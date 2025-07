Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: la historia de un amor que superó prejuicios, derribó fronteras y se terminó en silencio

A una década de su boda, Chechu Bonelli recopiló unas tiernas postales de su gran día (Instagram)

Si bien los rumores de separación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich habían surgido meses atrás, la confirmación de la ruptura terminó de sacudir al mundo del espectáculo y del deporte. Nadie lo esperaba: una de las parejas más sólidas, reservadas y queridas, con una historia compartida de más de catorce años, tres hijas, Lupe, Carmela y Amelia, y una vida marcada por mudanzas, desafíos y muestras públicas de cariño, puso punto final a su relación.

En medio del asombro, la historia de amor entre la conductora y el exfutbolista volvió a latir entre quienes siguieron paso a paso la evolución de la pareja. Todo comenzó en septiembre de 2011, cuando Darío, por entonces jugador de Boca Juniors, se animó a escribirle a Chechu, que trabajaba como notera deportiva y le había hecho un reportaje. Con casi un año en las pasarelas desde su irrupción en Super M, empezaba a dejar atrás el modelaje o al menos compartirlo con los sets de televisión, con un auspicioso presente en la señal Fox Sports.

Ella tenía ciertos reparos al principio. Venía de una relación fallida con Federico Pocho Insúa y no quería saber nada por un tiempo con futbolistas. Pero un impulso le hizo aceptar la propuesta, tal como lo contó al aire de Fútbol para todos, su programa de entonces, cuando el romance era un secreto a voces. “Debido a mi trabajo conocí a alguien y estoy muy contenta. Mi corazón hace mucho tiempo que no estaba tan contento”. Y enseguida se puso un freno: “No estoy de novia, pero sí iniciando una relación, ya saben con quién”. Lo que no sabía, es que iban a estar juntos más de 14 años en una aventura que enseguida se transformó en internacional.

La historia de amor comenzó en 2011, cuando Chechu recibió un mensaje de Darío (Instagram)

Luego del nacimiento de su primera hija, la pareja decidió pasar por el altar (Instagram)

Apenas ocho meses después, la pareja se vio ante una decisión crucial: Cvitanich debía regresar al Ajax de Ámsterdam, club dueño de su pase, tras el préstamo en Boca donde fue una de las figuras del equipo que se consagró campeón. Chechu sintió el vértigo de lo desconocido: tenía apenas 26 años, una carrera en pleno auge y muchas ofertas laborales, pero eligió priorizar el amor. Hizo las valijas y se embarcó con su pareja. Bonelli confesó que su llegada a Europa fue un “contraste enorme”: nuevas costumbres, otro idioma y ese desafío de recomenzar desde cero, aun con la certeza de que había elegido al hombre de su vida.

El destino los llevó a cambiar de país en más de una ocasión. Apenas un mes después de retornar a los Países Bajos, Cvitanich firmó contrato con el Niza, lo que implicaba una nueva mudanza. En la ciudad francesa, la pareja vivió el primer gran hito: el nacimiento de su hija Lupe, el 3 de abril de 2013. Un año después, el 27 de diciembre de 2014, sellaron el amor ante familiares y amigos en una emotiva boda celebrada en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, ciudad natal de la modelo. El álbum de fotos reflejaba la felicidad plena, sin saber que la historia seguiría sumando vuelos, desafíos y amores.

La pareja vivió por años en Estados Unidos mientras Cvitanich jugaba en el Miami FC (Instagram)

Chechu junto a sus hijas Lupe y Carmela, años atrás (Instagram)

En 2015, la familia hizo las valijas y se mudó a México: Cvitanich se sumaba al club Pachuca y, poco antes de cerrar el año, el 20 de diciembre, recibían a su segunda hija, Carmela. Pero la aventura internacional aún tenía más capítulos: en 2016, el fútbol llevó a Darío a Florida, Estados Unidos, para vestir la camiseta del Miami FC. Así, los cuatro vivieron otra etapa lejos de casa, con Bonelli reinventándose y armando la vida familiar entre ciudades, idiomas y rutinas nuevas.

