Wanda Nara regresa al país para ponerse al mando de dos programas de televisión: los detalles

Kennys Palacios y Wanda Nara, el último verano en Punta del Este (Crédito: RS Fotos)

El regreso de Wanda Nara para ponerse al mando de dos nuevos programas encendió todas las alarmas del espectáculo argentino. Con la inminente conducción de Love is blind, además de ser la cara visible de MasterChef Celebrity, la empresaria parecía lista para escribir un nuevo capítulo estelar. Pero en este giro de la trama, las cámaras no solo siguieron sus pasos, sino que apuntaron, con una curiosidad casi implacable, a quienes siempre la acompañaron en el detrás de escena.

En especial a Kennys Palacios, el estilista y confidente, ese socio inseparable de alfombras rojas y rumores callejeros. Los dos, durante años, se volvieron casi indisociables para la mirada pública. Pero esta vez, la aparición solitaria de ambos dejó abierta una brecha de dudas en la crónica diaria: ¿Qué sucedió entre Wanda Nara y Kennys Palacios? ¿Se fracturó la amistad que ambos cultivaron?

Esa respuesta llegó a través de la voz de Kennys Palacios, desde el lugar menos pensado: bajo el sol de Disney. En medio de paisajes de fantasía y selfies con su pareja, el estilista decidió cortar el rumor sobre la autenticidad de su amistad.

Kennys Palacios se encuentra disfrutando de unos días de descanso junto con su novio (Instagram)

“Nada, nada que ver. Estoy de vacaciones en este momento, estoy en Disney con mi novio, cero peleados. No pasa absolutamente nada”, dijo, con firmeza, en una charla exclusiva con Teleshow

El rumor, como tantas veces, partía de lo invisible: la ausencia de fotos, la falta de apariciones conjuntas y la distancia física alimentaron la idea de una pelea irreconciliable. Pero Kennys insistió: la explicación no estaba en ningún escándalo, solo en el camino propio que comenzó a trazar tras largos años de trabajo al lado de Wanda: “La semana que viene comenzamos con las grabaciones de Love is blind. El mes que viene arrancamos en MasterChef y absolutamente nada, nada de peleados".

“Solamente que yo todo este tiempo estuve trabajando y gracias a Dios y a la oportunidad que me dio Telefe el año pasado con Bake Off, después con Gran Hermano. Ahora estoy en Fuera de joda (el programa de streaming), y la verdad que es un camino mío y lo estoy tratando de hacer, bien o mal, pero bueno, es eso nada más", detalló.

Wanda Nara está lista para regresar a la Argentina en medio de una agenda cargada de trabajo

La enumeración de proyectos y menciones a sus responsabilidades construyó el escenario real: horarios superpuestos, caminos individuales, desarrollo profesional. Ni rastros de la escena melodramática que el rumor había intentado montar: “No sé por qué están diciendo todas esas cosas. O sea, de mí no salió, de ella tampoco creo. El hecho de que solamente porque no nos ven juntos ahora, viajando y nada más. Pero no es que nos vieron o les llegó un comentario, que estamos peleados, nos matábamos o algo. Totalmente mentira”.

“Seguimos siendo amigos. Sigo compartiendo. Antes de viajar estuve con ella, con las nenas, adoro a su familia. O sea, cero… De eso, nada que ver", continuó aclarando. Frases firmes y sencillas, dichas lejos de un estudio de televisión, desarmaron el guion paralelo que el espectáculo escribía sobre una supuesta traición. La distancia no siempre es ruptura, y la vida profesional, a veces, exige renuncias a ese acompañamiento constante que tanto tranquiliza a la opinión pública.

En la tierra imaginada de Disney, Kennys Palacios posó por fin para esa foto que el rumor exigía. Pero lo hizo con su novio y no con Wanda, ensayando el mérito de tener camino propio, pero sin dejar de lado a quien le dio su primera oportuinidad en los medios. Y del otro lado, su amiga preparó su gran vuelta a la televisión, lista para los focos, convencida de que los verdaderos vínculos sobreviven mientras todos miran hacia otro lado.