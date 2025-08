El posteo que Wanda Nara publicó y eliminó: “Quería cumplir con la promesa a mis hijos”

Semanas atrás, Wanda Nara viajó a Europa para encontrarse L-Gante y pasar tiempo juntos; tras un tiempo bajo el sol español, la conductora se fue rumbo a Milán, donde tiene un departamento que compartió con Mauro Icardi y sus cinco hijos.

Luego de que se la cuestionara por haber viajado sin los niños, reveló las razones que la llevaron de regreso a la ciudad, que fue su hogar, pero a los pocos minutos decidió borrar la historia. La foto es sencilla: cajas de cartón en una habitación. Esto no quedó allí, sino que sumó un texto explicando el tras fondo de la situación: “No es la mudanza de Estambul. No la quieren devolver, por más que los 6 dijimos que no vamos a volver”, comienza el mensaje que escribió la conductora.

“A Milán llegué hace 17 años, parte de mi vida y documentos estaban acá. En mi segundo hogar”, detalló recordando el pasado compartido con Mauro, quien en ese momento utilizaba la camiseta del Inter. Sobre la razón por la que estuvo varios días lejos de los cinco niños, explicó: “Fueron muchos días, pero quería cumplir con la promesa a mis hijos, algunos recuerdos y juguetes”.

La historia que Wanda subió y luego borró

“Las vacaciones de invierno de ellos fueron antes de todo esto y fueron a donde ellos quisieron y podían, ya que no me dejaron sacarlos del país y no pudieron venir”, aseguró la empresaria acerca de las razones por las que ni fueron con ella. Cabe recordar que las dos pequeñas tiene prohibido por la justicia abandonar el país y esto se debe a la batalla legal que está llevando adelante el exmatrimonio.

Se la criticó por haberlos dejado a cargo de Andrés Nara y dos amigas de ella, por lo que aprovechó el posteo para responder a estas críticas: “Disfrutaron todo lo que tiene Buenos Aires en invierno, teatros, parques, amigo y familia. Quedaron felices con quien ellos pidieron: mi papá, el abuelo, y mamás amigas mías, con hijos amigos de ellas”.

Finalmente, el motivo de su larga estadía fue revelado: “Me tocó esperar documentos de los varones y preparar la mudanza de sus cosas de Italia. Trabajé, visité amigos, hice negocios y preparé parte de mi vestuario para Netflix”. Esta historia estuvo pocos minutos en su perfil y, por razones desconocidas, dedicó eliminarla, tal vez porque hace mención a la causa judicial que está en curso y hay una medida cautelar que se lo prohíbe.

Nara regresa al país con 16 valijas (Foto: Instagram)

Este posteo vino minutos después de que anunciara que estaba regresando al país, historias que también elimino de su perfil. El regreso de la conductora no solo implica un simple viaje, sino que representa la reanudación de sus actividades en el país. Las publicaciones en sus redes sociales y canales privados anticipan este movimiento.

Una de las imágenes compartidas muestra una pila de 16 valijas y bolsos de diferentes marcas y estilos. Destacan las maletas rígidas en tonos metálicos, los bolsos deportivos y una pieza ilustrada con un diseño personalizado de un león, mismo diseño que tiene Icardi tatuado en el pecho. Esta postal evidencia la magnitud de sus traslados y la preparación necesaria para distintos compromisos.

El desplazamiento de la empresaria nunca deja de combinar los aspectos personales y laborales. Wanda recurrió a sus redes para compartir su entusiasmo, confirmando el inminente inicio de un nuevo proyecto profesional en Argentina. En una de sus historias, acompañado por una imagen aérea tomada desde la ventanilla del avión, escribió: “Cuenta regresiva para empezar a grabar”. Estas grabaciones pueden ser las de MasterChef Celebrity, donde poco a poco algunos nombres comienzan a resonar, o las de Love is Blind, el reality que conduce para una de las grandes plataformas de streaming junto a Darío Barassi.