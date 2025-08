La disparatada sorpresa de Lucía Galán a su hermano Joaquín en su cumpleaños: “¡Una vez que hacés una fiesta!"

Lucía Galán sorprendió a su hermano Joaquín en medio de su fiesta de cumpleaños (Instagram)

Aunque Joaquín Galán celebró sus 72 años hace algunas semanas, eso no fue obstáculo para organizar una fiesta rodeado de amigos y colegas del mundo musical. Sin embargo, en esa velada íntima en su casa, faltaba una presencia fundamental: la otra mitad del dúo Los Pimpinela, su hermana Lucía Galán. Justo cuando todo parecía listo para un encuentro reservado, la artista apareció de sorpresa, regalando un momento de emoción desbordante que no tardó en conmover a sus seguidores al compartirlo en sus redes sociales.

La sorpresa fue total, el abrazo sincero y las sonrisas, imposibles de ocultar. Ninguno de los invitados esperaba ver ingresar a Lucía en la fiesta íntima que su hermano, Joaquín, había organizado por su cumpleaños. Ella había viajado desde Madrid solo para estar presente esa noche especial, llegando sin aviso y provocando una reacción que aún resuena: conmoción, alegría y una emoción genuina que quedó registrada en un video. “¡Una vez que haces una fiesta y me la voy a perder!”, lanzó, entre risas, la artista luego de saludar al cumpleañero.

El clip, colgado en las redes, fue mucho más que una anécdota: “Mi hermano organizó una reunión por su cumple, yo estaba en Madrid y adelanté el regreso para estar, él no sabía que venía, ¡sorpresa!”, escribió la cantante junto al posteo, regalando a miles de seguidores ese instante íntimo ahora vuelto multitudinario. Entre los nombres que comentaron no faltaron los pesos pesados: Verónica Lozano, Silvina Chediek, la cantante española Lolita Flores. Todos entendiendo el peso de ese abrazo, el valor de esa sorpresa. La caja de comentarios hervía de mensajes sinceros y sonrientes: “Qué lindas personas son los hermanos Galán”, “Me encantó el encuentro entre hermanos”, “Los hermanos sean unidos”, “El mejor regalo de cumpleaños”, “Hiciste feliz a Joaquín con tu sola presencia”, “Su carita de felicidad que pone al verte me da mil años”.

El dúo Pimpinela volvió a unirse en medio de la fiesta de cumpleaños de Joaquín (Europa Press/LA PLAZA SANTANDER)

Y es que días antes de la sorpresa, Lucía ya había dejado en claro lo que su hermano significa para ella. Horas antes, el día tomaba otro tono con las palabras que le dedicó por su cumpleaños. “Querido hermano, a veces no alcanzan las palabras para expresar lo que uno siente. Fue y sigue siendo un honor y una bendición seguir creciendo a tu lado y compartir la vida juntos con nuestras familias. Sos el hermano que toda hermana desearía tener. Gracias por todo. Te quiero”, escribió, y el mensaje circuló como muestra de esa complicidad única.

Esa unión también estuvo a la vista cuando el pasado mayo la artista fue la homenajeada en su propio cumpleaños. La salud la había obligado a pausar las giras y guardarse para recuperarse, pero decidió que era tiempo de celebrar rodeada de afectos. El festejo fue grande y emotivo. Teresa Calandra, amiga y modelo, fue quien se encargó de registrar la intimidad del evento, compartiendo en redes postales de la noche y detalles de la organización. Entre los invitados desfilaron periodistas como Susana Roccasalvo y Ángel de Brito, además de personalidades como Ana Rosenfeld y Evelyn Scheidl.

Lucía Galán celebró su cumpleaños junto a su hermano Joaquín y diversas figuras del mundo del espectáculo (Instagram)

Aquella noche, la alegría tuvo banda sonora propia. El cumpleaños feliz cobró ritmo cuartetero con la versión de la Mona Jiménez, y el clima festivo creció con la presencia de un verdadero “dream team” de intérpretes: Marilina Ross, Sandra Mihanovich, Julia Zenko, Marcela Morelo y Manuela Bravo. Ellas improvisaron recitales, animaron karaokes y renovaron el repertorio de clásicos con versiones entre amigos. Y por supuesto, Joaquín se sumó para asegurar una velada única, mientras juntos cantaban uno de los hits de Pimpinela, “Cuánto te quiero”.

Así, entre sorpresas, regresos inesperados y gestos cargados de afecto, los hermanos Galán siguen dando testimonio de una relación donde la música y la familia caminan juntas. Sus fans no solo celebran sus canciones, también esos pequeños grandes gestos donde la fraternidad ocupa el centro de la escena.