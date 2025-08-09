Teleshow

La tristeza de Mica Viciconte en la despedida del padre de Fabián Cubero: “Luca siempre recordará a su abuelo”

La panelista de Ariel en su salsa le dedicó palabras de amor a Carlos Cubero, su suegro, por su muerte. Su recuerdo

Guardar
La tristeza de Mica Viciconte
La tristeza de Mica Viciconte en la despedida del padre de Fabián Cubero: “Luca siempre recordará a su abuelo” (Instagram)

“Luca va a recordar siempre al abuelo presente que fuiste”, expresó Mica Viciconte tras el fallecimiento de Carlos Cubero, padre de Fabián Cubero, en un mensaje lleno de gratitud y nostalgia que compartió con sus seguidores un día después de la noticia que golpeó a toda la familia.

“Gracias por tanto amor. Estas en nuestro corazón y sabemos que desde otro lugar nos seguirás acompañando. Te vamos a extrañar mucho”, escribió la pareja del exfutbolista en Instagram reiterando el lazo que unía al abuelo con su nieto y el resto de la familia. Además, compartió fotos del hombre con su hijo en entrañables postales familiares.

La muerte de Carlos Cubero, quien permanecía internado en Mar del Plata por un cuadro delicado de salud, generó conmoción en el círculo cercano y en la comunidad de seguidores de la familia. La partida, ocurrida el viernes por la mañana, fue inesperada para sus allegados, que acompañaron a Fabián Cubero en su dolor por redes sociales y mensajes públicos.

“Gracias por tanto amor", escribió
“Gracias por tanto amor", escribió Mica Viciconte en un posteo que le dedicó a Carlos, el padre de Fabián Cubero (Instagram)

El exjugador de Vélez Sarsfield eligió despedir a su padre con palabras de profunda admiración y agradecimiento, acompañadas por fotografías que destacan el rol de abuelo y el vínculo con sus nietos Indiana, Allegra, Sienna, fruto de su relación con Nicole Neumann; y el pequeño Luca, hijo de su actual pareja, Mica Viciconte.

En una publicación a través de su cuenta de Instagram, Fabián Cubero resumió la huella imborrable que deja su padre: “Te vamos a extrañar mucho, Pa, te amo”, señaló, para luego describirlo como “una gran persona, un padre ejemplar, un gran amigo, un gran compañero de mamá y un excelente abuelo”. No dejó sin mencionar el legado de valores fundamentales que recibió de Carlos: “Me enseñó lo importante que es el amor incondicional a la familia, respetar a los demás, ser una persona honesta, cuidar a tus amigos”.

El fútbol, tanto en la vida de su padre como en la suya, actuó como un nexo muy valioso entre ambos. “Seguramente te fuiste en paz, orgulloso de todo lo que lograste en tu vida”, agregó, en su dedicatoria. La despedida también incluyó el recuerdo a personas cercanas de todas las etapas de la vida de Carlos: “El estadio se llenó de fantasmas amables: amigos de la infancia, del colegio, del fútbol, del casino, de los taxis, y toda su gran familia. Todos juntos, para despedir a quien definió como un ser divino querido por todo el mundo”.

La despedida de Poroto Cubero
La despedida de Poroto Cubero a su papá (Instagram)

La reacción de sus hijos y familiares también se extendió en las redes. Indiana Cubero, de 17 años, compartió: “Lo que te voy a extrañar. Te amo”. Su hermana Allegra sumó otra imagen donde besa al abuelo, acompañada de un corazón y una paloma. Mientras que Soledad, hermana de Fabián, también le dedicó sentidas palabras a su padre. “Te voy a extrañar tanto. Gracias por la vida, por el camino que transitamos juntos, por el amor que nos diste y nos seguirás dando. Sé que estás acá y que estarás siempre a nuestro lado. Te amo por siempre”, manifestó.

En la jornada del viernes, cuando comenzó a darse a conocer la noticia, la familia mantuvo el hermetismo y evitó manifestarse en las redes sociales. Apenas hubo algunas señales, como el mensaje que Ariel Rodríguez Palacios al finalizar su programa: “Un saludo a Fabián, a Mica, a toda la familia de Mar del Plata. Estamos con ustedes siempre. Beso grande Fabi, fuerza”, dijo el conductor de Telefe, quien tiene a Mica Viciconte en su staff.

