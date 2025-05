El festejo de cumpleaños de Lucía Galán con sus amigas cantantes: karaoke, famosos y mucha emoción

La intimidad del cumpleaños de Lucía Galán

Lucía Galán cumplió 64 años y lo celebró a lo grande, acorde a una era de movimientos fuertes. Una de las mitades del dúo Pimpinela atravesó recientemente un cuadro de salud que la obligó a alejarse de los escenarios para encarar su recuperación. Por ello, el viernes 23 de mayo organizó un gran festejo con amigos, colegas y personalidades del ambiente para cantar más fuerte que nunca.

La encargada de registrar la intimidad del festejo fue Teresa Calandra. Como si fuera una cronista en camarines, la modelo compartió en sus redes todos los detalles de la celebración. Entre los famosos, estuvieron los periodistas Silvina Chediek, Susana Roccasalvo y Ángel de Brito, la conductora Verónica Lozano, la abogada Ana Rosenfeld y la modelo Evelyn Scheidl. Hubo baile y cumpleaños feliz en versión cuartetera al ritmo de la Mona Jiménez. Pero lo más destacado estuvo en el dream team de cantantes que dieron el presente para hacer aún más inolvidable el festejo.

El listado parece digno de una entrega de premios. Marilina Ross, Sandra Mihanovich, Julia Zenko, Marcela Morello, Manuela Bravo bailaron, rieron e improvisaron pequeños recitales, casi un karaoke atendido por sus propias dueñas. Fueron pasando “Con las alas del alma”, “Te está pasando lo mismo que a mí”, “Soy lo que soy” en exquisitas versiones de entrecasa. Por supuesto, Joaquín Galán, hermano y socio musical de la cumpleañera, también estuvo presente para asegurarse de que todo saliera según lo planeado “Cuánto te quiero”, uno de los grandes éxitos del dúo.

Honrar la vida en el cumpleaños de Lucía Galán

Pero lo más emotivo llegó con una interpretación coral de “Honrar la vida”, himno de Eladia Blázquez, que Calandra tuvo el buen tino de registrar en blanco y negro. Los versos fueron cantados desde el corazón, asumiéndolos como propios y resignificándolos cada una a su manera. Un instante de reflexión antes de seguir con los festejos, haciéndole honor al leitmotiv de la canción.

Además, en coincidencia con su cumpleaños, Lucía reveló en su cuenta de Instagram un detalle sobre su nombre que no muchos conocían. "Mi nombre es María Graciela", escribió la cantante de “Olvídame y pega la vuelta”, y procedió a contar una historia muy común en el ambiente artístico que no por eso resulta novedoso.

“Cuando empezamos a cantar, me pidieron en España que me ponga un nombre más común, en ese momento no había muchas Gracielas", evocó Galán, viajando más de 40 años en el tiempo. La solución estaba a mano, en una de las canciones más bellas de la música popular. “Así fue como recordé este tema de Serrat deseando ser esa ‘Lucía’ a la que le habían escrito semejante canción de amor… queriendo ser un poco ella… Desde ese momento, me llaman Lucía… por una historia de amor que no era mía y por una carta que nunca me perteneció“, sentenció. Junto al texto, la inolvidable versión del Nano con fotos de diferentes momentos de la carrera de Lucía.

Mientras tanto, con su hermano Joaquín celebra esta nueva oportunidad que le dio la vida haciendo lo que mejor saben: cantar sobre un escenario. Así hablaba Lucía de la cirugía que le salvó la vida tras detectarle de manera “milagrosa” un tumor premaligno en el páncreas mientras estaba en Madrid. “Me pudieron sacar la cola del páncreas y el bazo, que nadie sabe para qué sirve, pero yo ahora sé para qué sirve”, explicó con una mezcla de alivio y humor.

La intervención, realizada hace casi un año, requirió un largo proceso de recuperación. “Estuve unos meses en Madrid acompañada por mi hija. Fue un milagro lo mío, porque dentro de los estudios de rutina deberían incluir estos.Si no me hubiera agarrado esa bronquitis, este homenaje con Pimpinela hubiera sido póstumo”, reflexionó Lucía sobre un presente que los tiene, como siempre, en la carretera.