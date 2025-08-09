El desgarrador mensaje de Fabián Cubero para despedir a su papá: “Un ser divino querido por todo el mundo”

Fabián Cubero con sus hijas, sus padres y su actual pareja, Mica Viciconte (Instagram)

Fabián Cubero compartió con sus seguidores en redes sociales el dolor más profundo: la muerte de su papá Carlos, ocurrida en la mañana del viernes en Mar del Plata. El exfutbolista de Vélez Sarsfield publicó un mensaje abierto y cargado de emoción, en el que desnudó su tristeza y rindió homenaje a la figura que marcó su vida.

Junto a sus sentidas palabras, acompañó con una serie de fotografías en las que sintetiza el legado de Carlos, sobre todo en su rol de abuelo. Las postales con Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Nicole Neumann, tanto como las del pequeño Luca, de su actual vínculo con Mica Viciconte sirven como muestra del espíritu familiar que unía a Poroto con su padre, que hizo extensivo a sus hermanos Soledad y Christian.

“Te vamos a extrañar mucho, Pa, te amo”, fueron sus palabras iniciales. Entre líneas y lágrimas contenidas, Cubero describió a su padre como una gran persona, un padre ejemplar, un gran amigo, un gran compañero de mamá y un excelente abuelo. Ninguna faceta quedó sin detallar: “Un padre que supo cómo guiarme, aconsejarme, que me ayudó a enfrentar nuevos desafíos”. Cada recuerdo, más que un elogio, se levanta como un testimonio de amor filial.

Carlos y Ángela con Luca, el hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte

Carlos y Ángela, un amor para toda la vida

¿De dónde nace tanta admiración? Del legado cotidiano. Cubero no habló de proezas grandilocuentes, sino de la enseñanza de lo esencial. “Me enseñó lo importante que es el amor incondicional a la familia, respetar a los demás, ser una persona honesta, cuidar a tus amigos”. Eso y mucho más. Como hilo conductor, el fútbol, deporte que Carlos practicó en su Mar del Plata amada y que Poroto proyectó en las canchas del país y del mundo.

“Seguramente te fuiste en paz, orgulloso de todo lo que lograste en tu vida”, escribió Fabián. Y entonces, el estadio se llenó de fantasmas amables: amigos de la infancia, del colegio, del fútbol, del casino, de los taxis, y toda su gran familia. Todos, juntos, para despedir a quien definió como “un ser divino querido por todo el mundo”.

El final de la carta, simple, pero demoledor, con el efecto de las palabras clásicas que va más allá de cualquier formato: “Buen viaje, papá. Te amo y vas a estar siempre en mi corazón”. Nada mitiga el desgarro, pero acaso esas palabras repiquetean entre quienes alguna vez tuvieron que despedirse para siempre: el amor, lejos de extinguirse, se transforma en esa presencia silenciosa que acompaña en cada paso.

La despedida de Poroto a su papá

Para acompañar el texto, Fabián eligió una serie de postales que muestran la familia que formó Carlos con Ángela, su compañera de toda la vida. En primer plano, siempre los nietos, con quienes el abuelo tenía una particular debilidad, que era mutua. De hecho, las hijas mayores del exVélez lo saludaron la tarde del viernes en sus redes sociales.

“Lo que te voy a extrañar. Te amo”, escribió Indiana, de 17 años, en su cuenta de Instagram junto a una foto abrazada a su abuelo. Al igual que ella, su hermana Allegra compartió otra tierna postal, dándole un beso al padre del exfutbolista junto a un emoji de un corazón y una paloma. Significativos gestos es un momento de tristeza.

Por su parte, Soledad, la hermana de Fabián, también despidió a su papá. “Cómo te voy a extrañar, gordo, agradezco a la vida poderte disfrutar hasta el último día. Sé que no te fuiste, estás a nuestro lado de otra forma y ahí estarás por la eternidad. Gracias por la vida, gracias por enseñarnos que la familia y los amigos son lo más valioso de este mundo, que eso es lo que nos hace afortunados de verdad. Te prometo que te voy a recordar con amor y felicidad, porque así te lo merecés. Te amo”.