Fabián Cubero recordó a su
Fabián Cubero recordó a su padre Carlos con fotos de uno de sus cumpleaños

Los comentarios publicados en la cuenta de Instagram de Fabián Cubero muestran un flujo constante de mensajes de cariño, apoyo y condolencias tras el fallecimiento de su padre,. Diversos famosos, colegas y amistades utilizaron la red social para acompañar al exfutbolista y a su familia en este contexto de duelo.

Entre las figuras que enviaron mensajes, Sabrina Garciarena expresó: “Abrazo Fabi a vos y toda la familia”. Federico Hoppe escribió: “Abrazo grande Fabi”. Denise Dumas sumó: “Abrazo enorme para toda la familia Fabi”, mientras que Romina Pereiro dijo: “Fabi, te queremos. Un abrazo fuerte para toda la familia”. Nico Peralta compartió: “Abrazo infinito, Fabi”.

También se destacan las palabras de Ariel Rodríguez Palacios: “Abrazo grande para vos y toda la familia”, junto al mensaje de Marce Villagra: “Abrazo y fuerzas para toda esa maravillosa familia”.

Temas Relacionados

Mica ViciconteFabián CuberoCarlos Cubero

Últimas Noticias

El abogado de Julieta Prandi explicó por qué esperan una condena de 50 años para Claudio Contardi: “Es incapaz de reinsertarse”

Poco antes de la resolución del juicio, Javier Baños resaltó la importancia de conseguir una condena justa, acorde a la magnitud del hecho

El abogado de Julieta Prandi

Susana Roccasalvo anunció que se convirtió en abuela: “Se llama Simón y estoy muy contenta”

La conductora abrió Implacables contando la buena noticia del nacimiento del primer hijo de María Belén Soro, su hija

Susana Roccasalvo anunció que se

Eva Bargiela y Gianluca Simeone contaron cómo se preparan para la llegada de su bebé: “Hay nervios”

En medio de una salida al teatro, la modelo y el exfutbolista relataron las charlas que tienen con su familia y los sentimientos previos al parto

Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Lali Espósito contó cómo nació su amistad con Kylie Minogue: “Me dijo si me podía conocer”

La artista, a través de un video de TikTok, se refirió a sus charlas en Instagram con la cantante australiana. Su euforia al conocer a su ídola en Buenos Aires

Lali Espósito contó cómo nació

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos tras su viaje a Turquía con la China Suárez: el video

El actor recibió a los menores en su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En una mezcla de sentimientos, el chileno abrazo y besó a sus pequeños apenas los vio

Benjamín Vicuña se reencontró con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubrieron una nueva especie de

Descubrieron una nueva especie de tarántula con órganos reproductores gigantes

“Hemos recibido nuevas denuncias”: estiman que hay más de 100 sitios ilegales de apuestas

Javier Milei publicó un extenso texto en el que reiteró que el aumento del dólar no impactará en la inflación

Detuvieron en Córdoba a un hombre acusado de abusar sexualmente a una nena de 11 años

¿Es recomendable comer avena todos los días? Qué dicen los nutricionistas

INFOBAE AMÉRICA
EEUU alertó a sus ciudadanos

EEUU alertó a sus ciudadanos sobre riesgos de inversión en Nicaragua tras la aprobación de una ley de “confiscación masiva” de terrenos

David Lammy y JD Vance analizaron los próximos pasos para la paz en Ucrania junto a altos cargos de Kiev

Miles de israelíes se volvieron a movilizar en Tel Aviv para pedir la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

El régimen de Irán amenazó con bloquear el corredor impulsado por EEUU en el marco del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia

Ucrania atacó un depósito de drones kamikaze en la región rusa de Tatarstán

TELESHOW
El abogado de Julieta Prandi

El abogado de Julieta Prandi explicó por qué esperan una condena de 50 años para Claudio Contardi: “Es incapaz de reinsertarse”

Susana Roccasalvo anunció que se convirtió en abuela: “Se llama Simón y estoy muy contenta”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone contaron cómo se preparan para la llegada de su bebé: “Hay nervios”

Lali Espósito contó cómo nació su amistad con Kylie Minogue: “Me dijo si me podía conocer”

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos tras su viaje a Turquía con la China Suárez: el video