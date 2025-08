Tamara Báez, la ex de L-Gante, festejó su cumpleaños con una celebración en blanco y negro: “Twenty six”

Tamara Báez celebró su cumpleaños número 26 rodeada de familiares y amigos, compartiendo una selfie sin filtros que generó elogios en Instagram (Video: Instagram)

La celebración del cumpleaños número 26 de Tamara Báez, la influencer y expareja de L-Gante, se volvió viral en redes sociales tras la publicación de una serie de fotos en Instagram donde mostró la intimidad de la celebración.

Durante el festejo, compartió varias imágenes en las que aparece junto a su hija Jamaica, su actual pareja Thiago Martínez y otros seres queridos. En la descripción de la publicación, expresó su gratitud y alegría: “Me hicieron muy feliz. Amo a mi familia, qué lindo es celebrar la vida junto a ellos”, escribió en la descripción de la publicación.

Las fotos que más llamaron la atención fueron aquellas en las que Tamara decidió mostrarse sin los habituales filtros de Instagram. En dos de las postales, la primera y la última del carrusel, su rostro aparece sin retoques, algo poco frecuente en su perfil y que sorprendió a sus seguidores. La reacción fue inmediata: los comentarios se multiplicaron, destacando su belleza real y celebrando su decisión.

Entre los mensajes que se leyeron en la publicación, los seguidores manifestaron su apoyo con frases como “¡Mucho mejor sin filtro!”, “Lo linda que sos, te amo”, “¿Podemos hablar de lo hermosa que es Tami?” y “Qué belleza”. Algunos usuarios incluso compararon estas imágenes con las publicaciones habituales de la mamá de Jamaica, valorando la decisión de mostrarse tal cual es. Ante la avalancha de comentarios, Tamara respondió a uno de los mensajes que hacía referencia a su selfie sin filtro. “Una al menos tenía que subir”, escribió, dejando en claro que la elección de mostrarse al natural fue deliberada y consciente.

La ambientación del festejo de la influencer incluyó un decorado con globos blancos, un gran moño negro y un cartel luminoso con la frase “Happy Birthday”. La torta, ubicada en el centro, tenía detalles en blanco y negro y llevaba la leyenda “twenty six” escrita en la parte superior.

Durante la celebración, Tamara posó junto a su hija Jamaica, quien vistió un vestido negro, y su actual pareja, Thiago Martínez. Una de las imágenes muestra un instante familiar frente a la torta de cumpleaños, donde la expareja de L-Gante besa a su hija mientras que su novio sostiene a la menor en brazos. Otra foto, deja ver a la influencer abrazada con su pareja, ambos sonrientes y de pie junto a la decoración principal del evento.

Tamara recibió múltiples regalos como bouquets de rosas rojas y flores mixtas, además de un arreglo con peluche, golosinas y un globo en forma de corazón. Entre las imágenes que publicó en la red social, registró su llegada al festejo con una postal de su mano haciendo el gesto de la “V” de victoria frente a un cartel de bienvenida personalizado que decía “Welcome to my twenty six birthday”.

Recientemente, la influencer se tomó unas vacaciones familiares junto a su hija y pareja con destino a Punta Cana. La joven madre compartió postales previas al viaje en donde aparecen posando con sus equipajes, tomando algo de un local del aeropuerto y con los papeles que debían presentar para abordar su vuelo. Más tarde, la expareja del cantante de RKT apareció en fotos disfrutando de las playas de República Dominicana.

“Por muchos viajes más”, escribió Tamara Báez en uno de sus posteos, mientras lucía unas trenzas que se hizo en su larga cabellera, las salidas nocturnas que tuvieron, el hotel cinco estrellas en el que se alojaron durante la estadía en la ciudad costera y todos los detalles de un viaje muy deseado por toda la familia. “Las mejores vacaciones estamos pasando”, expresó.