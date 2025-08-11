Teleshow

Jimena Barón celebró el cumpleaños de su pareja Matías Palleiro con un gesto de amor: “Siempre tu mejor camino”

La cantante le dedicó un posteo en donde resumió su vida juntos, con fotos, videos y unas tiernas palabras que dieron cuenta de la fortaleza de su relación

Andrea Mazzei

Andrea Mazzei

Jimena Barón le dedicó a
Jimena Barón le dedicó a su pareja Matías Palleiro unas tiernas palabras por su cumpleaños (Instagram)

Jimena Barón agasajó a Matías Palleiro en su día de cumpleaños con una dedicatoria cargada de ternura y una serie de imágenes que dan cuenta de la intimidad familiar que hoy los une. La cantante y actriz dedicó a su pareja un extenso saludo en redes, acompañado por las fotos y videos que resumieron no solo el paso del tiempo juntos, sino también el crecimiento de la familia que han formado.

En la postal principal, Matías aparece soplando las velitas de una torta, mientras Jimena, su bebé recién nacido Arturo y Morrison –alias Momo, hijo de Jimena con Daniel Osvaldo– le dan el marco de afecto. La dedicatoria escrita por Barón no deja margen de duda sobre la profundidad del vínculo: “Feliz cumple. Mi gran amor. Mi familia. Mi casa. Mi compañero de viajes, de aventuras, de montañas, ríos, morros y mares.

En otro tramo, la artista suma palabras que retratan la singularidad de la pareja: “Mi media naranja, que nos necesitamos cerca pero no tan pegados, pero ahí al lado como quien no quiere la cosa. Que los dos sentimos cosas gigantescas pero nos decimos poquito. Pero sabemos. Que confiamos, armamos y desarmamos para armar mejor, siempre mejor. Espero ser siempre tu mejor camino como vos sos el mío. Que nos riamos así toda la vida. Qué bombón. Gracias por nuestro hijo. Gracias por todo vos". La publicación cerró con una promesa: “Para siempre, yo”.

Jimena Barón compartió el día
Jimena Barón compartió el día de cumpleaños de Matías Palleiro con sus hijos Momo y Arturo y una torta casera para soplar las velitas (Instagram)

El cumpleaños de Matías se vivió en un entorno familiar que se consolidó en los últimos meses. Jimena, Arturo y Momo comparten la cotidianeidad junto a Palleiro, conformando una familia ensamblada donde el afecto y la colaboración se reflejan en cada publicación que comparten. Las escenas difundidas muestran un hogar en el que las rutinas se entrelazan: entre los cuidados del recién nacido, las ocurrencias del hermano mayor y los momentos de complicidad entre Jimena y Matías. La familia no solo comparte celebraciones, sino también el ritmo cotidiano, el acompañamiento y el aprendizaje conjunto dentro del nuevo mapa familiar.

Durante las recientes vacaciones de invierno, la familia protagonizó una serie de escapadas que Jimena documentó a lo largo de sus redes. La primera parada fue Colonia del Sacramento, en Uruguay, donde vivieron las primeras vacaciones a cuatro: Jimena, Matías, Momo y el pequeño Arturo. Recién de regreso, la cantante eligió Lobos como siguiente destino para continuar disfrutando del receso invernal. Los días incluyeron postales de interior y exterior, actividades campestres y escenas donde la alegría circuló entre paseos con el cochecito de Arturo, juegos en las hamacas y la complicidad de la pareja bailando en la habitación. El recuento visual permitió ver a la familia recorriendo extensos paisajes verdes bajo el sol del invierno.

La relación de Jimena Barón
La relación de Jimena Barón y Matías Palleiro se fortaleció con el correr de los días, entre momentos compartidos y un hijo juntos, Arturo (Instagram)

La organización de las rutinas cotidianas en tiempos de vacaciones encontró un nuevo desafío para Jimena, ahora madre de dos. Durante la estadía en Colonia, la cantante documentó cómo equilibra la atención entre el cuidado del recién nacido y la presencia para el mayor. En uno de los registros apareció amamantando a Arturo, mientras desde la ventana acompañaba con gestos a Momo, quien jugaba afuera y buscaba constantemente la mirada y la aprobación materna. También surgieron situaciones domésticas como los baños compartidos en el hotel y la necesidad de sostener hábitos saludables durante el período de recuperación posparto, mientras ella se adapta al ritmo de dos hijos con necesidades distintas.

Las publicaciones familiares generaron innumerables reacciones por parte de los seguidores. Muchos rescataron la manera en que Jimena expone la cotidianeidad, combinando humor y simpleza en las descripciones. Así, entre imágenes, recuerdos y la transparencia con la que aborda su día a día, la cantante comparte capítulos presentes de una familia que crece y se reinventa.

