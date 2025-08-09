La tristeza de Mica Viciconte en la despedida del padre de Fabián Cubero: “Luca siempre recordará a su abuelo” (Instagram)

“Luca va a recordar siempre al abuelo presente que fuiste”, expresó Mica Viciconte tras el fallecimiento de Carlos Cubero, padre de Fabián Cubero, en un mensaje lleno de gratitud y nostalgia que compartió con sus seguidores un día después de la noticia que golpeó a toda la familia.

“Gracias por tanto amor. Estas en nuestro corazón y sabemos que desde otro lugar nos seguirás acompañando. Te vamos a extrañar mucho”, escribió la pareja del exfutbolista en Instagram reiterando el lazo que unía al abuelo con su nieto y el resto de la familia. Además, compartió fotos del hombre con su hijo en entrañables postales familiares.

La muerte de Carlos Cubero, quien permanecía internado en Mar del Plata por un cuadro delicado de salud, generó conmoción en el círculo cercano y en la comunidad de seguidores de la familia. La partida, ocurrida el viernes por la mañana, fue inesperada para sus allegados, que acompañaron a Fabián Cubero en su dolor por redes sociales y mensajes públicos.

“Gracias por tanto amor", escribió Mica Viciconte en un posteo que le dedicó a Carlos, el padre de Fabián Cubero (Instagram)

El exjugador de Vélez Sarsfield eligió despedir a su padre con palabras de profunda admiración y agradecimiento, acompañadas por fotografías que destacan el rol de abuelo y el vínculo con sus nietos Indiana, Allegra, Sienna, fruto de su relación con Nicole Neumann; y el pequeño Luca, hijo de su actual pareja, Mica Viciconte.

En una publicación a través de su cuenta de Instagram, Fabián Cubero resumió la huella imborrable que deja su padre: “Te vamos a extrañar mucho, Pa, te amo”, señaló, para luego describirlo como “una gran persona, un padre ejemplar, un gran amigo, un gran compañero de mamá y un excelente abuelo”. No dejó sin mencionar el legado de valores fundamentales que recibió de Carlos: “Me enseñó lo importante que es el amor incondicional a la familia, respetar a los demás, ser una persona honesta, cuidar a tus amigos”.

El fútbol, tanto en la vida de su padre como en la suya, actuó como un nexo muy valioso entre ambos. “Seguramente te fuiste en paz, orgulloso de todo lo que lograste en tu vida”, agregó, en su dedicatoria. La despedida también incluyó el recuerdo a personas cercanas de todas las etapas de la vida de Carlos: “El estadio se llenó de fantasmas amables: amigos de la infancia, del colegio, del fútbol, del casino, de los taxis, y toda su gran familia. Todos juntos, para despedir a quien definió como un ser divino querido por todo el mundo”.

La despedida de Poroto Cubero a su papá (Instagram)

La reacción de sus hijos y familiares también se extendió en las redes. Indiana Cubero, de 17 años, compartió: “Lo que te voy a extrañar. Te amo”. Su hermana Allegra sumó otra imagen donde besa al abuelo, acompañada de un corazón y una paloma. Mientras que Soledad, hermana de Fabián, también le dedicó sentidas palabras a su padre. “Te voy a extrañar tanto. Gracias por la vida, por el camino que transitamos juntos, por el amor que nos diste y nos seguirás dando. Sé que estás acá y que estarás siempre a nuestro lado. Te amo por siempre”, manifestó.

En la jornada del viernes, cuando comenzó a darse a conocer la noticia, la familia mantuvo el hermetismo y evitó manifestarse en las redes sociales. Apenas hubo algunas señales, como el mensaje que Ariel Rodríguez Palacios al finalizar su programa: “Un saludo a Fabián, a Mica, a toda la familia de Mar del Plata. Estamos con ustedes siempre. Beso grande Fabi, fuerza”, dijo el conductor de Telefe, quien tiene a Mica Viciconte en su staff.

Fabián Cubero recordó a su padre Carlos con fotos de uno de sus cumpleaños

Los comentarios publicados en la cuenta de Instagram de Fabián Cubero muestran un flujo constante de mensajes de cariño, apoyo y condolencias tras el fallecimiento de su padre,. Diversos famosos, colegas y amistades utilizaron la red social para acompañar al exfutbolista y a su familia en este contexto de duelo.

Entre las figuras que enviaron mensajes, Sabrina Garciarena expresó: “Abrazo Fabi a vos y toda la familia”. Federico Hoppe escribió: “Abrazo grande Fabi”. Denise Dumas sumó: “Abrazo enorme para toda la familia Fabi”, mientras que Romina Pereiro dijo: “Fabi, te queremos. Un abrazo fuerte para toda la familia”. Nico Peralta compartió: “Abrazo infinito, Fabi”.

También se destacan las palabras de Ariel Rodríguez Palacios: “Abrazo grande para vos y toda la familia”, junto al mensaje de Marce Villagra: “Abrazo y fuerzas para toda esa maravillosa familia”.