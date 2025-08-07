Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen invitados confirmados para las próximas mesazas

El brillo nocturno del sábado y el murmullo vibrante del domingo en El Trece ya se respiran en el ambiente. Se acerca el fin de semana y los ciclos de Mirtha Legrand y Juana Viale prometen, una vez más, hacerse sentir mucho más allá de la pantalla. Porque lo que sucede en las mesazas se convierte, invariablemente, en tema de charla, motivo de sonrisa, detonante de polémica. El espectáculo es el corazón, pero lo político y la actualidad suman polémicas e información.

El sábado a las 21:30, La noche de Mirtha abrirá sus puertas con la impronta única de la reina de la televisión argentina. Los actores Martín Bossi y Laurita Fernández serán los invitados centrales. La diva de la televisión fue a verlos al teatro hace apenas unos días, en medio del revuelo provocado por los cambios en la obra La cena de los tontos. Un elenco que se reconfigura: Mike Amigorena se despidió y Gustavo Bermúdez debutó en su reemplazo.

Pero la cita no se termina ahí. Esta vez la música hará vibrar la mesa con la presencia estelar de Lucía y Joaquín Galán, el dúo Pimpinela. En momentos en que se preparan para una nueva gira por España, la expectativa los envuelve. Las anécdotas se entrelazarán con la emoción cuando se sume a la mesa Eugenia Tobal, actriz, amiga entrañable de los Galán y última protagonista de su videoclip, testigo de un lazo que trasciende el escenario.

Pimpinela regresa a la mesa de Mirtha en la previa de su nueva gira por España

El tiempo avanza. El domingo, cuando el reloj marque las 13:45, las cámaras se posarán sobre Juana Viale. Vuelve Almorzando con Juana, y nuevamente el espectáculo tiñe de color la sobremesa. El periodista Matías Vázquez, conductor de PuroShow en la misma pantalla de El Trece, aportará información, comentarios y alguna visión picante sobre el ambiente.

La actriz Luisa Albinoni se suma, lista para un desafío: en pocos días se presentará en Corrientes con la obra Enemigas íntimas, bajo la complicidad de Carmen Barbieri. Hay promesa de historias, de recuerdos, de confesiones.

Entre los invitados también se encuentra el cantante Axel, quien atraviesa el país con su “25 Tour”. Recorre los grandes éxitos de su carrera, recoge aplausos y pone voz a recuerdos que viajaron durante años en la radio y los escenarios. El estudio tendrá, también, un aire de regreso esperado: el actor Rodrigo Noya vuelve a la Argentina tras unas vacaciones familiares en Italia, donde las imágenes de paisajes, helados y risas agregan una nota de frescura al encuentro.

Brenda Asnicar confirmó que no será parte de la nueva versión de Patito Feo

Pero el verdadero misterio del mediodía llega con Brenda Asnicar. El público la aguarda con expectativa. Actriz, cantante, ídolo de generaciones, dio un giro reciente a su carrera: rechazó ser parte de la nueva versión teatral de Patito Feo, la obra que la proyectó más allá de las fronteras del país.

El telón del fin de semana se abre con nombres, historias, giros inesperados y la promesa de esas sobremesas que, para muchos, son la cita imperdible del sábado y el domingo en la televisión argentina.

El domingo último bastó que Joaquín Levinton tomara la palabra para que la mesa de Juana quedara hechizada con sus desopilantes relatos. Como cuando la conductora repasó la historia de Turf.

Joaquín Levinton brilló con las anécdotas en la mesa de Juana Viale

—¿Cuántos años ya con la banda?

—Como 27.

—Y vos entraste y saliste, ¿no? ¿Te fuiste o te fueron?

—Yo pensé que me había ido, pero cuando nos volvimos a juntar me acordé que me echaron. Pero me acordé como dos años después de haberme vuelto a juntar. Un día dije: “¡Bolu..., no me fui yo, me echaron!“

—¿Y por que te fueron? -insistió Juana.

—Estaba insoportable, re intenso... ¡Pero ellos también, eh! No nos bancábamos más. ¡Catorce años juntos yendo de acá para allá sin parar es mucho tiempo...! -dijo Joaquín, y enseguida incorporó al diálogo a Boy Olmi-. Por eso te decía en el camarín que a mí no me gusta trabajar... porque me gusta mucho el tiempo libre y dedicarme al ocio...