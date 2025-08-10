Teleshow

Susana Roccasalvo anunció que se convirtió en abuela: “Se llama Simón y estoy muy contenta”

La conductora abrió Implacables contando la buena noticia del nacimiento del primer hijo de María Belén Soro, su hija

Susana Roccasalvo es pura felicidad con la llegada de Simón, su primer nieto. La conductora de Implacables (El Nueve) abrió su programa del sábado dando la grata noticia que la tiene emocionadísima y contó que tanto el bebé como su hija, María Belén Soro, se encuentran en perfecto estado.

“Como algunos se habrán enterado y para los que no, a partir de este momento este programa tiene un televidente más. El señor se llama Simón y es mi nieto”, anunció, en medio de aplausos por su “abuelazgo”.

“Beso grande a mi querida y amada hija Belén y a Rodrigo que me han hecho tan feliz el lunes 4 de agosto. Estamos todos bien, todos contentos, todos bárbaros y en su casa”, completó. Luego, confesó que aún se siente algo abrumada por esta bienvenida. “No sé cómo me siento. Tengo muchos sentimientos encontrados. Siento que todavía no lo puedo creer. Lo miraba, lo tenía en brazos...”, reconoció la periodista.

Susana Roccasalvo junto a su
Susana Roccasalvo junto a su hija María Belén Soro (Instagram)

“Las fotos vendrán pronto cuando el chico tenga 17 o 18 años. No se las voy a mostrar porque no me dejan, pero lo único que les puedo decir es que tiene la marca en el orillo”, compartió, divertida mientras señalaba su boca. “Tiene la ‘trompita Roccasalvo’ y yo ya con eso estoy más que contenta”, detalló la conductora.

Belén está bien y seguramente nos está mirando y controlando lo que digo. Tengo toda la libertad del mundo...”, ironizó, sobre el pedido que le realizó su hija, fruto de su primer matrimonio con José Luis Soro. “Estoy muy contenta y todos felices como solo puede darlo la llegada de un niño y, sobre todo, cuando se lo espera”, destacó.

La animadora también reconoció que fue parte de la elección del nombre, aunque ella no terminó teniendo la decisión final. “Se lo pusieron los padres, pero la abuela lo había elegido. Yo lo puse en un papelito y coincidimos. Había otro nombre, que nunca me enteré cuál era. Es solo Simón. En algún momento fue Pedro. Que sea con todas las bendiciones”, concluyó, extasiada por la llegada de tanto amor a su familia.

Susana Roccasalvo anunció que se convertirá en abuela (Video: Implacables, El Nueve)

En abril de este año Susana Roccasalvo había compartido entre lágrimas la novedad. “¡Voy a ser abuela!”, exclamó con la voz entrecortada, después de varios intentos fallidos por disimular la emoción. “Pensé en muchas cosas, en hacerlo más teatralizado, pero estoy muy emocionada. Un beso grande a Belén y a Rodrigo, que me han hecho muy feliz en los últimos meses. No pude ni puedo decir nada porque no me dejan”, señaló, conmovida sobre la discreción que quería mantener su hija y su yerno.

“Primero pensé en mi Instagram, y después dije que primero era en mi programa y con mi público”, reconoció, sobre las posibilidades que barajó para realizar el anuncio. “Va a nacer, por supuesto, dentro de este año. Va a ser un varoncito, cosa que me alegra muchísimo”, compartió en su ciclo de El Nueve en donde se mostró agradecida con su equipo y su audiencia, reiterando que la decisión de comunicarlo en Implacables respondía a su vínculo con el público. “Como compartí con ustedes muchos momentos tristes de mi vida y otros también muy lindos, esto lo quería contar”, señaló la periodista.

María Belén Soro, de 38 años, es la única hija de Susana Roccasalvo. Nació fruto de su relación con José Luis Soro y, aunque en algún momento tuvo breves apariciones en los medios como actriz y panelista de algunos ciclos de televisión, con el tiempo decidió alejarse del ambiente artístico. Belén está casada desde agosto de 2023 con Rodrigo, su actual pareja y futuro padre de su flamante hijo.

