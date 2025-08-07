La palabra de Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, acusado de violación: “Jamás la traté mal”

Claudio Contardi habló en los tribunales de Campana (Intrusos. América)

Este jueves, el juicio entre Julieta Prandi y su exmarido, Claudio Contardi, continuó en los tribunales de Campana y sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. Tras años de reclamos y una larga batalla judicial, la actriz enfrenta al padre de sus hijos, a quien acusa de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados”. Mientras avanza el proceso, Contardi se mantiene en su postura de inocencia y respondió a las cámaras en medio del creciente interés mediático.

Durante un cuarto intermedio, el empresario eligió hablar brevemente con los medios presentes en las puertas del tribunal. A la salida, ante periodistas y flashes, dijo estar enfrentando este juicio “tranquilo” y dejó un mensaje escueto: “Jamás traté mal a Julieta. Ustedes que son del medio hicieron notas divinas, es lo único que voy a decir”. Así, el acusado marcó su posición y evitó profundizar en los motivos por los que Prandi sostiene sus denuncias.

Consultado por su conducta durante la relación, Contardi sostuvo: “Según Julieta, sí, lo tienen en varias revistas”, dejando entrever cierta ironía ante la pregunta sobre si fue “un buen marido”. Al ser presionado por los cronistas respecto a la situación judicial, concluyó: “No lo sé, realmente”.

Julieta Prandi, junto a sus abogados, en la sala de audiencias de los tribunales de Campana

Uno de los momentos más llamativos fue cuando respondió sobre su negativa a realizar las pericias ordenadas por la Justicia. Contardi justificó su decisión de forma breve: “No la hice por orden de mi abogado”, desentendiéndose de mayores explicaciones. Estas declaraciones quedaron registradas en un informe de Intrusos (América), que emitió las imágenes sin edición, reflejando el tenso clima que rodea a ambas partes.

Los detalles de la primera audiencia

El juicio oral contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, comenzó en los Tribunales de Campana con acusaciones de abuso sexual agravado y en un contexto de violencia de género. Prandi, conductora y modelo, denunció reiterados ataques sufridos durante su matrimonio. Durante la primera jornada, se implementó un biombo en la sala de audiencias a pedido de Prandi, para evitar el contacto visual con el imputado. Su abogado, Javier Baños, explicó que esta medida busca evitar la revictimización durante el proceso.

El debate se desarrolla ante los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, en el TOC N°2 de Campana. La defensa de Contardi propuso un cambio de modalidad para implementar un juicio por jurados, pero la querella recordó que ya se había definido el formato de tribunal técnico en la audiencia preparatoria. El empresario gastronómico cambió de abogados antes del inicio del juicio, lo que generó postergaciones y nuevos reclamos procedimentales.

Durante su testimonio, Contardi negó las acusaciones y afirmó que las relaciones fueron consentidas, mientras que para la acusación la postura del imputado busca desacreditar el relato de Prandi. La querella destaca la existencia de nueve testigos en apoyo a la denunciante y la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas, a las que Prandi accedió, pero el acusado rechazó.

El jueves está previsto que declaren testigos de ambas partes. El proceso podría llegar a su instancia final el viernes, con los alegatos de cierre y la posibilidad de que el tribunal emita un veredicto en el mismo día o dentro del plazo legal establecido. Julieta Prandi manifestó que una condena de 20 a 30 años para Contardi “la dejaría conforme” y aseguró que no tiene interés en escuchar la declaración del acusado.