El abogado de Julieta Prandi explicó por qué esperan una condena de 50 años para Claudio Contardi: “Es incapaz de reinsertarse”

Poco antes de la resolución del juicio, Javier Baños resaltó la importancia de conseguir una condena justa, acorde a la magnitud del hecho

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Luego de dos días intensos, marcados por el estrés y el recuerdo de situaciones dolorosas, Julieta Prandi está a punto de conocer el veredicto del juicio que le inició a Claudio Contardi por abuso sexual agravado. En ese marco, a la espera de la sentencia, el abogado de la actriz habló del proceso y explicó por qué esperan que el tribunal dicte una condena de 50 años.

“Fueron dos días de juicio muy intenso, se recibió toda la prueba testimonial, sobreabundante. Este tipo de delitos, los abusos sexuales, son generalmente muy difíciles de probar, complejos. Es un caso atípico, contamos con un sinnúmero de elementos”, comenzó diciendo el letrado en diálogo con TN.

Minutos después, el abogado resaltó la cantidad de pruebas con las que cuentan para probar el delito: “Hay un relato de Julieta Prandi mantenido en el tiempo, es coherente, no tiene fisuras y fue abalado por 13 testigos, y que se complementa con una pericia psicológica. En pocos casos se cuenta con tanto material”.

La palabra de Julieta Prandi:
La palabra de Julieta Prandi: "No tengo dudas de que va a haber justicia"

En ese marco, los periodistas le consultaron por la condena de 50 años que la actriz solicitó contra su exmarido: “Queremos una condena justa, que sea acorde con la magnitud de lo cometido. Es uno de los problemas más complejos en el proceso penal, las diferencias de matices puede existir, el fiscal pidió 20 años, él tiene un deber de objetividad, nosotros representamos a Julieta, pero entendemos que en este caso no hay ninguna necesidad de prevención especial positiva, la cual tiene que ver con la resocialización de un sujeto, nosotros consideramos que esta persona es incapaz de ser resocializado. Queremos garantizar la seguridad de Julieta neutralizando a esta persona que nos parece completamente peligrosa”.

Al ser consultado por las pruebas, Baños se mostró confiado y enfatizó en el dolor que atravesó Julieta a lo largo de los años que duró dicha relación: “Todo da cuenta de un abuso sexual intrafamiliar mantenido en el tiempo. Existieron relaciones que no fueron consentidas. Julieta fue obligada a tener relaciones con este sujeto, sin su consentimiento. El relato de Julieta no tiene fisuras. Esto está comprobado por prueba pericial y pericias psicológicas y psiquiátricas”.

Julieta Prandi: “Hasta el miércoles voy a estar custodiada”

Por último, el abogado contó el proceso judicial, los avances que tuvieron en la causa y resaltó la peligrosidad de Contardi: “Nosotros el día jueves solicitamos que se dicte la prisión preventiva, la fiscalía no nos acompañó, pero al día siguiente el fiscal también lo pidió, pero el tribunal no hizo lugar a esa medida. Sin embargo si decretó una prohibición de acercamiento a 300 metros, decretó al prohibición de salida del papis de Contardi. Además, dispuso el cuidado personal de Julieta y de su círculo íntimo. (Conardi) es incapaz de reinsertarse en la sociedad. Pedimos una condena justa”.

En un día marcado por la emoción y a la espera del veredicto el día miércoles, luego de retirarse del Tribunal N.°2 de Campana, la modelo habló con la prensa. Con anteojos de sol, la voz temblorosa y sensibilizada se enfrentó a los micrófonos que la esperaban: “Después de decir lo que siento y la justicia que creo que merezco recibir, pedí por favor que por seguridad mía, de mis hijos y de mi familia que se ordenase la prisión preventiva hasta que se conociera la sentencia, que es el día miércoles a las 9 de la mañana. No fue otorgada la detención y es por eso que pedimos el botón antipánico y la custodia policial”, comenzó diciendo la conductora, en diálogo con TN.

“Tiene una prohibición de acercamiento y una prohibición de salir del país, pero de todas maneras eso a mí no me deja tranquila porque sé los bueyes con los que aro. Sé de lo que es capaz, sé que no necesita hacerlo por sus propios medios, sé que puede mandar a cualquier individuo. Está rodeado de gente nefasta, por lo tanto, yo no me iba a retirar del tribunal sin custodia policial y botón antipánico”, explicó acerca de las razones detrás de su pedido de protección.

