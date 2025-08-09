Teleshow

La decepción de Soledad con dos participantes de La Voz Argentina: “Perdimos el partido, muchachos”

La cantante se sinceró en la competencia después de la batalla de Iván Horrocks y Santiago Torres. Su decisión

Iván Basso

Por Iván Basso

Iván Horrocks y Santiago Torres cantaron "Mentira" en La Voz Argentina (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Las batallas de La Voz Argentina vienen teniendo grandes momentos de lucimiento para los concursantes de los cuatro equipos del programa y otros, olvidables. Soledad Pastorutti manifestó su decepción por la dupla que se presentó en el escenario en la noche del viernes. Iván Horrocks y Santiago Torres se enfrentaron en una batalla con “Mentira”, el hit de la banda La Ley, pero no salió como esperaba.

Cuando Nico Occhiato quiso saber su opinión sobre la dupla, la cantante realizó un silencio, que anticipaba que no venían halagos, y terminó respondiendo con sinceridad total. “Perdimos el partido, muchachos”, lanzó, mientras las expresiones de los concursantes parecían decirlo todo. “Perdimos el partido porque no salimos a ganar, porque no armamos un equipo”, afirmó.

“Cuando vos le hacías un pase a él, él iba más rápido que la pelota y al revés, cuando vos le hacías el pase a él, él iba más lento. Se los dije en el ensayo. Son personalidades muy diferentes. Uno es muy ansioso y vos, Iván, sos súper tranca. Tenés una voz justa para esta canción y creo que era más para vos que para él, pero siento que la defendió más Santiago desde el lugar de ‘lo voy a dar todo’”, fundamentó La Sole.

La decepción de Soledad con dos concursantes de La Voz Argentina: "Perdimos el partido" (Video: La Voz Argentina, Telefe)

“Me va a costar mucho porque lo que no funcionó fue la dupla. Me hago cargo. Sinceramente, esperaba más”, expresó, haciendo un mea culpa mientras las dudas acerca de si iba a realizar una eliminación doble, como se habilitó esta temporada, o si iba a inclinarse por el “menos peor”. “Siento que me parto al medio con esto porque valoro mucho en el que no se va a quedar muchas cosas, y en el otro voy a dar un voto de confianza. Me voy a quedar con Iván”, sentenció, momento en el que los dos contrincantes se abrazaron.

Santiago agradeció el recorrido que tuvo. “Llegué lejísimo. Quejarme sería una picardía porque llegué súper lejos”, destacó el participante, oriundo de Córdoba que, a diferencia de otros concursantes, no fue “robado” por otro team y tuvo una segunda oportunidad para continuar en el show de talento.

Esa misma gala, una batalla de Luck Ra integrada por Belén Sappia y Emma Roach, también cosechó críticas. Las concursantes interpretaron “Believe”, el éxito de Cher de 1998, pero el resultado no fue el esperado.

Iván Horrocks y Santiago Torres,
Iván Horrocks y Santiago Torres, integrantes del equipo de Soledad en La Voz Argentina (Telefe Prensa)

El análisis de Ale Sergi y Juliana Gattas fue especialmente duro. Destacaron que una canción de dance pop requiere precisión rítmica, subrayando que no se puede abordar como una balada, ya que “si se atrasan suena a tango y quedan apuradas”. Para ellos, “hay cuestiones de estilo que respetar”, más allá de las preferencias personales.

Durante la evaluación, Lali Espósito coincidió con las críticas de sus colegas y remarcó que la interpretación de la popular canción resultó deficiente en varios aspectos. Señaló que Emma tuvo un mejor desempeño, en tanto que a Belén “se le fue de las manos”.

A pesar de la soltura y conexión emocional demostrada sobre el escenario, el jurado consideró que la actuación no estuvo a la altura de lo esperado, algo que impactó especialmente a Belén, quien se mostró visiblemente afectada tras la batalla.

“Me va a costar mucho
“Me va a costar mucho porque lo que no funcionó fue la dupla. Me hago cargo. Sinceramente, esperaba más”, se lamentó La Sole

Antes de anunciar su decisión, Luck Ra animó a Belén Sappia y Emma Roach a valorar lo aprendido durante la competencia, y optó por que Emma avanzara a la ronda de Los Knockouts, etapa en la que dos concursantes del mismo equipo se miden en un cara a cara, pero esta vez con dos temas diferentes.

Los Knockouts de La Voz Argentina arrancan el lunes 11 de agosto a las 21:45 horas. Por primera vez dentro del programa, los co-coaches formarán parte del escenario principal junto a los coaches titulares durante la instancia decisiva de selección.

Los co-coaches confirmados para esta etapa son: Cazzu, quien acompañará a Luck Ra; Emmanuel Horvilleur, junto a Miranda!; Zoe Gotusso, que estará con Lali Espósito; y El Chaqueño Palavecino, como apoyo de Soledad Pastorutti.

