El conmovedor posteo de la Negra Vernaci por la muerte de su hermano Nunzio: “La complicidad de toda una vida”

La conductora despidió con unas emotivas palabras a su hermano, quien murió recientemente

El mundo del espectáculo recibió un golpe que atravesó el aire de radios y redes sociales, llenando de emoción cada rincón donde se sintiera la voz de Elizabeth La Negra Vernaci. La noticia principal fue el fallecimiento de su hermano, Nunzio Vernaci, histórico piloto de automovilismo regional radicado en Ranchos, Provincia de Buenos Aires. El anuncio, realizado por ella misma a través de sus redes sociales, movilizó a fanáticos y figuras del medio, que expresaron de inmediato su respaldo ante una pérdida tan significativa.

Si bien la muerte del expiloto automovilístico ocurrió a mediados de junio, el dolor se hizo público recientemente en Instagram, donde la conductora compartió una serie de fotos en blanco y negro que retrataban la infancia compartida con su hermano, entre juegos y abrazos. “Tenía más ganas de vos, de que completaras una frase con sólo empezar a decirla, de reírnos de lo que era nuestro código secreto a voces, de la complicidad de toda una vida en frases, gestos y miradas. Ojalá queden volando en el aire entre vos y yo”, escribió La Negra, abriendo una vez más las puertas de su intimidad al público que tanto la sigue y quiere junto a cada imagen de su niñez.

Las reacciones se hicieron presentes en la sección de comentarios, desbordando la publicación con palabras de aliento y cariño. El posteo se llenó de mensajes de Humberto Tortonese, Soledad Pastorutti, Nancy Dupláa, Mirta Wons, Benjamín Rojas y Flor de la V, entre muchos otros colegas y amigos, quienes buscaron acompañar en el duelo a una de las voces inconfundibles de la radio y la televisión argentina.

“Tenía más ganas de vos", escribió la periodista en un posteo dedicado a su hermano fallecido

Cabe mencionar que Nunzio representaba mucho más que una trayectoria en el automovilismo regional. A bordo de su clásico Renault 12, supo convertirse en un protagonista de la Clase A, donde cosechó el respeto de rivales y el cariño de vecinos y seguidores. Campeón en dos ocasiones y dueño de un ejemplo de lealtad dentro y fuera de la pista, se volvió una figura entrañable para todos los que lo conocieron. Su fallecimiento a los 65 años deja una huella que trasciende lo deportivo y se instala en el corazón de la comunidad de Ranchos y el automovilismo argentino.

La emotividad de las últimas horas convive con otra etapa difícil en la vida de Elizabeth, quien no hace mucho compartió con su público otra noticia que conmocionó y movilizó a todos sus oyentes. En octubre del año pasado, la conductora sorprendió durante su programa radial al contar una de las experiencias más duras que debió atravesar: una intervención quirúrgica para extirpar un tumor maligno. Por entonces, la radiofónica, célebre por su estilo frontal y por el humor que lleva como bandera, agradeció el sostén de su audiencia con un mensaje a corazón abierto.

La periodista y su hermano mantenían una estrecha relación desde temprana edad

"Ojalá queden volando en el aire entre vos y yo”, expresó la conductora junto a unas fotos de su infancia

“Gracias a todos por los mensajes amorosos que recibí durante todo el día, algunos absolutamente inesperados que agradezco doblemente”, compartió emocionada en esa ocasión. Especialmente, destacó la reacción en la red social X, previamente conocida como Twitter, un espacio al que definió como poco afectuoso y que, sin embargo, se volvió lugar de encuentro y contención durante su recuperación. “X no se caracteriza por ser un lugar de amor y hoy lo fue, así que gracias por acompañarme en todas. Los quiero”, cerró, con sinceridad, en ese entonces.

Las palabras de Vernaci dejaron al descubierto el peso real del sostén que puede brindar el afecto colectivo en medio de la vulnerabilidad y el dolor. “Es lindo cuando te das cuenta de que la gente realmente está ahí para vos, que no estoy sola en esto”, reflexionó en directo, haciendo hincapié en la compañía recibida incluso desde personas inesperadas del medio y de su propio público.

Elizabeth y Nunzio de pequeños

Los hermanos, agarrados de la mano y caminando hacia la cámara (Instagram)

La historia de Vernaci en las últimas semanas es la de una mujer respaldada en el cariño popular, enfrentando el duelo por la pérdida de su hermano y los desafíos de su salud con la honestidad y autenticidad que la caracterizan. La imagen de aquellas fotos de infancia compartidas en Instagram y las palabras de sus colegas quedan como testimonio de un lazo irrompible, y del espacio de afecto que su figura construyó, tanto en el micrófono como en cada corazón que la sigue.