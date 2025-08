La clase de inglés de Juliana Gattas para Nico Occhiato y los coaches en La Voz Argentina

Juliana Gattas se conviertió en profesora de inglés en La Voz Argentina para ayudar a Nico Occhiato con la pronunciación (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La Voz Argentina (Telefe) vivió uno de sus momentos más divertidos cuando Juliana Gattas, cantante de Miranda! y coach del certamen musical, se transformó en profesora y ofreció una clase de inglés en pleno programa. El objetivo fue ayudar a Nico Occhiato, conductor del ciclo, a superar sus dificultades para pronunciar títulos de canciones en inglés, especialmente el ya viral “Amazing”.

La dinámica de la clase se instaló en el estudio como una suerte de “escuelita”. La vocalista asumió el rol de docente y, con una pizarra, invitó a sus “alumnos” —Nico Occhiato, Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ale Sergi y Luck Ra— a prestar atención y guardar silencio, como si se tratara de una auténtica lección escolar. “Silence, silence, Loneliness (Soledad)”, dijo, mientras repasaba frases y títulos de canciones en inglés, buscando que todos, pero especialmente el conductor, mejoraran su pronunciación.

La clase no se limitó a palabras sencillas. Juliana elevó el nivel de dificultad al incluir frases como “You probably couldn’t see for the lights but you were staring straight at me”, título de una canción de Arctic Monkeys de su álbum debut de 2006. El desafío, sin embargo, se centró en la palabra “Amazing”, que ya había puesto al presentador en el centro de las bromas y memes. El ambiente fue divertido, pero desafiante, con la coach de Miranda! alternando entre la paciencia y la risa ante los intentos de sus pupilos.

El divertido blooper que dejó expuesto a Nicolás Occhiato en el inglés (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Occhiato, que asumió el desafío de liderar el programa en esta temporada, protagonizó varios traspiés al leer nombres de temas internacionales, pero el caso de “Amazing”, de Aerosmith, fue el que más repercusión generó. Este error lo transformó en protagonista de incontables memes y lo consolidó como blanco de bromas tanto dentro como fuera del estudio.

El momento más complicado para el conductor durante la clase de inglés fue, precisamente, cuando debió volver a enfrentarse a la temida palabra. Nico intentó corregir su error en un ambiente de risas y complicidad, mientras el resto del jurado lo animaba y se sumaba al juego.

El episodio contó con la participación del resto del jurado y la producción, que no dudaron en sumarse a las bromas. Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ale Sergi y Luck Ra se convirtieron en cómplices y espectadores de los intentos del conductor por superar su “talón de Aquiles” idiomático.

La clase de inglés en La Voz Argentina generó risas y memes por los errores de Nico Occhiato al pronunciar 'Amazing'

Hace pocas horas, Nico celebró un aniversario muy particular: los dos años que convive con Carlitos, su perro callejero, al que adoptó literalmente al aire luego de los episodios de violencia que sufrió el simpático animal.

La historia de su adopción, narrada en varios episodios y compartida en sus historias de Instagram y un video de TikTok, ha generado una ola de reacciones entre los fanáticos del presentador, quienes han hecho de Carlitos un personaje querido en las redes sociales.

El proceso de adopción comenzó el 17 de julio de 2023, cuando Nico, en pleno programa, expresó su deseo de sumar un perro a su vida. “Estoy en condiciones de adoptar a Carlos. Es como un amor”, afirmó entonces, anticipando incluso el nombre que le pondría. La conversación, en la que participó Flor Jazmín Peña, hoy su pareja, giró en torno a la alegría que aporta una mascota y la disposición de Occhiato para asumir esa responsabilidad.

El proceso de adopción de Carlitos comenzó en julio de 2023 y fue compartido por Nico Occhiato en sus redes sociales

Pocos días después, el 24 de julio, el conductor relató cómo una joven se contactó con él para ofrecerle la adopción de un perro callejero. “Me llegó un mensaje de una chica de la nada que me hizo un poco de pánico. Escuché que estaba buscando a Carlos. Te comento mi perro es un perro buenazo de cuatro años. Amoroso, muy educado. Estuvo bajo la lluvia dos veces. Lo golpearon autos intentando cruzar la calle. Ahora busca una familia si puede dar una oportunidad o compartir”, detalló Occhiato en el programa, según reconstruyó en Nadie dice nada.

El 30 de julio, la decisión se concretó. “Me trajeron este perrito que encontraron. Tiene cuatro años más o menos. Lo encontraron ahí, cruzando (El Camino del) Buen Ayre, lo estaban chocando. Lo vamos a cuidar a ver como se porta Carlitos”, contó el conductor, oficializando la llegada de Carlitos a su vida.