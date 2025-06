El romántico mensaje de Matías Palleiro a Jimena Barón en su aniversario: “Me diste el mejor regalo de todos”

A una semana de recibir a su primer hijo, Jimena Barón y Matías Palleiro celebraron cuatro años de amor (Foto: Instagram)

Hace una semana, Jimena Barón y Matías Palleiro recibieron a su primer hijo juntos: el pequeño Arturo. Desde ese momento, los flamantes padres dejaron de usar las redes sociales y se dedicaron de lleno a conectar con el nuevo miembro de la familia, disfrutado de cada segundo juntos. Sin embargo, el viernes por la noche reaparecieron por partida doble y con un emotivo mensaje.

Más allá de la llegada del pequeño, la fecha coincidió con el aniversario número cuatro de la pareja. Fue Matías el encargado de marcar este nuevo año juntos en sus redes sociales, con una postal del inicio de la relación: “En esta foto pensábamos que iba a ser nuestra última salida de a 2″.

“Ya eras una supermamá, y yo lo reconfirmo. No tengo palabras para describir todo lo que hiciste. Me diste el mejor regalo de todos. 4 años increíbles y todavía nos quedas muchísimos más”, cerró Palleiro junto a un emoji de corazón y el símbolo del infinito. La respuesta de Jimena no tardó en llegar, reposteó la postal en sus propias historias y le sumó un mensaje de su propia autoría.

“Felices 4 mejores años de mi vida. Gracias por este bombón. Tu versión papá es preciosa. Te amo infinito”, fue todo lo que agregó. Y en el posteo que hizo en su feed mostrando como se encuentra a una semana de parir, sumó un poco más, aunque en un contexto diferente. Durante todo el embarazo, Barón usó sus redes para mantener a sus seguidores informados de cada paso de la etapa de gestación, pero tras el nacimiento de su segundo hijo, decidió desconectar y los internautas respetaron esta decisión.

Los tiernos mensajes entre Jimena y Matías por su aniversario

Tras una semana de silencio virtual, La Cobra contó un poco de su nueva etapa. Fiel a su estilo, se mostró honesta y la felicidad de este momento traspasó la pantalla: “Aquí, entre dadas de teta constantes, recolectores de leche, y algunas manchas en corpiños y remeras, me reporto por un ratito y vuelvo a largar el teléfono. Este pibe me tiene ESTÚPIDA DE AMOR, pero ESTÚPIDA“, escribió, acentuando en las mayúsculas su estado de ánimo.

“Madre bruja intuía que este bebé nacía antes y le compró el regalo de primer día del padre a Q hace como 2 meses, lo que no tuve en cuenta es cómo iba a hacer para dárselo con un bebé recién nacido”, continuó, abriendo la puerta a la intimidad familiar. “Mi hermana me salvó las papas y le hemos entregado su sorpresa al nuevo papi", prosiguió, contando que Matías había recibido una moto para su día.

Y entonces, llegó el momento de decirle unas palabras a su pareja: “¡Hoy es nuestro aniversario! El papá de Arturo y yo cumplimos 4 años juntos y nuestro festejo fue clavarme el fular e ir a caminar (primer paseo) y tomar un café“, aclaró acerca de la fecha. Sin embargo, lo que todos estaban esperando era la reacción de Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, al conocer a su hermanito.

Torino, el gato de la familia, siempre al lado de Arturo

El momento en el que Momo alzó a su hermano por primera vez (Foto: Instagram)

“Si vieran a Momo hermano mayor, leyéndole cuentos a Arturo, poniéndole el osito (que le compró con su plata) cerca y metiéndose en la cama con él y conmigo… Se derriten“, contó con orgullo. “Decir que estamos felices es poco. No existe la palabra que describa lo que siento, pero pueden intentar imaginarla. La última es Momo agarrando a su hermano por primera vez y esa carita que puso estará en mi corazón por siempre", finalizó.