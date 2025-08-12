Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”

La modelo compartió la triste partida terrenal de su perrita, Frida (Instagram)

Desde el momento en que Eva Bargiela supo que sería mamá por primera vez junto a Gianluca Simeone, su vida se transformó en una montaña rusa de emociones, transcurrida entre aprendizajes, alegría y los pequeños rituales cotidianos de una nueva familia en formación. Todo era ilusión, expectativas y ternura a flor de piel para la modelo y el deportista, quienes se sumergieron de lleno en la aventura de esperar la llegada de su primer bebé. Sin embargo, la felicidad por el nuevo ciclo que comienzan a construir juntos se vio tocada de cerca por un inesperado dolor: la muerte de su compañera incondicional, Frida.

Frida no solo fue una Frenchton, cruce de Bulldog Francés y Boston Terrier, sino que fue la compañera de ruta durante casi doce años para Bargiela, espectadora silenciosa de cada capítulo importante de su vida. Sin embargo, el tiempo, siempre implacable, marcó un final que ni los mejores cuidados pudieron postergar. La querida Frida dejó el plano terrenal y, con profundo dolor, Eva eligió confirmar la noticia a su comunidad de seguidores en redes sociales.

“Mi Fridita hermosa, casi 12 años juntas. No te imaginás lo que te voy a extrañar, no te imaginás cuántas veces me salvaste”, escribió en sus cuentas, dejando en evidencia una relación forjada en la rutina, las confidencias y la compañía.

La tierna polaroid que compartió la modelo junto a su perrita

Frida disfrutando de los rayos del sol mientras luce una bandana albiceleste

Las palabras, sin embargo, no vinieron solas. La modelo compartió una serie de postales y recuerdos: una polaroid de ambas en los años felices, una imagen de Frida sentada en el piso de un auto, otra recibiendo los rayos del sol, y una más en la que Eva la besa, además de otras imágenes divertidas que retratan el día a día de ese vínculo tan singular. Cada fotografía habla de la conexión que existía, la complicidad que solo quien ha tenido un animal puede comprender y la ausencia difícil de narrar con palabras.

La respuesta de los seguidores no tardó en hacerse sentir. Los comentarios, uno tras otro, sumaron contención y afecto desde distintos rincones: “Muchas fuerzas”; “Deberían ser eternos”; “Se me rompe el corazón con tu posteo”; “Qué vacío y angustia que se siente”; “Te abrazo. Son parte de uno y se llevan consigo una porción nuestra”; “Siempre va a estar en tu corazón. Ponete fuerte, tu bebito te necesita bien”; “Te mando todo mi amor”, son solo una muestra de la empatía generada por Bargiela a través de su sensibilidad.

Eva junto a su perrita en uno de sus íntimos momentos juntas

(Fuente)

El dolor por la partida de Frida se suma a otro capítulo difícil para Bargiela. En septiembre pasado, atravesó la muerte de Ali, otro perrito que formó parte de sus días y que, al irse, dejó huella indeleble en su historia personal. En ese entonces, la modelo compartió un extenso y conmovedor mensaje: “Ali, mi perrito loquito, te fuiste. Porque la vida es así, y a veces no tiene mucho sentido. Alicito, el perrito más cariñoso, juguetón, travieso, inquieto e intenso que conocí en mi vida. Con el que nunca es suficientemente cerca”.

Y completó: “El del amor infinito, los besos y abrazos interminables. Gracias por tanto amor. Hiciste la vida de todos los que tuvimos la suerte de conocerte, un poquito más alegre. Deseo haber sido lo mismo en la tuya. Te llevaste un pedacito de mi corazón. Te vamos a extrañar siempre”.

La pequeña perrita luciendo otro diseño de bandana ante la càmara

Desde el piso del auto, Frida posaba ante la cámara (Instagram)

De esa manera, los duelos personales se entrelazan ahora con la expectativa de la maternidad y el desafío de seguir adelante. Entre la alegría por lo que llega y la tristeza por lo que se va, Eva transita un tiempo particular en su vida, aprendiendo que el amor se multiplica y el dolor se hace más llevadero cuando se comparte. El recuerdo de Frida la acompaña en este nuevo camino, y sus seguidores se lo recuerdan una y otra vez: los vínculos verdaderos nunca desaparecen del todo, permanecen transformados en memoria, cariño y gratitud eterna.