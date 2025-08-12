La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas: quiénes encarnarán a la diva y la artista que se bajó

En su paso por el streaming, Cecilia Roth dio a conocer que interepretará a una de las versiones de Moria Casán en su serie (Ángel Responde - Bondi Live)

En medio del creciente furor por las bioseries de figuras como Carlos Menem, Guillermo Coppola y Diego Maradona, Netflix dejó en claro que el próximo gran homenaje audiovisual será para Moria Casán. El proyecto recorrerá la vida de la diva argentina dividida en tres etapas, cada una interpretada por una actriz diferente, y la emoción por el proyecto ya se siente tanto en la industria como entre sus fanáticos. En especial luego de conocerse el nombre de algunas de las figuras que la encarnarán en la pantalla chica.

La noticia cobró fuerza el lunes por la tarde, cuando Cecilia Roth fue la encargada de revelar detalles en el stream Ángel Responde (Bondi Live). Allí, la reconocida actriz confirmó que asumirá el desafío de personificar a la exvedette en la etapa más reciente, retratando su presente y los últimos capítulos de su historia. “Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma”, confió Roth con entusiasmo, y agregó que aunque conoce a la diva, no compartieron muchas experiencias, pero la considera “encantadora e inteligente”.

En ese mismo espacio, Roth sorprendió a la audiencia al anunciar que Griselda Siciliani tendrá a cargo el papel de Moria en la segunda parte de la serie. También reveló que la producción tenía en la mira a Lali Espósito para el papel de la Casán más joven, pero los compromisos de agenda de la cantante, incluida la grabación de La Voz Argentina (Telefe) y su gira musical, impidieron que aceptara. “En un principio iba a ser Lali, pero no pudo arreglar por sus shows”, relató, manteniendo la expectativa por saber quién completará el trío protagónico.

La reacción de Moria ante la confirmación de la actriz (X)

A poco tiempo de conocerse la palabra de la actriz, la propia Casán compartió su reacción en X. “Bravo Roth, y en un capítulo muy fuerte”, escribió, emocionada, ante el anuncio de la reconocida actriz..

Cabe recordar que el proyecto biográfico de Moria venía generando expectativa desde el año pasado. En octubre, Teleshow confirmó que la ficción está en manos de la productora About Entertainment, la misma responsable de Cromañón (centrada en la tragedia del boliche de Once) y de El Presidente sobre los escándalos en la FIFA, ambas para Amazon Prime. De todas maneras, el desarrollo de La One se cuida bajo estricto hermetismo. “No tenemos más información al respecto”, aseguraron a este medio desde el entorno de la plataforma.

Su manager Maxi Cardaci fue escueto pero claro en declaraciones a este medio: “Con Netflix hay confidencialidad y solo podemos decir que será una serie ficción y que Moria está mega mega (sic) feliz con este proyecto”. Y, a poco tiempo de revolucionar la noticia, la propia Moria compartió un posteo dfe la plataforma de Netflix con un cartel que aseguraba que este proyecta iba sobre los rieles. “Netflix se cuelga de mis tetas. Firma: La One”, fueron las palabras que podían apreciarse en el cartel compartido en Instagram.

El posteo de la exvedette confirmando su serie con la conocida plataforma de streaming (Instagram)

La noticia rápidamente explotó en redes sociales. En ese entonces, fanáticos y seguidores pusieron el foco en la posibilidad de que Lali tenga algún rol destacado, recordando la química memorable que mostró junto a Moria en el videoclip de la canción “¿Quiénes son?”, algo que finalmente quedó descartado. Otros celebraron la inminente biopic recordando frases inolvidables como “el decorado se calla”, “Silvina Escupidero”, “decime cómo se dice en inglés, soy una atrevida caradura que quiere fama” y tantas ocurrencias que cimentaron el mito de su lengua filosa y su personalidad arrolladora.

Mientras el misterio por el resto del elenco sigue abierto y la expectativa crece, la biografía de la exvedette en Netflix se posiciona como una de las series argentinas más esperadas del año. El desafío será plasmar el magnetismo, carisma y la revolución cultural que representa la vida de la diva en cada uno de los episodios de la diva.