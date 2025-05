Chechu Bonelli y Darío Cvitanich estarían en crisis después de 14 años de relación: “Él se fue de la casa”

La crisis entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich comenzó a trascender tras la separación del exfutbolista del hogar familiar (Video: LAM, América TV)

Por más de una década, Chechu Bonelli y Darío Cvitanich fueron considerados una de las parejas más sólidas entre los cruces del espectáculo y el deporte. Con 14 años de relación, nueve de matrimonio y tres hijas en común, mantenían un perfil bajo, distante del escándalo. Sin embargo, en las últimas horas, señalaron que la pareja estaría atravesando un momento crítico. La versión que repercutió señala que él se habría ido de la casa, en medio de una crisis que, según algunas voces, ya lleva semanas.

La información surgió públicamente en LAM (América TV), el programa conducido por Ángel de Brito. El panelista Pepe Ochoa fue quien dio los primeros detalles sobre el estado actual de la relación. “El tiempo les generó una crisis. Fue un desgaste. Ella sigue súper enamorada, él no tanto. Por eso se fue de la casa”, afirmó al aire.

Fuentes cercanas confirman que Chechu Bonelli sigue enamorada, pero Darío Cvitanich habría perdido interés en mantener la relación

Además, aseguró que la decisión del exfutbolista no fue impulsiva. Él se habría ido del domicilio que compartía con su mujer hace aproximadamente un mes. En ese período, vecinos del barrio privado donde vivía la pareja dejaron de verlo ingresar. Al mismo tiempo, los hijos de ambos eran retirados por otras personas, lo que llamó la atención de quienes conocían la rutina familiar, según anunció Ochoa.

“Durante más o menos un mes no lo veían entrar al barrio y los hijos se retiraban a otro lugar”, explicó el panelista, que además contó que intentó comunicarse directamente con la periodista, sin obtener respuesta. “Le escribí a ella y nunca me contestó ni para decirme sí o no”, detalló. El propio De Brito sumó que él tampoco tuvo devolución ante un intento similar de contacto.

Otra panelista del programa, Yanina Latorre, agregó un testimonio indirecto. “Alguien que es amiga de ella me dice: ‘ella es un amor, pero es insoportable. Le infló los huevos’”, comentó.

El cambio en la rutina familiar en el barrio privado reforzó los rumores de distanciamiento entre Bonelli y Cvitanich

Desde el entorno de ambos confirmaron que las cosas no están bien. Uno de los últimos registros en redes sociales donde aparecen juntos es del 31 de diciembre de 2024, cuando la periodista hizo un posteo de fin de año que incluía una reflexión personal, aunque ya desde entonces se notaba un cierto distanciamiento.

Otro de los gestos que más llamó la atención fue la ausencia de comentarios por parte del exjugador de Racing Club y Boca Juniors durante el cumpleaños número 40 de su esposa, el pasado 3 de mayo. Ese día, la conductora compartió una publicación en Instagram en la que reflexionaba sobre su momento vital, acompañado por un carrete de imágenes en el que tampoco figuraba su marido.

“Llegás en un momento de crecimiento personal extremo, pero creo que también me queda mucho más”, escribió ella en su posteo. Pese a que no habría hecho una referencia concreta a su situación sentimental, fue interpretada como un síntoma de lo que estaba ocurriendo en su vida privada.

Allegados a Bonelli señalan su personalidad y comportamiento como posibles causas del desgaste en la relación con Cvitanich (Crédito: Captura de Video)

En el presente, ambos trabajan en ESPN, aunque en espacios diferentes. Chechu conduce segmentos en SportsCenter, mientras que Darío se desempeña como comentarista y también participa en una empresa de representación de futbolistas.

Durante años mantuvieron una relación estable, lejos de los flashes, concentrados en sus respectivas carreras y en la crianza de sus hijas Lupe, Carmela y Amelia. Por eso, la actual crisis sorprendió a muchos que los consideraban un matrimonio consolidado.

Por ahora, la ausencia de la palabra de los protagonistas alimenta las versiones de crisis. Mientras tanto, las señales se acumulan en lo privado y en la exposición pública, con un relato que se sostiene en testimonios de allegados y la observación de algunos gestos que revelan más de lo que parece.