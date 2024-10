El emotivo mensaje de Elizabeth Vernaci luego de contar al aire su problema de salud: “Gracias por bancarme en todas”

Elizabeth Vernaci: “Tengo que empezar una quimio”

Este viernes, Elizabeth La Negra Vernaci sorprendió a sus oyentes al compartir una información dolorosa en su programa radial. La conductora, conocida por su estilo y su sentido del humor, reveló que recientemente fue operada para extirpar un tumor maligno. A pesar de la dureza de la noticia y el revuelo que está generó, minutos más tardes la periodista agradeció el inmenso apoyo que recibió por parte de su audiencia y seguidores.

“Gracias a todos por los mensajes amorosos que recibí durante todo el día, algunos absolutamente inesperados que agradezco doblemente”, dijo emocionada. En especial, resaltó el giro de la red social X (anteriormente conocida como Twitter), un espacio que ella misma calificó como poco afectuoso, pero que en esta ocasión se convirtió en un canal de cariño y solidaridad. “X no se caracteriza por ser un lugar de amor y hoy lo fue, así que GRACIAS por acompañarme en todas. Los quiero”, cerró con gratitud.

Durante su intervención, Vernaci dejó claro cuánto significaron para ella esos gestos de apoyo en un momento tan delicado. “Es lindo cuando te das cuenta de que la gente realmente está ahí para vos, que no sola en esto”, comentó, refiriéndose a los mensajes estás de afecto que recibió. Ese respaldo emocional, incluso de personas inesperadas, le brindó fuerzas en un momento en el que el humor, aunque siempre presente, no puede tapar la realidad de una enfermedad seria.

El mensaje de la Negra Vernaci por el apoyo que recibió tras contar que tiene cáncer

Fiel a su personalidad directa, Vernaci no tardó en abordar el motivo detrás de su reciente ausencia en el programa. Ante las especulaciones en redes sociales sobre sus desapariciones esporádicas, la conductora decidió sincerarse: “¿Por qué se va temprano? ¿Por qué no estuvo todo el mes?”, repitió burlándose de los comentarios. Acto seguido, con un tono más serio, agregó: “Bueno chicos, me hice controles. Lamentablemente salieron mal. Me tuve que operar de un tumor que era maligno y ahora tengo que empezar una quimio”.

El anuncio fue duro, pero no dejó de estar impregnado del estilo crudo ya la vez más cercana que la caracteriza. “Es una verg…. Me quiero matar”, dijo con su conocida irreverencia, antes de agregar rápidamente para tranquilizar a sus oyentes: “No me voy a matar, no me voy a morir. Pero obviamente estoy atravesando una situación compleja que hace que bueno , que quizás vaya a estar un poquito más irascible”. A lo largo de la charla, Vernaci se permitió reflexionar sobre el impacto emocional que esta situación está teniendo en ella, anticipando que esa mezcla de emociones podría influir en su estado de ánimo y comportamiento.

En su monólogo, la periodista explicó que la operación a la que se sometió fue exitosa, eliminando el tumor sin que este se expandiera a otras áreas, como los ganglios linfáticos. Sin embargo, el riesgo de una reaparición de la enfermedad la obliga a someterse a más controles y tratamientos. “Esto gracias a Dios ya salió de mi cuerpo, no está más, no pasó a ningún ganglio, no llegó a ningún lado, pero por una cuestión de prevención y de que no vuelva a pasarme, me van a empezar a hacer quimio”, relató.

Ante la inminencia del tratamiento, Vernaci señaló: “¿Qué me pasa con la quimio? Me da miedo, obvio. A nadie le gusta atravesar una quimio porque sabe todo lo que va a pasar. A cada uno le pasan cosas diferentes. Yo no sé lo que me va a pasar a mí , no tengo idea, es la primera vez que no tengo idea de con qué me voy a encontrar”, confesó.

Elizabeth Vernaci, figura de la radio argentina

“En la vida uno va pasando cosas donde no sabe con qué se va a encontrar. No sé con qué parte de mí me voy a vincular”, reflexionó y siguió: “Capaz que me pongo mucho más vulnerable, seguramente, que es algo que yo no permito mucho. Ser vulnerable no está dentro de las cosas que yo hago”, reconoció con honestidad.

Otro de los temas que abordó fue cómo el tratamiento podría afectar su presencia en el programa. A pesar de los consejos médicos de que siga trabajando para mantener su rutina, la conductora dejó en claro que la situación es incierta. “Me aconsejaron que venga a trabajar, que me quede, que esté acá, que trabaje todo lo que pueda... pero yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando, si el quedarme sin pelos me va a provocar que no tenga ganas de que me vean”, explicó.

Entre los planos para sobrellevar la pérdida de cabello que inevitablemente acompañará la quimioterapia, Vernaci apeló al humor, pidiéndole a su colega La Barby que le llevará pelucas el próximo lunes para probar diferentes estilos. “Va a ser muy fuerte”, advirtió, aunque lo mencionó con una sonrisa, buscando quitarle peso a una situación que, sin duda, es emocionalmente desafiante.

Antes de cerrar su intervención, La Negra quiso dejar un mensaje esperanzador. “Lo que yo siento y lo que quiero transmitir es que con la quimio, lo que uno sabe, que estos efectos colaterales horribles que te hacen vomitar, que te debilitan, que te bajan las defensas, que te hacen caer el pelo, son los que hacen que esas células no se vuelvan a convertir en cancerígenas”.