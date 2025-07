Luis Ventura se bajó del Martín Fierro de Radio tras ser golpeado en un partido de fútbol: “No estoy en condiciones”

Unas horas antes de la ceremonia del Martín Fierro de Radio 2025, Luis Ventura fue agredido brutalmente en un partido entre Central Ballester y Victoriano Arenas, el equipo que el periodista dirige, de la Primera C. En diálogo con Infama (América TV), mientras viajaba para recibir asistencia médica, contó que no será parte de la entrega de Aptra.

“Me pegaron de costado, medio desde atrás y me pegaron a la altura de la sien. Tengo toda la cabeza hinchadísima. Creo que llevaron a dos o tres muchachos de Victoriano en ambulancia. Yo decidí irme porque quería ir al Martín Fierro, pero me di cuenta que no estoy en condiciones”, comentó, vía telefónica con el ciclo de Marcela Tauro.

“Voy a ir a la Trinidad, ahí en Palermo, y si me tienen que internar, me internaré. No necesito puntos, pero tengo todo inflamado. A lo mejor me tienen que cortar para que drene la sangre”, aseguró, mientras contaba que estaba viajando en auto para ser atendido.

“Avisen que estoy bien. Ya saben mis hijos, mi hermano y lo sabe parte de la familia. Fue una trifulca donde nos masacraron. Es el mismo equipo que nos agredió la última vez en el año 2018. Liberaron una puerta, entraron todos y nos agredieron de la misma manera”, lamentó, sobre el violento episodio. “No sé si me golpeó con el puño o con un objeto”, expresó.

“Terminó así por un arbitraje tendencioso. Duró 7 minutos de descuento, más 3 minutos más. Nos empataron en ese momento. Yo estaba tratando de arengar a los muchachos para irse”, detalló. Luego, habló de si sabía cómo se iba a organizar los Martín Fierro sin su presencia. “Yo lo lamento, pero no sé ni me importa quién se va a hacer cargo. Después de este segundo antecedente queda claro que hay lugares donde no se pueden aceptar equipos...”, dijo.

Unos minutos después, Ana Laura Guevara, gerente del Grupo América, desde el lugar en donde se desarrollará la celebración dio más detalles. “Luis está bien. Lo van a atender y es lo que ustedes contaron. Esta noche va a ser rarísima porque es el presidente de Aptra y para nosotros es un amigo. Es nuestro referente en el canal”, expresó.

El periodista siendo asistido por sus compañeros de Victoriano Arenas después de recibir golpes en la cabeza y en la sien (Captura de imagen)

“Una persona de Aptra tomará su lugar. El evento está perfecto, impecable y a Luis veremos quién lo está acompañando”, manifestó. “Estamos en este minuto a minuto y son cosas que pasan en estos eventos. Las imágenes son tremendas. Solo me dijo que estaba bien y que ‘me golpearon mal’. El diálogo fue muy cortito y después nos pusimos a tratar de que se vaya a atender y que le dé importancia a su salud”, se lamentó.

En los videos que se difundieron se ve como Luis Ventura, de 69 años, se marchaba hacia el vestuario portando una silla plegable, y una persona vestida con campera negra y roja lo agredió por la espalda y lo dejó inconsciente. El conductor de Secretos verdaderos cayó de forma abrupta sobre el césped y permaneció inmóvil durante varios segundos, mientras miembros del cuerpo técnico y auxiliares del equipo de Valentín Alsina acudían a asistirlo.

Esta escena se produjo en medio de una batalla campal ocurrida al final del empate 2-2 entre Central Ballester y Victoriano Arenas por la Primera C, en la que jugadores de ambos equipos intercambiaron golpes de puño y varios particulares ingresaron desde la platea para participar en la pelea.