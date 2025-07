La desopilante técnica de Jimena Barón para disfrutar de las vacaciones de invierno con sus dos hijos: “Primeras”

Desde el interior de su hospedaje, Jimena Barón mostró cómo encontró la forma de estar pendiente de sus dos hijos (Video: Instagram)

Desde que se convirtió por segunda vez en mamá, Jimena Barón encontró nuevas formas de reorganizar su rutina diaria. Con la ayuda de su pareja, Matías Palleiro, y de su hijo mayor, Momo, la artista logró equilibrar el cuidado de Arturo, su bebé recién nacido, con momentos de esparcimiento familiar. A poco de agrandar la familia, se embarcaron en unas vacaciones a Colonia del Sacramento, en Uruguay, donde la cantante registró una simpática escena que resumió la dinámica actual de su maternidad.

“Primeras vacaciones con dos hijos”, escribió Jimena junto a un video que la mostraba dentro de una habitación, amamantando a su bebé mientras saludaba a Momo a través de una ventana. El registro, que rápidamente fue celebrado por sus seguidores, permitió apreciar cómo lograba estar atenta al recién nacido sin dejar de acompañar, a la distancia, las actividades del mayor. Entre risas, gestos y señas, mantuvo el contacto con ambos a la vez, convirtiéndose en una escena tierna y desopilante a la vez.

Del otro lado del vidrio, Momo protagonizaba una serie de juegos que su madre seguía con atención: jugaba al golf, participaba en competencias recreativas, corría por los jardines del complejo, usaba el hidromasaje de su habitación y se divertía con el arco y flecha. Cada vez que completaba una actividad o lograba una pirueta, buscaba con la mirada la aprobación de su mamá. Y ella, sin interrumpir la lactancia, le respondía con saludos, guiños y sonrisas desde adentro, mostrando cómo lograba estar para ambos sin moverse del lugar.

Jimena, desde la comodidad de su habitación en Uruguay, amamantando a su bebé

“La más genia”, “Nos representa a las mamás con dos hijos”, “Un aplauso al bebé que no abandonó su rol de tetero”, “Jime es como una Barbie multifuncional”, “Te entendemos, Jime”, fueron algunos de los comentarios que recibió en redes sociales. También reaccionó Palleiro, su pareja, quien agregó con humor: “Un aplauso cerrado para los abuelos del corazón”. Ella, por su parte, agregó un mensaje dedicado a la intensidad del itinerario infantil: “El tipo le mentía un montón a las actividades”.

Días atrás, Jimena ya había compartido una reflexión sobre este viaje familiar, el primero que realiza desde el nacimiento de Arturo. En esa ocasión publicó un carrete de fotos íntimas junto a un mensaje personal: “Mi primera foto con mis dos hijos tiene un corazón de luz, y así parecido, se siente decir ‘mis dos hijos’”. En el paisaje de Colonia, al que definió como “siempre tan hermosa”, la artista retrató escenas del día a día: paseos entre calles empedradas, momentos en el hotel y jornadas “a puro fular y teta”.

Momo y su pequeño hermanito, Arturo (Instagram)

“Momo ligó cuarto propio y picanteó con no darme bola, pero como es de piscis no sabe lo que es no dar bola”, escribió con ternura, evidenciando el contraste entre la independencia incipiente del mayor y la necesidad constante de contacto del menor. También relató escenas domésticas como los baños compartidos: uno en el jacuzzi con Arturo y otro acompañando a Momo desde el inodoro mientras él se bañaba y hacía gracias con el jabón. “Debe ser esto ser mamá de más de uno, ¿verdad?”, se preguntó.

En cuanto a su recuperación postparto, contó que “de a poco va volviendo a ser la que fui antes”. Aunque aún se siente “algo hinchada”, destacó la importancia de mantener hábitos saludables: “Los músculos tienen memoria y vale la pena hacer ejercicio y comer bien”. Y sobre el vínculo con Arturo, fue clara: “No me larga ni un minuto y lejos de molestarme, me derrite de amor. Tiempo al tiempo”.

Finalmente, cerró con una anécdota emotiva que tuvo como protagonista a Momo, quien le regaló un collar de sorpresa. “Para vos y yo, toda la vida”, le dijo él. Y aunque admitió que el diseño no es de su estilo, lo usará igual. “Lo usaré igual, por supuesto”, escribió, en una frase que resume el amor incondicional de una madre orgullosa.