Después de casi cinco años afuera, la vuelta a Buenos Aires fue un verdadero renacer. Era 2017 y por fin podían criar raíces en su país. Casi al mismo tiempo, Cvitanich regresaba a Banfield, el club que lo vio nacer, mientras Bonelli volvía a la televisión, primero como participante del Bailando por un sueño y más tarde como conductora de ESPN. Argentina fue su refugio hasta 2022, cuando el exfutbolista anunció su retiro en el Taladro, y toda la familia viajó nuevamente a Miami. Allí nació Amelia, la más pequeña, el 14 de diciembre.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich grabaron la reacción de sus hijas al enterarse que esperaban otro bebé (Video: Instagram)

Chechu optó por compartir el embarazo y la inminente llegada de Amelia en sus redes. Mostró el positivo del test, la emoción y honestidad de sus sentimientos: “Aquí el motivo de mi desaparición de las redes y de ESPN. Hace un tiempito nos enteramos junto a Dari que íbamos a convertirnos en papás de nuevo”, escribió. Luego relató la serie de dificultades que atravesaron aquellos meses: contagio de COVID, malestares físicos, bronquitis en la familia y, aun así, la felicidad de ver crecer su núcleo. “¿Si tenía miedos? ¡Claro que sí! Pero siempre traté de confiar en los médicos y en Dios”, confesó. Agradeció a amigos y familiares por el apoyo y recalcó la alegría por agrandar la familia.

Uno de los momentos más tiernos de la familia se hizo viral gracias a un video en la cocina: Darío anunció la noticia a sus hijas con palabras sencillas y mucha ternura. Mientras Lupe abrazó la novedad con una sonrisa, Carmela, todavía la más chica, se largó a llorar por la conmoción. Eran imágenes sinceras, alejadísimas del show, que conmovieron a cientos de seguidores.

Darío y Chechu formaron una familia luego de 14 años de relación (Instagram)

Entre viajes y proyectos laborales, la pareja tuvo tres hijas juntos (Instagram)

Chechu, además, acostumbraba dedicarle románticos mensajes a Darío. El último fue durante su décimo aniversario de casados, en febrero de 2024: “Hoy se cumplen 10 años del ‘sí quiero’ más lindo de mi vida. 10 años recorriendo esta vida a tu lado. En medio de turbulencias fue cuando más fuerte me apretaste. Por muchos, muchos más años juntos amor de mi vida. No me sueltes nunca, esta aventura continúa juntos. Te amo”, escribió, acompañando las palabras con fotos de la boda y de diferentes momentos juntos.

Pero en mayo comenzaron a escucharse rumores insistentes de crisis. El tema explotó en LAM (América TV), con comentarios de desgaste emocional y versiones encontradas. Pepe Ochoa habló de “desgaste” y aseguró que hacía un mes que Darío había dejado la casa y que los vecinos habían notado la ausencia. El silencio desde ambos lados solo alimentó las versiones.

La pareja durante una de sus últimas vacaciones juntos (Instagram)

La confirmación llegó finalmente a través de Juan Etchegoyen en Infobae en Vivo, luego de hablar directamente con Cvitanich. “Se termina una relación de 14 años, no son dos días”, leyó el periodista, mientras compartía el testimonio directo del actual panelista deportivo. “Gracias por preguntar. No hay mucho para decir. Tengo hoy una gran relación y por las nenas fue todo bastante bueno dentro de las cosas lógicas de una separación. La verdad no hay mucho para contar y son cosas que quedaron entre ella y yo, no hay nada polémico ni mucho menos”.

El exjugador de Boca y Banfield también fue enfático y desestimó cualquier tipo de polémicas: “Acá no pasó absolutamente nada de eso”, aseguró sobre versiones de terceros en discordia, y añadió: “Quizás también eso ayudó a que no se pueda hablar mucho de nada, qué sé yo”. Sobre Chechu, solo brindó palabras de respeto. “Es una gran mujer y mamá de mis hijas. Así que eso no va a cambiar”, subrayó.

Juan Etchegoyen confirmó el final de la relación luego de hablar con el exfutbolista (Video: Infobae en Vivo)

Así, la historia de amor de Chechu y Darío suma su capítulo final. Sin escándalos, priorizando el bienestar de sus tres hijas y las buenas formas entre ellos, despiden un vínculo que atravesó fronteras, adversidades y emociones sinceras. Los dos eligen, una vez más, la intimidad y la contención familiar, como desde el primer día.