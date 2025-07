Así hablaba Locomotora Oliveras sobre la vida y la muerte: “La plata no te la ponen en el cajón”

Se viralizó un video de la Locomotora Oliveras: "La plata no te la ponen en el cajón"

La Locomotora Oliveras fue muchas mujeres. La boxeadora de títulos mundiales, la figura mediática que participó en Bailando por un sueño y en Bienvenidos a bordo, y la influencer que encontró una forma diferente de llevar mensajes inspiracionales en las redes donde abundan los gurúes plásticos. Unas horas después de conocerse la triste noticia de su muerte, se volvió viral una entrevista en donde expresó su filosofía de vida.

La deportista tuvo un mano a mano con Alejandro Fantino en Animales sueltos, allá por 2022 en América, en donde recordó su infancia en la pobreza, los golpes de su exmarido y padre de sus hijos que la empujaron a un ring de boxeo y su visión sobre lo valioso en el mundo.

“Hay gente que en este momento está muriéndose en un hospital o tiene una enfermedad terminal. Ale, vos estás vivo, estás sano, estás bien y la gente no valora nada. La gente piensa que la plata es lo más importante y qué equivocados que están. La plata no te hace feliz. Podés tener tanta guita que no te sirve para mierda. Te lo dije una vez en una nota que me hiciste. La plata no te la ponen en el cajón, no te ponen un billete en el cajón, no te ponen ni el mejor reloj o el mejor anillo. Capaz que ni la mejor ropa te pone cualquiera. Entonces disfrutá el momento, el día a día. Mañana no estás, hoy estás. Hoy estás. Disfrutá lo que estás haciendo ahora que estás respirando. Estás escuchando la voz de alguien. Podés escuchar, podés ver, podés sentir. Tenés un corazón que late y cuando deja de latir, chau. Entonces disfruta el día, pero sentí la vida”, expresa, a flor de piel en el programa de Fantino, que comenzó a ser replicado en Twitter, Instagram y TikTok.

La Locomotora Oliveras, a flor de piel: "La lluvia es divina, la noche es hermosa y la vida es muy linda"

En otro fragmento que recibió miles de comentarios y de reacciones, La Locomotora contó cómo eran sus mañanas. “¿Es cierto que te levantas a la salida del sol porque vos no querés perder un minuto y querés ver el sol salir?“, indagó el periodista.

“Sí. Y la lluvia y la tormenta. 06:15 horas estoy despierta antes de que salga el sol. Está oscuro cuando lo espero. Lo espero para ver el amanecer. Son hermosos los amaneceres. No hay un amanecer igual a otro. Jamás. Jamás. Son hermosos. A veces rosado, a veces más blanco. Es hermoso el amanecer y el atardecer”, compartió.

“La vida es hermosa, Ale. Tenés que salir a mirar. Salir de esa burbuja que tenemos. Salir afuera. Mirar el sol, respirar. Sentir el aire como entra, como sale. Sentí tus brazos. La vida es hermosa, el sol es hermoso, la lluvia es divina. La lluvia hermosa. La noche es hermosa. La vida es muy linda”, resaltó, con los ojos vidriosos. Palabras que hoy tomaron una relevancia especial y que tocaron a los internautas.

María Laura Santillán Con Locomotora Oliveras

En enero de este año Alejandra “Locomotora” Oliveras conversó con María Laura Santillán en Infobae. “¿Sabés cómo descargar? Pegándole a la bolsa descargás esa bronca, un mal día, los nervios, la angustia. Todos los seres humanos tenemos bronca, y tenemos angustia y dolor por cosas que nos hacen o por errores que cometemos. El boxeo es maravilloso, en primer lugar te levanta la autoestima porque el cuerpo enseguida responde: la cintura chiquitita, bajás la panza, las piernas. Segundo: estás en el presente. Porque si me pongo enfrente tuyo y hacemos una pelea, así sea suave, vos vas a estar pensando qué hacer para que no te pegue, no vas a estar en otro lado. Vivís el presente, te conecta con la vida", afirmó.

“Todas las personas somos fuertes, Mari, todas. Y hay personas mucho más fuertes que yo. Una persona que pierde un hijo y sigue adelante es mucho más fuerte que yo. Una persona que se queda sin piernas en un accidente y sigue adelante es mucho más fuerte que yo. Todos somos fuertes, la fortaleza está acá”, sentenció, señalándose la cabeza.