Gianinna Maradona y El Polaco tuvieron un encuentro nocturno que reavivó viejos rumores: “¡Qué nochón!"

El posteo de El Polaco en Tropitango y la respuesta de Gianinna: "¡Qué nochón!"

Entre luces, música y mucha expectativa, la noche en El Tropitango Bailable de Tigre se convirtió en el escenario de un nuevo episodio cargado de rumores y miradas cómplices. Gianinna Maradona y El Polaco coincidieron en el espacio bailantero y, aunque la noche parecía prometer solo diversión entre amigos, fue imposible esquivar el revuelo. Una vez más, los posteos de ambos luego del encuentro reavivaron los rumores que se instalaron hace ya diez años y siempre regresan: ¿pasa algo más entre ellos?

El reencuentro en público dejó en evidencia algo poco habitual, y todo creció después en las redes. Las imágenes hablaron por sí mismas y sumaron más leña al fuego: hubo risas, charlas y poses para la cámara que para muchos tenían olor a “cercanía especial”. “El Pola y la yanina maradona (SIC) estaban anoche por Dios que lindos”, posteó un asistente al boliche en un video que subió el cantante sobre su actuación, que definió con dos palabras: “Qué nochón”.

La historia que publicó Gianinna Maradona junto a El Polaco, con música de Rodrigo: Amor de alquiler

Lo que acabó de agitar los rumores fueron las historias que Gianinna Maradona compartió en Instagram. En una de las fotos, solo aparecen ella y El Polaco, vestido con una remera de Tropitango, con un detalle: el brazo de Gianinna le cubre media cara al cantante. Además, para que todo fuera más sugestivo, eligió de fondo el tema “Amor de alquiler” de Rodrigo. Esa misma noche, una segunda foto los mostró junto a sus amigos Juan Carril y Nadia Vidal, pero el abrazo de Gianinna a El Polaco, por detrás no pasó desapercibido. De fondo, el enorme cartel del local bailable rezaba: “Vengo al Tropi y me olvido de los problemas”.

Para colmo, El Polaco reposteó la foto de Gianinna, y agregó una donde estaba solo, pero en el mismo lugar donde registraron el encuentro entre ambos. Y Gianinna le respondió con la misma frase que puso el cantante en su video: “¡Qué nochón!” seguido por la imagen de risas. Los comentarios de sus seguidores no tardaron en dispararse. No faltó quien arrobó a la hija del Diez y le preguntó: “Me imagino que habrás comido ese bombón”, pero no obtuvo respuesta.

Juan Carril y Nadia Vidal, amigos de Gianinna, junto a la hija del Diez, que abraza a El Polaco

No es la primera vez que el rumor del romance los persigue. La situación escaló, además, porque había un historial cruzado que se sigue recordando. Gianinna Maradona es la ex de Sergio “Kun” Agüero, que fue pareja de Karina “La Princesita”, expareja de El Polaco. Esa telaraña de relaciones le aportó más intriga a la historia.

Ya en 2015 saltó la versión de un supuesto amor entre Gianinna y El Polaco. Por entonces, tanto ella como él pusieron la cara y aclararon sus posiciones. Gianinna, cansada de la presión, fue contundente: “No estoy saliendo con El Polaco”. Él, siempre con su estilo descontracturado, jugaba al despiste, insistiendo en que los unía nada más que la amistad y las ganas de pasarla bien.

Cada tanto resurgían “viejas” fotos que los mostraban juntos, y las frases que se intercambiaban se volvían material obligado para los programas de chimentos.

La foto del grupo de amigos que posteó Nadia Vidal

Todo se reavivó con el lanzamiento de “Amiga”, el tema de El Polaco que muchos vincularon enseguida con Gianinna. El propio cantante aclaró en una entrevista quién había dado el visto bueno para sacar el tema: “Fue Gianinna la que me dijo que podía lanzarla”, reconoció. La letra, cargada de frases ambiguas, despertó aún más suspicacias sobre si realmente son solo amigos.

Ante las cámaras y en charlas de televisión, El Polaco solía darle vueltas a la cosa y hasta bromeó: “Si no estuviera Gianinna de por medio, nadie preguntaría tanto por la canción”. Cuando le consultaron si había habido besos con Gianinna, dio una respuesta que dejó a todos con la intriga: “Lo dejo a tu criterio”. Con esa frase, más de uno pensó que algo más podría estar pasando entre ellos.

Por entonces, Marcelo Polino contó en una visita a Telefe que “El Polaco y Gianinna tuvieron un acercamiento y Claudia Villafañe estaba al tanto”, mientras que Verónica Lozano se permitió bromear: “¿Claudia fue casi suegra de El Polaco?”, dejando la sensación de que alguna verdad a medias circula entre chicanas y anécdotas nunca blanqueadas.

El Polaco reveló cómo fue la llamada de Diego Maradona por los rumores de noviazgo con Gianinna

Más cerca en el tiempo, hace dos en Noche al Dente, el programa que conducía Fernando Dente por América, El Polaco contó una anécdota que vivió con Diego Maradona, antes de conocerlo. “Soy fanático del Diego, pero no lo conocía personalmente.Yo era muy amigo de Gianinna y él pensaba que yo tenía algo más con su hija. Una vez me llamó desde Emiratos Árabes y me dijo:‘no te hagas el pelotudo, a mí no me mientas’. Obvio que le dije que no pasaba nada con Gianinna y después lo conocí y lo pude abrazar, para mí siempre va a ser mi ídolo”.

Hoy por hoy, la relación entre Gianinna y El Polaco sigue envuelta en el misterio. Las negativas formales se repiten, pero el juego de las indirectas, los posteos crípticos y las apariciones públicas los mantienen como protagonistas de una historia que, para muchos, todavía tiene capítulos por contar.