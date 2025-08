Mirtha Legrand sorprendió con su corte de pelo y bromeó con su make up: “Yo sin maquillaje soy muy bonita... y modesta”

El look de Mirtha Legrand en marfil y negro para su programa

Mirtha Legrand tuvo una auténtica mesaza este sábado 8 de agosto. Como invitados en La noche de Mirtha estuvieron la actriz Cecilia Roth, quien actualmente sobresale en la miniserie “Estado de furia”, que se puede ver por HBO Max. Junto a ella estuvieron Mario Pasik, otro reconocido actor argentino, y la actriz y conductora Andrea Politti, que regresó a los escenarios con la obra “Tirria”.

El fútbol tuvo un espacio importante en esta emisión. Los invitados para abordar esta temática fueron el periodista Gastón Edul, que suele cubrir a la selección Argentina, y Carlos Mac Allister, exfutbolista de Boca Juniors y del conjunto nacional, que extendió su carrera hacia la política, donde ha sido identificado con el partido Pro. Además, su presencia tuvo el atractivo adicional de ser el padre del campeón mundial Alexis Mac Allister.

Esta noche, Mirtha brindó sorpresas en su look. Impactante como siempre, su vestido, hecho por Iara, en esta ocasión fue de paillletes bordados en tonos marfil y negro. La Chiqui elogió el vestido, calificándolo de “divino”. Además, mencionó los anillos y aros que llevaba esa noche, resaltando la belleza de estas piezas de Ricciardi, aunque no pudo mostrar la pulsera, oculta bajo las mangas del vestido. “Esta muy adentro”, se excusó.

Mirtha lució un vestido de Iara

Pero lo que mas llamó la atención fue su nuevo corte de pelo, que según mencionó fue obra de Leo. Y no faltó un toque de humor cuando, tras elogiar a su maquilladora, aseguró en tono distendido: “Igual yo sin maquillaje soy muy bonita. Y soy modesta, como verán”.

Sus condolencias a la familia Yankelevich

Unos minutos después del comienzo de su programa de este sábado, Mirtha Legrand se tomó unos minutos para lamentar la muerte de Mila Yankelevich, la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca y nieta menor de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, quien falleció a los 7 años en Miami.

Al sentarse en su escritorio, la conductora de La noche de Mirtha (Eltrece) se sensibilizó sobre la tragedia. “Todo mi cariño para Sofía, Tomás y a toda la familia Yankelevich y Reca. Un beso al cielo para Mila”, expresó, conmovida mientras tiraba un beso al aire.

“Qué desgracia espantosa”, se lamentó la diva, sensibilizada por el trágico accidente náutico que continúa investigándose por las muertes de Mila y de Erin Ko (13), la niña chilena que también falleció en la costa de Miami Beach.

Mirtha rodeada por los invitados del 2 de agosto: Gastón Edul, Cecilia Roth, Andrea Politti, Mario Pasik y Carlos Mac Allister

Su visita a Martín Bossi

Incansable, el viernes por la noche, la diva de los almuerzos fue a ver La cena de los tontos, la obra que protagonizan Martín Bossi, Laurita Fernández y Mike Amigorena.

En el Teatro El Nacional, acompañada por Alejandro Veroutis y sus íntimos colaboradores Héctor Vidal Rivas, Elvira Guaraz y Gladys Andrade, la diva arribó a las 20 en punto vestida con un tailleur azul bordado con piedras azabache de Claudio Cosano y una estola de visón negro.

Ubicada en la fila 5, disfrutó de uno de los sucesos cómicos del año. Durante la representación, Bossi le hizo muchos guiños a Chiquita y fuera de guión, desde su personaje de Francisco Pignon le dijo frases que son propiedad indiscutible de Mirtha, como la clásica: “Como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan” provocando carcajadas y aplausos de la propia Chiqui y de las más de mil personas que colmaron la capacidad de la sala.

Al finalizar la obra, Bossi bajó del escenario y emocionó a la conductora al interpretar “Me amas y me dejas”, el tema que Sandro siempre le cantaba a ella. Mirtha tomó el micrófono para contar qué le había parecido la obra: “Como me gusta decir a mí, es un espectáculo altamente recomendable. Los quiero felicitar, porque lo que me he reído esta noche no tengo más que palabras de elogio. Felicitaciones, están todos maravillosos”.