence mañana el Impuesto Inmobiliario Urbano de ARBA: cómo pagar con descuento la cuarta cuota

Los errores en el pago de los haberes previsionales y cómo reclamar: “Todas las jubilaciones están mal calculadas”

Detectan un brote de una infección alimentaria y la vinculan a un queso criollo

Los productos de alta gama que intentaba contrabandear la azafata de Aerolíneas Argentinas detenida en Ezeiza

INFOBAE AMÉRICA
Los Macocos celebran 40 años

Los Macocos celebran 40 años de humor y contracultura con un libro y una muestra sobre su historia

Próxima Asamblea Legislativa de Bolivia: encuestas anticipan minoría de la izquierda y fragmentación

Un estudio revela que el biocarbón a partir de desechos humanos podría resolver la escasez mundial de fertilizantes

El deterioro silencioso de la fertilidad masculina: por qué la calidad del esperma está en caída

Estados Unidos excluyó a España de una ruta marítima estratégica

TELESHOW
Eva Bargiela despidió a su

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”

El cantante de Ke Personajes se animó a cantar una canción de Evanescence y conmovió a todos

Las fuertes indirectas del exnovio de Tamara Báez luego de confirmarse la reconciliación con L-Gante

La felicidad de Marta Fort por cumplir un sueño que esperó muchos años: “Se viene una nueva etapa”

Las románticas fotos de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en la noche porteña: besos, abrazos y miradas cómplices