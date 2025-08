La palabra de Luis Ventura después de que identificaron a su agresor: “Lo voy a denunciar penalmente”

La palabra de Luis Ventura después de que identificaron a su agresor (Video: Secretos verdaderos, América)

Hace 6 días, Luis Ventura sufrió un violento ataque en la cancha del Club Central de Ballester cuando se disputaba un partido de la Primera C con Victoriano Arenas, equipo que él dirige. La agresión impidió que pueda participar en el Martín Fierro de Radio 2025 y este sábado en su programa Secretos verdaderos (América), compartió la noticia de que fue identificado un barrabrava como su atacante.

“Me llamó la atención, sobre todo por mi contacto y mi conocimiento de Patricia Bullrich con quien no he tenido trato, ni he cruzado palabra en toda mi vida. Ella como ministra de Seguridad de la nación hoy se comunicó para informar quién fue el agresor que me dejó la cara así. Me desfiguró la cara, a propósito de lo que ha sido un nuevo ataque. Fue el segundo que nace del club Central Ballester en 6 años. Fue uno en donde no hubo muertos de puro milagro en la cancha de Ballester, algo que se debería empezar a investigar”, comenzó contando el periodista en el ciclo de América.

Unas horas antes, la ministra había realizado el anuncio de la identificación de los agresores del periodista desde su cuenta personal de X. “‘Los Bogado’, clan de barrabravas y matones, le pegaron a Luis Ventura. ¡Chau cancha! No solo no entran más; además, pagarán por la agresión. El que las hace, las paga", twitteó la funcionaria junto a imágenes de quien sería el responsable de haberlo golpeado a la altura de la sien.

El tweet de la ministra Patricia Bullrich sobre la identificación del agresor de Luis Ventura (X)

El periodista cuestionó todo el operativo que se montó en el partido en el que también terminaron heridos y hospitalizados varios de los jugadores de su club: “Sacando lo de la federación del fútbol de ascenso, más allá de competir, porque hubo gente que entró con facas tumberas, con puñales y que dejaron heridos. Esos mismos heridos fueron suspendidos y no pudieron jugar más la fecha de hoy. Jugadores que fueron agredidos y que además ahora tienen que purgar una suspensión. Es algo que no se termina de entender”

“Por otro lado, hay un mensaje de la AFA en donde retira de la competencia a Ballester para que pueda utilizar su cancha en su condición de anfitrión de equipo local hasta fin de año. Por un lado se toma esta decisión y por otra, siguen la posibilidad de seguir participando de competencias en donde ponen en riesgo a la gente”, puntualizó Ventura.

"Lo voy a denunciar penalmente porque sé que tiene antecedentes y también voy a demandar al Club Ballester", aseguró Luis Ventura (Secretos verdaderos, América)

Molesto, con un hematoma grande en uno de sus ojos, contó que irá a fondo contra los responsables por medio de la Justicia. “Quiero decir dos cosas: voy a denunciar a la persona que hace 6 días están buscando y nadie me termina de confirmar. La primera en dar unos nombres es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Lo voy a denunciar penalmente porque sé que tiene antecedentes”, comenzó diciendo.

“Más allá de eso, también voy a demandar al Club Ballester porque la agresión que sufrí, a pesar de la barbaridad que dijo el infradotado del presidente del club de que yo simulé los golpes, fue una agresión adentro de la cancha. Razón por la cual cabría una sanción por el club a nivel ciudadano, sino que también correspondería una sanción con quita de puntos por haberme agredido adentro del campo de juego con 70 policías, que fueron 20”, continuó.

“En realidad, la complicidad fue con el titular de seguridad que dijo que mandaba a 70 oficiales y eran 20. ¡Una vergüenza!“, se despachó, para terminar recordando que con el mismo equipo de José León Suárez, que como sanción no podrá jugar con público hasta el final de 2025, había recibido una patada en la cabeza en el anterior ataque.