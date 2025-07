Pasapalabra recordó a Locomotora Oliveras: un especial cargado de emoción para despedir a la campeona

En homenaje a Locomotora Oliveras, el canal transmitió su última aparición en el programa (Video: Pasapalabra - Telefe)

La muerte de Alejandra Locomotora Oliveras dejó un vacío en diferentes ámbitos de la sociedad argentina. La exboxeadora de 47 años, que estaba internada en estado delicado desde el 14 de julio tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, falleció este lunes en el Hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe. Ante su partida, los homenajes hacia ella comenzaron a multiplicarse y uno de los que más destacó fue su última participación en Pasapalabra (Telefe), el ciclo que conduce Iván de Pineda.

Ante la inesperada muerte de la exdeportista, la señal televisiva decidió rendirle tributo con una transmisión especial. “En honor a Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras, una luchadora de alma, dentro y fuera del ring. Se fue una campeona, pero su fuerza y su ejemplo van a quedarse con nosotros para siempre”, compartieron en las redes sociales de Telefe, acompañando emocionantes fragmentos del programa.

El episodio tuvo a Oliveras compartiendo equipo con Pachu Peña y Benito Fernández, enfrentándose en el clásico rosco a Jorge ‘Roña’ Castro, quien estuvo acompañado por Osvaldo Principi y Verónica de la Canal. La emisión especial no fue una más: se convirtió en su última aparición televisiva y en el reflejo de un vínculo genuino con compañeros y público, en la que la energía característica de la boxeadora se hizo sentir ante las cámaras.

Locomotora Oliveras fue homenajeada con su última participación en el ciclo (Instagram)

En el certamen, Alejandra demostró su espíritu competitivo. “De esta manera, Alejandra Locomotora Oliveras ganaba el rosco de Pasapalabra. En honor a Alejandra, una luchadora de alma, dentro y fuera del ring”, escribieron desde la cuenta del canal. El homenaje cerró con una placa negra y la palabra “Gracias”, junto a su nombre completo, fecha de nacimiento y de fallecimiento. Una imagen sencilla y potente, que se volvió símbolo de su último paso por la pantalla chica.

La noticia de su partida resonó fuerte y se multiplicó rápidamente. El dolor atravesó tanto el mundo del espectáculo como el deporte y la política, e incluso en las redes se viralizaron reflexiones y recuerdos de fans y colegas por igual. Los seguidores de la campeona, con enorme cariño, comenzaron a compartir en Twitter, Instagram y TikTok distintos momentos de Alejandra en la televisión, viralizando especialmente algunas definiciones que había dado en sus visitas a los grandes programas.

La exboxeadora junto a Benito Fernández y Pachu Peña, sus compañeros de equipo (Instagram)

Pocas horas después de la confirmación de su muerte, comenzó a circular con fuerza un fragmento de la entrevista que Oliveras había dado en 2022 en Animales sueltos, en América, junto a Alejandro Fantino. Allí, la boxeadora repasó su vida sin filtros: recordó la pobreza en la que creció, los golpes y dificultades que la impulsaron a subir a un ring, y la lucha constante por superarse.

En aquella charla, Alejandra dejó una de sus reflexiones más recordadas: “Hay gente que en este momento está muriéndose en un hospital o tiene una enfermedad terminal. Ale, vos estás vivo, estás sano, estás bien y la gente no valora nada. La gente piensa que la plata es lo más importante y qué equivocados que están. La plata no te hace feliz. Podés tener tanta guita que no te sirve para mierda. Te lo dije una vez en una nota que me hiciste. La plata no te la ponen en el cajón, no te ponen un billete en el cajón, no te ponen ni el mejor reloj o el mejor anillo".

A poco tiempo de la muerte de la Locomotora Oliveras, una de sus reflexiones ante Alejandro Fantino causó furor en las redes (Video: TikTok)

Y continuó: "Capaz que ni la mejor ropa te pone cualquiera. Entonces disfrutá el momento, el día a día. Mañana no estás, hoy estás. Hoy estás. Disfrutá lo que estás haciendo ahora que estás respirando. Estás escuchando la voz de alguien. Podés escuchar, podés ver, podés sentir. Tenés un corazón que late y cuando deja de latir, chau. Entonces disfruta el día, pero sentí la vida”.

La huella de Oliveras permanece viva en cada homenaje, cada video viral, cada historia en la que sus valores y su ejemplo son motivo de admiración. Su legado de lucha, superación y honestidad, tanto arriba como abajo del ring, sigue inspirando a todos los que alguna vez la vieron pelear y supieron reconocer en ella a una verdadera campeona.